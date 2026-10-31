Columna de María Marín: No es que no quiera
Muchas mujeres enfrentan el reto de tener que lidiar con una pareja antisocial
Hace poco fui a una fiesta y me sorprendió ver llegar sola a una íntima amiga, pues pensé que esta vez su marido la acompañaría. Cuando le pregunté por él, me respondió desilusionada: “Ay, María, ¡ya tú sabes cómo es mi maridito! No le gusta socializar. Dijo que estaba cansado, que le dolía la cabeza; en fin, me dio todos los pretextos posibles para no venir”.
Muchas mujeres enfrentan el reto de tener que lidiar con una pareja antisocial. Este tipo de personas les cuesta interactuar con los demás, son tímidos y generalmente no tienen muchos amigos. Si vives con un antisocial sigue estos tips para motivarlo a socializar:
Dale el control: Haz creer a tu pareja que tiene el control de la situación ¿Cómo lo haces? Dale lujos de detalles del evento; la hora que comienza y finaliza, quienes asistirán, qué comida y bebida servirán. Esto le ayudará a sentirse cómodo porque conocerá el escenario antes de llegar al lugar.
Reduce el tiempo de socializar: A un antisocial lo que más le preocupa es pensar que tendrá que pasar muchas horas con otros, por eso, dile: “Mi amor, te prometo que sólo iremos a la fiesta por dos horas y luego nos vamos”. Esto lo animará a ir porque sabe que será rápido y pronto estará de regreso en casa.
Socializa en tu casa: Trae los amigos a tu hogar. Por ejemplo, organiza una barbacoa y deja que él sea quien elige la hora, la comida y la duración. Esto te ayudará porque conocerá a tus amigos y cuando uno de ellos organice una reunión él ya los habrá conocido y convencerlo de ir será más fácil porque ya convivió con ellos y se sentirá más cómodo y por supuesto, ofrécete a invitar a sus amistades también.
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