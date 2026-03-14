Alerta: calles, buses y estaciones del Metro afectadas el fin de semana por Medio Maratón de Nueva York

Desde la noche de este sábado muchas calles comenzarán a estar cerradas en Brooklyn y Manhattan en preparación para la 18va edición del Medio Maratón de Nueva York que arrancará a las 7 a.m. del domingo.

Además de unos 30,000 corredores de todo el mundo se esperan miles de neoyorquinos y visitantes aupándolos en la ruta de 13.1 millas (21 .1 kilómetros) que va de Prospect Park a Central Park. Todo ello implica varios cambios en el transporte privado y público y hasta los cruces peatonales. La reapertura en Manhattan comienza después de que la línea de meta cierre oficialmente a la 1:30 p.m. del domingo, aunque en Brooklyn puede ser antes del mediodía, incluyendo las labores de limpieza.

Efectos en el transporte

La logística deportiva, policial y periodística para mantener a tanta gente hidratada, segura e informada implica el cierre de muchas calles, afectando además rutas de autobuses y accesos al Metro en zonas de gran tránsito, por ejemplo en y cerca de Brooklyn Bridge, FDR Drive, 7ma Avenida de Manhattan y Times Square. Un listado detallado de las calles cerradas está disponible en la página del DOT (Departamento de Transporte) y en PIX11 News.

Es posible que se realicen muchos otros desvíos de buses a lo largo de la ruta. Se recomienda consultar el portal de MTA o la aplicación MYmta para conocer los detalles y los cambios actualizados. Más información en la página oficial del Medio Maratón.

Además, este fin de semana comienza un operativo especial de bacheo de calles que afectará el tráfico en los cinco condados; y la Policía de Nueva York (NYPD) mantiene patrullaje adicional por la guerra en Medio Oriente.

¿Cómo ver la carrera en la calle y por TV?

El maratón puede seguirse por televisión en ABC de 7 a 11:30 a.m. EST o gratis en las calles de la ruta. También lo transmiten en vivo y diferido en ESPN+ y otras cadenas y plataformas, dependiendo de cada país. Igualmente la aplicación de New York Road Runners (NYRR), ente sin fines de lucro que organiza la carrera. Para rastrear en vivo el recorrido de un corredor desde cualquier latitud del mundo sólo debe colocar el nombre en el portal oficial.

¿Cómo estará el clima?

Al cierre de una semana de mucho contraste climático, este domingo 15 de marzo no hay amenaza de lluvia. Pronostican una sensación térmica diurna de 39F (4 C), cielo nublado y vientos de 9 mph (15 kph).

Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos meteorológicos en la ciudad.