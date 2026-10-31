Elección del 11/3: Cinco propuestas importantes para nuestra comunidad

Las personas que votaron en la elección primaria de junio probablemente recuerden alguno o todos los nombres de las y los candidatos que eligieron ese día. Pero en las boletas electorales de la elección de medio término del martes 3 de noviembre se nos pedirá que opinemos sobre algo más que los candidatos partidarios. Lo que veremos en las boletas –o quizá vieron si votaron por adelantado—son cinco propuestas de enmiendas, de modificaciones a la Carta de la Ciudad de Nueva York, o City Charter.

En la Hispanic Federation nos interesa que todas y todos los neoyorquinos voten por esas propuestas, que están la parte de atrás de la boleta electoral, y que sepan qué es lo que están aprobando o rechazando. Las enmiendas las propone el gobierno del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con el objetivo de agilizar los procesos de gobierno y reducir los trámites burocráticos que hasta ahora han tenido que hacer las pequeñas empresas. Se trata de enmiendas que, de ser aprobadas, nos afectarían a todos como ciudadanos en general, y en particular a muchos comerciantes medianos y pequeños de nuestra comunidad, y a nuestras organizaciones sin fines de lucro hispanas, entre otros.

La Propuesta 1 de la Alcaldía pide la aprobación de los votantes para eliminar varios pasos del proceso para obtener permisos de la ciudad para el uso de los espacios públicos y la construcción de rampas, asientos e instalaciones para que los neoyorquinos puedan comer al aire libre. El propósito consiste en que las pequeñas empresas ahorren tiempo y dinero. Por ejemplo, reduciendo en un 75 por ciento, de ocho meses a dos meses, el proceso de solicitud para habilitar espacios para comer al aire libre. También significaría para las pequeñas empresas un ahorro promedio de 1,800 dólares en costos de solicitud y de miles de dólares en horas de trabajo del personal. Además, permitiría agilizar en dos meses la construcción de rampas de acceso y plataformas accesibles.

De ser aprobada la Propuesta 2, se agilizaría el proceso de los contratos públicos de la ciudad con las pequeñas empresas y las organizaciones sin fines de lucro, que de esa manera podrían prestar servicios más rápidamente. El gobierno del alcalde Mamdani sostiene que tanto las pequeñas empresas como las agencias que celebren contratos con la ciudad tendrán una menor carga administrativa y se ahorrarán hasta 30 días en el proceso de contratación.

Evidentemente, esto sería beneficioso para nuestra red de agencias comunitarias y para las comunidades a las que prestamos servicios.

En cuanto a la Propuesta 3, apunta a agilizar en al menos un 33 por ciento los proyectos de seguridad vial, incluidos los carriles para bicicletas, a generar ingresos para la ciudad mediante la venta de pequeños terrenos excedentes y por medio de los derechos de construcción alrededor de inmuebles emblemáticos que son propiedad de la ciudad. La Alcaldía estima que de esa manera se podían generar más de 200 millones de dólares.

La Propuesta 4 tiene como propósito simplificar los permisos de construcción para agilizar la creación de viviendas, que es una cuestión de enorme importancia para nuestra comunidad. El año pasado, una encuesta de nuestra Hispanic Federation indicó que de todas las propuestas presentadas a los votantes por todos los candidatos a la Alcaldía de Nueva York, la más popular entre nuestra gente era la construcción de más viviendas asequibles. Nueve de cada 10 latinas y latinos encuestados apoyaron esa idea, y de esos, casi ocho de cada 10 le dieron su “fuerte apoyo”.

La ultima Propuesta, la 5, propone enmendar la Carta de la Ciudad de manera que se pueda fijar un objetivo de ahorro equivalente al 12 por ciento de toda la recaudación impositiva anual. El objetivo, en este caso, consiste en garantizar la estabilidad fiscal de la ciudad a largo plazo. Se trata de un objetivo con el que seguramente estarán de acuerdo todas y todos los neoyorquinos.

Me despido agradeciéndoles y felicitándoles si ya han votado por adelantado, y alentado a quienes estén habilitados a votar a que no falten a la cita del 3 de noviembre. Elijan sus candidatos, den vuelta la papeleta, lean las cinco Propuestas, y voten.

Si necesitan más información sobre este y otros temas relacionados con la elección de medio término del 3 de noviembre, pueden descargar el folleto instructivo Semana de Acción Latina. El tema de las Cinco Propuestas se trata en la página 10.

Y si quieren saber más sobre nuestra Hispanic Federation, nuestras agencias y programas, visiten nuestro sitio web o llamen al (212) 233-8955, o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation.