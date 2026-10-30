Nueva York suspenderá servicios de desempleo de 9 a 12 días; ¿hasta cuándo puedes reclamar?

El Departamento de Trabajo de Nueva York anunció que suspenderá los servicios de desempleo en línea y por teléfono a partir del lunes 2 de noviembre de 2026, a las 5:00 p.m., debido a una actualización del sistema con una duración estimada de entre 9 y 12 días calendario.

Durante ese periodo, los usuarios no podrán presentar nuevas solicitudes ni certificar las semanas de desempleo, por lo que se retrasarán los pagos de quienes dependen de esas prestaciones para cubrir gastos como la renta, los alimentos y el transporte.

El cierre no significa que perderás automáticamente los beneficios que te correspondan. Sin embargo, tendrás que esperar a que la nueva plataforma esté disponible para presentar las solicitudes o certificar las semanas pendientes. Por eso, es importante que completes los trámites pendientes antes de la interrupción y preveas cómo cubrir tus gastos mientras se normaliza el servicio.

¿Hasta cuándo puedes reclamar el seguro de desempleo?

Para la semana que termina el domingo 1 de noviembre de 2026, debes presentar tu solicitud o certificación antes de que el sistema cierre, el lunes 2 de noviembre a las 5:00 p.m.

Si no alcanzas a completar el trámite antes de esa hora, podrás reclamar la semana correspondiente cuando se restablezca el servicio, pero la interrupción retrasará el acceso a las prestaciones. Recuerda, esta suspensión no implica que pierdas el derecho a recibir los pagos que te correspondan.

El plazo para reclamar antes del cierre

La fecha límite es el 2 de noviembre de 2026 a las 5:00 p.m. para realizar trámites antes de la interrupción. Certificar significa confirmar tu elegibilidad para recibir el pago de una semana; no equivale a abrir una solicitud nueva.

El boletín oficial del 7 de octubre aclara: “Si no cumples este plazo, puedes reclamar esa semana en el sistema actualizado cuando esté disponible”.

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¿Qué servicios quedarán bloqueados hasta la reapertura?

De acuerdo con WNYT, la interrupción afectará tanto los trámites digitales como la atención telefónica. Durante la transición, no podrás realizar estas operaciones:

Presentar una solicitud nueva de seguro de desempleo

de seguro de desempleo Certificar beneficios semanales para solicitar el pago

para solicitar el pago Consultar o actualizar información de tu cuenta

de tu cuenta Contactar al centro telefónico del seguro de desempleo

Los 9 a 12 días de suspensión son una estimación. La agencia notificará cuándo estará disponible la plataforma y publicará novedades en su página oficial de actualización.

El dinero pendiente exige otro trámite

El Departamento de Trabajo indicó que recibirás todos los pagos a los que tengas derecho después de la actualización, siempre que presentes la solicitud o certificación correspondiente.

“Los clientes deben presentar una solicitud o certificar beneficios en el sistema actualizado para recibir todos los pagos que les correspondan”, señaló el boletín de octubre.

La agencia tampoco anunció una fecha garantizada de depósito. El aviso no establece un día único de pago tras la reapertura. La recomendación es organizar tus gastos mientras recibes el dinero pendiente cuando se restablezca el servicio.

Buscar empleo seguirá siendo obligatorio

La pausa tecnológica tampoco suspende los requisitos para conservar la elegibilidad. Debes completar y registrar al menos tres actividades de búsqueda de empleo cada semana, salvo que estés exento de ese requisito.

Conserva tus registros durante la interrupción para documentar las actividades realizadas. No confundas la imposibilidad de certificar con una autorización para dejar de buscar trabajo.

Los Career Centers ofrecerán atención virtual con cita del 3 al 27 de noviembre de 2026. Allí puedes recibir información sobre búsqueda de empleo, pero no resolverán consultas del seguro de desempleo. Acudir a ellos no sustituye la certificación pendiente.

Conserva tu cuenta para recuperar acceso

Si ya tienes una cuenta, entrarás con tu usuario y contraseña actuales: no debes crear otra para utilizar la plataforma renovada.

La nueva herramienta, llamada ‘Unemployment Services’, permitirá presentar solicitudes y certificaciones desde teléfonos inteligentes, consultar el estado del trámite y enviar documentos. WSHU informó que también incorporará funciones de accesibilidad para tecnologías como lectores de pantalla.

“Los neoyorquinos merecen un sistema de seguro de desempleo moderno, confiable y fácil de usar”, afirmó Roberta Reardon, comisionada del Departamento de Trabajo estatal, en el comunicado del 26 de octubre de 2026.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la suspensión de los servicios de desempleo en Nueva York

¿Cuándo dejarán de funcionar los servicios de desempleo?

El lunes 2 de noviembre de 2026 a las 5:00 p.m. La actualización durará aproximadamente de 9 a 12 días calendario, según la agencia.

¿Perderás beneficios si no certificas antes del cierre?

No automáticamente. Podrás reclamar la semana que termina el 1 de noviembre cuando reabra el sistema, sujeto a tu elegibilidad.

¿Puedes certificar por teléfono durante la actualización?

No. También estarán suspendidos los servicios telefónicos del seguro de desempleo.

¿Los pagos pendientes llegarán automáticamente?

Necesitas presentar tu solicitud o certificar en la nueva plataforma para recibir los beneficios que te correspondan. Conserva tu cuenta actual.

Conclusión

La actualización del sistema en el Departamento del Trabajo de Nueva York busca agilizar los trámites, pero el costo inmediato recaerá en quienes dependen de la ayuda para el desempleo para pagar sus gastos.

Conservar el derecho al beneficio no evita que la renta o los alimentos deban pagarse mientras el dinero se retrasa. Por eso, la reapertura será solo el primer paso. Debes estar pendiente del aviso de reapertura para certificar las semanas pendientes y recibir los beneficios que te correspondan.

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