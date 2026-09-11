Tarjetas con 0% APR pueden ahorrar hasta $1,000 en intereses de deuda

Una familia con $5,000 de deuda en tarjetas y una tasa anual de 20.94% podría pagar alrededor de $1,047 en intereses durante 12 meses si no reduce su saldo, haciendo pagos mínimos. Las tarjetas con promociones de 0% tasa porcentual anual (APR) permiten trasladar esa deuda y eliminan temporalmente esos intereses para ayudarte a reducir el adeudo, con ofertas que pueden extenderse hasta 21 meses, aunque suelen cobrar una comisión por la transferencia.

Si bien estas ofertas son atractivas, debes conocer también la letra pequeña: los bancos suelen cobrar entre 3% y 5% por transferir el saldo y, al concluir la promoción, la tasa regular puede ser de hasta 28.24%. Wells Fargo Reflect y U.S. Bank Shield cobran 5%, con mínimo de $5.

Como consecuencia, si no tienes un plan de pago, el alivio temporal puede transformarse en una deuda más cara.

Antes de optar por esta estrategia, debes sumar la comisión al saldo y dividir el resultado entre los meses de la oferta. Si ese pago supera tu presupuesto, la tarjeta de 0% probablemente no resuelva el problema.

¿Cómo opera una transferencia de saldo al 0%?

Una transferencia de saldo permite mover deuda de una tarjeta a otra que ofrece 0% de interés por tiempo limitado, en plazos que van de 12 a 21 meses, según Bankrate.

Durante el periodo de la promoción, los pagos reducen el capital sin cargos por interés sobre el saldo transferido. Pero toma en cuenta que no es una condonación: la deuda sigue existiendo y debe liquidarse antes de que venza la oferta.

Forbes Advisor define esta estrategia como “tomar su deuda existente y moverla a una tarjeta que ofrece una tasa introductoria de 0% en el saldo transferido durante un periodo limitado”.

La deuda cara que estas tarjetas buscan reemplazar

La tasa promedio en todas las cuentas de tarjetas de crédito fue de 20.94% en el segundo trimestre de 2026. Pero en cuentas que acumulan intereses, alcanzó 22.15%, de acuerdo con datos de la Reserva Federal.

Esto provoca que pagar solo el mínimo prolongue la deuda y desvíe dinero del presupuesto familiar solo para cubrir intereses. Una promoción de 0% da tiempo, pero no implica una solución automática.

Opciones con hasta 21 meses sin intereses

Entre las ofertas reportadas para septiembre de 2026 figuran:

Wells Fargo Reflect: 0% por 21 meses en compras y transferencias que califican; después, cobra 17.49%, 23.99% o 28.24% en tasa variable. Las transferencias deben realizarse dentro de 120 días de la apertura para recibir la promoción

0% por 21 meses en compras y transferencias que califican; después, cobra 17.49%, 23.99% o 28.24% en tasa variable. Las transferencias deben realizarse dentro de de la apertura para recibir la promoción U.S. Bank Shield Visa: 0% por 21 ciclos de facturación; después, 16.99% a 27.99% variable. La transferencia debe efectuarse dentro de los 60 días posteriores a la apertura y tiene comisión de 5%, mínimo $5

0% por 21 ciclos de facturación; después, 16.99% a 27.99% variable. La transferencia debe efectuarse dentro de los posteriores a la apertura y tiene comisión de 5%, mínimo $5 Citi Diamond Preferred: 0% por 21 meses en transferencias y 12 meses en compras; después, 16.49% a 27.24% variable

0% por 21 meses en transferencias y 12 meses en compras; después, 16.49% a 27.24% variable BankAmericard: 0% por 21 ciclos si la transferencia se hace en los primeros 60 días; después, 14.99% a 25.99% variable

El plazo no debe ser el único criterio. Una tarjeta de 18 meses con una comisión menor puede resultar más conveniente que una de 21 meses si el saldo se puede pagar antes.

La comisión y la fecha límite pueden eliminar el beneficio

La comisión suele ir de 3% a 5%. Transferir $5,000 suma de $150 a $250, a la nueva cuenta desde el inicio.

Aun así, puede convenir: $250 son mucho menos que los aproximadamente $1,047 de interés simple de un año sobre $5,000 al 20.94% en la cuenta original. El ahorro desaparece si sigues haciendo compras o queda saldo cuando vence el plazo promocional del 0%.

El cálculo para evitar una tasa más alta

La operación es directa: saldo más comisión, dividido entre los meses sin intereses. Un saldo de $5,000 con comisión de 3% se convierte en $5,150; pagarlo en 21 meses exige cerca de $245 al mes.

Si una persona solo puede pagar $150 al mes, necesitaría más de 34 meses. Al terminar la promoción de 12 a 21 meses, el saldo restante comenzará a generar la APR regular. Ahí está el riesgo real de incrementar el problema.

“No se puede transferir deuda de una tarjeta a otra emitida por el mismo banco”, advierte Forbes Advisor. Antes de aplicar, hay que comprobar quién emitió la tarjeta donde está la deuda.

Qué revisar antes de solicitarla

Comparar periodo de 0%, comisión y APR que aplicará después

Calcular un pago para llegar a saldo cero antes del vencimiento

Transferir el saldo dentro del plazo exigido por el emisor

Evitar nuevas compras que retrasen la liquidación

Mantener pagos puntuales

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre transferir deudas a tarjetas promocionales de 0% APR

¿Qué significa 0% APR en una transferencia?

Significa que no se cobra interés sobre el saldo trasladado durante un periodo promocional. La deuda permanece y suele haber comisión inicial.

¿Cuánto dura el 0%?

Las promociones vigentes suelen durar de 12 a 21 meses. Wells Fargo Reflect anuncia hasta 21 meses en transferencias que califican.

¿Qué ocurre cuando termina la promoción?

El saldo pendiente comienza a generar la APR regular, que puede superar 28% anual. Revisa los términos de la tarjeta.

¿Puedo transferir deuda entre tarjetas del mismo banco?

Por regla general, no. La nueva tarjeta debe ser de un emisor distinto.

¿Conviene transferir cualquier deuda?

No. Conviene si la comisión es menor que los intereses que se evitarán y hay capacidad para liquidar el saldo a tiempo.

Conclusión

Una tarjeta con 0% APR puede recortar cientos o más de mil dólares en intereses, pero funciona solo durante un periodo muy concreto. Con tasas promedio por encima de 20%, la oportunidad es real; sin disciplina, el saldo permanecerá después de la promoción y enfrentará una tasa que puede acercarse a 28%.

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