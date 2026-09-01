La mitad de los jóvenes de 18 a 29 años ya califica para las mejores tasas de crédito en EE.UU.

Casi la mitad de los estadounidenses de entre 18 y 29 años ya tiene una puntuación crediticia FICO de al menos 700 puntos, un nivel que puede facilitarles el acceso a mejores condiciones de financiamiento. Según un reporte de FICO compartido con CNN, este grupo de edad registró un aumento de 17 puntos en su puntuación promedio respecto a 2019, el mayor incremento entre los grupos generacionales analizados.

La mejora llega en medio de una economía dominada por precios elevados y una mayor presión sobre el presupuesto de los hogares jóvenes. Sin embargo, los avances no se distribuyen por igual: uno de cada cuatro consumidores en este segmento todavía tiene una puntuación crediticia baja, mientras otro 25% se encuentra en el grupo con puntuaciones muy altas.

Para un joven que planea comprar su primer auto o solicitar una tarjeta de crédito, mejorar y proteger su historial puede traducirse en tasas de interés más competitivas y mayores posibilidades de aprobación, especialmente cuando cada punto de la calificación puede representar una diferencia importante en el costo final del financiamiento.

Por qué subió tanto el puntaje de los tarjetahabientes más jóvenes

Buena parte de la mejora en este segmento se explica por las pausas en los pagos de préstamos estudiantiles decretadas durante la pandemia, que evitaron que millones de jóvenes acumularan atrasos justo cuando comenzaban su historial de crédito. A esto se suma que los prestatarios más jóvenes tienen, por definición, más margen para subir su puntuación que alguien que ya arrastra años de deuda.

Otro factor fue el acceso a mejor educación financiera. Las generaciones más jóvenes han tenido más información disponible sobre la importancia de conservar una buena puntuación y cómo afecta a sus préstamos, hipotecas y hasta solicitudes de renta de vivienda.

El reporte cita el caso de Kelly Klein, de 31 años, que refleja un cambio de mentalidad. Se graduó de la universidad con $100,000 en préstamos estudiantiles que temía la persiguieran para siempre. “Cada cheque de comisión que ganaba durante los primeros seis años se destinó a pagar mi deuda. Cada centavo”, comentó Klein. Gracias a esta estrategia, hoy ya liquidó su deuda y como resultado, su puntuación crediticia es alta.

El factor que afecta el historial de uno de cada cuatro jóvenes

Sin embargo, el avance de los jóvenes no significa que la salud financiera haya mejorado por igual para todos los estadounidenses. La puntuación promedio general del país se mantuvo estable en 714 puntos, pero esa cifra esconde tensión en los presupuestos familiares, según el análisis de FICO.

El pago mensual promedio para un comprador de vivienda por primera vez subió a $2,563, frente a $1,635 en abril de 2019: un salto de 57% que superó la inflación desde que las tasas hipotecarias comenzaron a aumentar en 2022. Aunque un joven tenga mejor crédito, el costo de su mensualidad puede seguir excluyéndolo de la oportunidad de adquirir una vivienda propia.

Matt Schulz, analista de LendingTree, advirtió que por este tipo de factores, un descuido puede revertir años de avance. “Realmente solo se necesita un pago atrasado 30 días o más para dañar seriamente tu puntuación de crédito”, advirtió Schulz.

Lo que puede hacer un joven para proteger su crédito

La recomendación más común para los jóvenes que están construyendo su historial es mantener al día los pagos de tarjetas y préstamos, como el factor más importante para conservar una buena puntuación. Un retraso de 30 días o más se reporta a las agencias de crédito y afectar futuras solicitudes de financiamiento.

También es importante revisar el reporte crediticio por lo menos una vez al año para detectar datos incorrectos, cuentas desconocidas o pagos registrados erróneamente. Las tres principales agencias de crédito ofrecen acceso gratuito al reporte mediante el portal autorizado AnnualCreditReport.com.

Para quienes apenas crean historial, usar una proporción baja del límite disponible de sus tarjetas, la llamada utilización de crédito, ayuda a demostrar que pueden manejar deuda sin depender excesivamente de ella.

La otra cara: la deuda de tarjetas sigue creciendo

Otra advertencia importante del comportamiento crediticio de los jóvenes es que, pese a la mejora en las puntuaciones, en 2025, la generación Z acumulaba un promedio de $3,493 en deuda de tarjetas de crédito, la cifra más baja entre los grupos de edad. Los millennials, en contraste, acumulaban $6,961 en promedio, según datos de Experian citados por Self.

La deuda total de tarjetas de crédito en Estados Unidos llegó a $1.26 billones de dólares en el segundo trimestre de 2026, cerca del récord histórico de $1.28 billones alcanzado a finales de 2025.

Por ello, un buen puntaje abre puertas para conseguir mejores préstamos, pero no elimina la deuda acumulada ni garantiza que una persona pueda pagar una casa o un automóvil.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el crédito de los jóvenes en EE.UU.

¿Cuánto subió la puntuación crediticia de los jóvenes desde 2019?

Los estadounidenses de 18 a 29 años elevaron su promedio en 17 puntos desde 2019, el mayor avance entre todos los grupos de edad analizados por FICO.

¿Qué porcentaje de jóvenes tiene una buena puntuación crediticia?

Aproximadamente la mitad de la generación Z cuenta con una puntuación FICO de al menos 700 puntos, un nivel considerado sólido para acceder a condiciones de crédito más favorables.

¿Por qué mejoró tanto el crédito de los jóvenes?

Las pausas de pagos de préstamos estudiantiles durante la pandemia, un mayor margen de mejora por su edad y más acceso a educación financiera aparecen entre los factores principales.

¿Todos los jóvenes se beneficiaron por igual?

No. Uno de cada cuatro jóvenes tiene una puntuación baja, mientras otro 25% tiene puntuaciones muy altas, una diferencia que refleja la desigualdad financiera dentro de la misma generación.

¿Un buen puntaje crediticio significa tener menos deuda?

No necesariamente. La generación Z mantiene un promedio de $3,493 en deuda de tarjetas, pese a que sus puntuaciones hayan mejorado.

¿Qué puede dañar rápidamente una buena puntuación crediticia?

Un pago atrasado por 30 días o más puede afectar seriamente la puntuación, según Matt Schulz, analista de LendingTree.

Conclusión

Si las tasas hipotecarias y el costo de la vivienda siguen aumentando, el mayor acceso a créditos para los jóvenes podría ser insuficiente porque tendrán la llave para obtener mejores condiciones de préstamo, pero no necesariamente el ingreso suficiente para usarla.

Para los jóvenes en Estados Unidos, proteger ese avance implica evitar deudas innecesarias, pagar a tiempo y revisar el historial de crédito antes de solicitar financiamiento para una compra importante. Un buen puntaje toma años de disciplina; perderlo puede requerir solo un mes de atraso.

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