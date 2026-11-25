Ariel Antonio Velasquez-Morales pasó de sostener un cheque de $1 millón de dólares frente a las cámaras a quedar bajo custodia de agentes de inmigración en cuestión de días.

El hombre, originario de El Salvador, fue arrestado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en East Boston, Massachusetts, 6 días después de recibir un premio de la lotería estatal.

El operativo ocurrió durante la mañana del martes 24 de noviembre. De acuerdo con fuentes de ICE citadas por Fox News, Velasquez-Morales intentó escapar a pie cuando los agentes se acercaron para detenerlo, pero fue capturado poco después. Varias cámaras corporales de los oficiales habrían registrado el encuentro.

Las autoridades federales buscaban al salvadoreño por una orden final de deportación emitida en abril de 2014. Según las mismas fuentes, había ingresado a Estados Unidos sin autorización en 2013, cerca de Roma, Texas.

?OUT OF LUCK: ICE now says it has arrested a wanted illegal immigrant in Massachusetts — after he won $1 million dollars in the state's lottery. pic.twitter.com/mvjNOv7Hpw — America's Newsroom (@AmericaNewsroom) November 25, 2026

La Lotería Estatal de Massachusetts había anunciado el premio el 18 de noviembre. Velasquez-Morales ganó con un boleto raspadito de $10 del juego “$2,000,000 50X Cashword”, adquirido en un comercio de East Boston. 3 días después, la institución publicó en Facebook una fotografía suya mientras sostenía un cheque ceremonial por un millón de dólares.

Aunque el arresto ocurrió poco después de que su identidad se hiciera pública, no existe información que confirme que la fotografía haya permitido a ICE localizarlo o que haya desencadenado su detención. Sin embargo, el hecho pone sobre la mesa una inquietud para miles de inmigrantes que participan en juegos de azar en EE.UU.: ¿puede una persona indocumentada ganar y cobrar un premio de lotería? o ¿qué información debe entregar y qué riesgos enfrenta al identificarse?

¿Puede un inmigrante indocumentado ganar la lotería en Estados Unidos?

Sí. En términos generales, las loterías estatales no exigen ciudadanía estadounidense ni residencia legal para comprar un boleto. En Massachusetts, por ejemplo, cualquier persona mayor de 18 años puede participar mediante un establecimiento autorizado.

El problema puede aparecer al momento de reclamar un premio importante. Cada estado establece sus propios requisitos de identificación, documentación y divulgación de información. Por eso, las condiciones para cobrar no son las mismas en Massachusetts, Nueva York, California o Florida.

En Massachusetts, los ganadores de premios de $601 o más deben presentar una identificación válida. Para las reclamaciones presenciales, la lotería contempla documentación oficial con fotografía y comprobantes relacionados con el número de Seguro Social o identificación tributaria.

¿Qué riesgos enfrenta un inmigrante al reclamar un premio?

Uno de los principales factores es la exposición de los datos personales. En Massachusetts, la lotería puede divulgar información de los ganadores, como su nombre, localidad de residencia y fotografía, para promocionar los premios.

Esto significa que una persona que reclama una cantidad millonaria puede terminar expuesta públicamente, aunque no necesariamente exista una comunicación automática entre la lotería y las autoridades migratorias.

Otro aspecto es el fiscal. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) exige reportar determinados premios y verificar la identidad tributaria de quienes reciben el dinero. Dependiendo de las circunstancias, puede utilizarse un número de Seguro Social (SSN) o un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN).

Sin embargo, contar con un ITIN no concede estatus migratorio ni funciona como una autorización para permanecer en el país. Tampoco significa que el IRS transfiera automáticamente cada dato de un ganador a ICE.

El proceso financiero también puede generar dificultades cuando se trata de depositar o administrar una suma elevada. Los bancos deben cumplir procedimientos de identificación y controles financieros, aunque estos requisitos no implican que toda transacción de una persona indocumentada desencadene una investigación migratoria.

¿Se puede cobrar un premio sin revelar la identidad?

Depende de las leyes de cada estado. Algunas jurisdicciones permiten que los ganadores mantengan su identidad en reserva o utilicen estructuras legales, como fideicomisos, cuando cumplen determinadas condiciones.

En otros lugares, las normas de transparencia obligan a publicar el nombre del ganador y otros datos. Por eso, antes de reclamar un premio considerable, es importante conocer las disposiciones de la lotería correspondiente.

Los especialistas recomiendan consultar con un abogado de inmigración y un asesor fiscal antes de presentar un boleto de alto valor, especialmente cuando existe una orden de deportación o un procedimiento migratorio pendiente. También es importante verificar si el estado permite reclamar mediante un fideicomiso o representante autorizado.

Comprar un boleto no requiere necesariamente tener documentos migratorios, pero cobrar un premio importante puede implicar decisiones legales, tributarias y de privacidad que conviene evaluar antes de dar el siguiente paso.

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