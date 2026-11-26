Un trabajo rutinario de jardinería terminó convirtiéndose en un descubrimiento paleontológico extraordinario en el estado de Nueva York.

Un propietario cerca de Scotchtown encontró 2 objetos redondeados que sobresalían de la tierra y creyó que eran viejas pelotas de béisbol cubiertas de suciedad. Pero al desenterrarlos, descubrió que eran enormes dientes fosilizados, una pista que condujo a los especialistas hasta su propiedad y permitió recuperar una mandíbula completa de mastodonte americano.

El hallazgo tiene una importancia particular para la paleontología regional, ya que se trata de la primera mandíbula intacta de este animal recuperada en Nueva York en más de una década. Además, ofrece una nueva oportunidad para estudiar a una especie que recorrió los bosques de Norteamérica durante miles de años, mucho antes de que el territorio se convirtiera en el paisaje que conocemos actualmente.

La excavación estuvo a cargo de investigadores del Museo del Estado de Nueva York, quienes trabajaron junto con profesores y estudiantes de la Universidad Estatal de Nueva York en Orange (SUNY Orange). La intervención permitió recuperar cuidadosamente los restos que permanecían enterrados en el jardín.

Unos dientes revelaron que se trataba de un mastodonte

La primera pista para identificar al animal fueron las características de sus molares. Aunque los mastodontes suelen confundirse con los mamuts por su parentesco con los elefantes actuales y su aspecto prehistórico, sus dientes presentan diferencias anatómicas muy claras.

Los molares del mastodonte americano (Mammut americanum) tienen cúspides elevadas y redondeadas, una estructura especialmente adaptada para triturar ramas, ramitas y otros materiales vegetales resistentes. Esta característica refleja una alimentación basada principalmente en la vegetación leñosa de los ambientes boscosos.

Los mamuts, por el contrario, tenían dientes con superficies más planas y numerosas crestas, diseñados para moler hierbas y otros vegetales propios de las praderas. La diferencia no es menor, ya que la forma de la dentadura permite reconstruir parte del comportamiento alimenticio de estos grandes mamíferos y entender cómo se adaptaban a sus respectivos ecosistemas.

Incluso el nombre de mastodonte hace referencia a esa particularidad. La palabra procede de raíces griegas que significan “diente con forma de pezón”, en alusión a las protuberancias redondeadas que caracterizan sus molares.

Durante la excavación, los especialistas no encontraron únicamente la mandíbula inferior. También recuperaron un hueso correspondiente a un dedo de la pata y un fragmento de costilla, piezas que podrían aportar información adicional sobre el ejemplar.

Para proteger la privacidad del propietario y evitar que otras personas intenten excavar por su cuenta, las autoridades decidieron mantener en reserva la ubicación exacta de la vivienda.

¿Por qué hay tantos fósiles de mastodontes en el condado de Orange?

El descubrimiento no resulta completamente inesperado desde el punto de vista geológico. El condado de Orange es una de las zonas con mayor concentración de fósiles de la Edad de Hielo en el este de Estados Unidos.

Los registros del Museo del Estado de Nueva York documentan más de 150 hallazgos de mastodontes en el estado, y aproximadamente un tercio procede de este condado. Esta concentración convierte a la región en un lugar especialmente importante para investigar la fauna que habitó Norteamérica durante el Pleistoceno.

La explicación se encuentra bajo la superficie. Durante las glaciaciones, enormes masas de hielo modificaron profundamente el relieve del valle del Hudson. Al desplazarse y retroceder, los glaciares excavaron depresiones que posteriormente se transformaron en estanques, turberas y humedales.

Estos ambientes húmedos favorecieron la conservación de restos animales. Cuando un mastodonte moría cerca de una zona pantanosa, el lodo y los sedimentos podían cubrir rápidamente su cuerpo. Al quedar enterrados en capas profundas, los huesos permanecían protegidos de buena parte del oxígeno y de los procesos naturales que aceleran la descomposición.

Con el paso de miles de años, estas condiciones permitieron preservar estructuras óseas que hoy representan una valiosa fuente de información científica.

Los análisis permitirán conocer la edad del mastodonte

La mandíbula recuperada se encuentra bajo el cuidado de los especialistas del museo estatal en Albany, donde los conservadores trabajan en su limpieza y preparación para futuros estudios y una posible exposición pública.

Uno de los siguientes pasos será realizar pruebas de datación por radiocarbono utilizando pequeños fragmentos del hueso. Este procedimiento permitirá establecer con mayor precisión cuándo vivió el animal. Por ahora, los investigadores no han determinado una antigüedad definitiva para el ejemplar.

Los científicos también tienen previsto estudiar los isótopos conservados en el esmalte dental. Estos análisis pueden revelar información sobre la dieta del mastodonte, las fuentes de agua que utilizaba y las condiciones ambientales de su entorno.

El esmalte funciona como una especie de archivo químico: durante su formación incorpora señales relacionadas con los alimentos y el agua consumidos por el animal. Por eso, su composición puede ayudar a reconstruir aspectos del paisaje y los desplazamientos que realizaba.

Los mastodontes habitaron Norteamérica durante el Pleistoceno y desaparecieron hace aproximadamente entre 10,000 y 12,000 años. Su extinción suele relacionarse con varios factores, entre ellos los cambios climáticos al final de la última Edad de Hielo, las transformaciones de los bosques y la presión de la caza humana.

Más allá de la espectacularidad del descubrimiento, la mandíbula encontrada cerca de Scotchtown recuerda que el pasado prehistórico de Nueva York permanece, literalmente, bajo los pies de sus habitantes. En ocasiones, basta con remover un poco de tierra durante una tarde de jardinería para sacar a la luz una historia que llevaba miles de años esperando ser contada.

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