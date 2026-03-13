Cuántas personas corren la Media Maratón de Nueva York y cuántas terminan la carrera

Cada marzo, las calles de Nueva York se convierten en el escenario de una de las carreras más emblemáticas del calendario internacional de running. La Media Maratón de Nueva York 2026 (United Airlines NYC Half) convoca a miles de corredores que llegan desde distintos países con un mismo objetivo: completar los 21,1 kilómetros del recorrido.

El evento, organizado por New York Road Runners (NYRR), no solo es una competencia deportiva. También es una celebración del running que atraviesa algunos de los lugares más icónicos de la ciudad, desde Brooklyn hasta Central Park.

La carrera 21 km Nueva York es famosa en todo el mundo. Crédito: Craig Ruttle | AP

Una de las preguntas más comunes entre quienes siguen la carrera o sueñan con participar en el futuro es simple: cuántas personas corren realmente la media maratón de Nueva York y cuántas logran terminarla.

Cuántas personas corren la media maratón de Nueva York

La media maratón de Nueva York reúne cada año a más de 25.000 corredores. La cifra puede variar ligeramente según la edición, pero el evento suele tener entre 24.000 y 27.000 participantes, lo que lo convierte en una de las carreras de 21 kilómetros más grandes de Estados Unidos.

Entre los corredores se encuentran atletas profesionales, corredores amateurs, participantes que corren por organizaciones benéficas y turistas deportivos que viajan especialmente para el evento.

Además, el evento tiene un fuerte carácter internacional. Corredores de más de 90 países suelen participar en la carrera, lo que convierte a la media maratón en un evento verdaderamente global.

Cuántos corredores logran terminar la carrera

A pesar de la exigencia física que implica correr 21 kilómetros, la tasa de finalización es sorprendentemente alta. En la mayoría de las ediciones, alrededor del 95% de los corredores que largan la carrera logran cruzar la meta.

Esto significa que, de los más de 25.000 participantes, aproximadamente 24.000 personas terminan el recorrido completo.

Las razones por las que algunos corredores abandonan pueden incluir lesiones, agotamiento físico, deshidratación y/o problemas médicos. Para reducir estos riesgos, la organización instala puestos de hidratación, asistencia médica y zonas de descanso a lo largo del recorrido.

La Maratón de NYC se realizó por primera vez en 1970. Crédito: AFP / Getty Images

Cuánto tarda una persona promedio en correr la media maratón

El tiempo que tarda un corredor en completar los 21 kilómetros depende del nivel de entrenamiento y la experiencia. Pero hay algunos promedios habituales:

Corredores recreativos: entre 2 y 2 horas 30 minutos.

Corredores experimentados: entre 1 hora 30 minutos y 2 horas.

Atletas profesionales: poco más de 1 hora.

Los corredores de élite pueden terminar la prueba en tiempos cercanos a una hora, lo que implica mantener un ritmo extremadamente alto durante toda la carrera.

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El recorrido de la media maratón de Nueva York

Uno de los aspectos que hace especial a esta carrera es su recorrido. La media maratón comienza en Brooklyn, cruza hacia Manhattan y atraviesa algunos de los lugares más reconocidos de la ciudad antes de finalizar en Central Park.

Durante el recorrido, los corredores pasan por zonas emblemáticas como el Manhattan Bridge, Times Square (donde el tráfico se detiene para la carrera), las avenidas de Midtown y los caminos interiores de Central Park, entre otros rincones icónicos.

Correr por estas calles sin autos es una experiencia única incluso para corredores experimentados.

Media maratón Manhattan: recorridos icónicos para atletas de todos los niveles. Crédito: David Dee Delgado | Getty Images

Por qué la media maratón de Nueva York es una de las más famosas del mundo

El atractivo de esta carrera no se debe solo a su tamaño. Nueva York ofrece una combinación difícil de replicar: un recorrido icónico, una organización profesional y el apoyo de miles de espectadores que salen a las calles para animar a los corredores.

Además, el evento forma parte del calendario de New York Road Runners, la organización que también gestiona el famoso Maratón de Nueva York, una de las carreras más importantes del planeta.

Para muchos corredores, participar en la media maratón es una forma de experimentar la energía del running en Nueva York sin enfrentarse a la distancia completa de los 42 kilómetros.

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Un evento que transforma la ciudad por un día

Durante la mañana de la carrera, miles de personas salen a las calles para ver pasar a los corredores. Familias, amigos y turistas se reúnen a lo largo del recorrido para aplaudir y alentar a los participantes mientras avanzan hacia la meta.

Para quienes corren, cruzar la línea final en Central Park no es solo el final de una carrera. Es el cierre de meses de entrenamiento y, para muchos, el cumplimiento de un objetivo personal. Por eso, aunque más de 25.000 personas toman la salida cada año, cada llegada a la meta tiene una historia distinta detrás.

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