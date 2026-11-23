Los hogares de Nueva York que tienen muy pocos ingresos o no alcanzan a cubrir sus gastos básicos pueden recibir ayuda para comprar alimentos en un plazo de siete días calendario, si califican para el trámite acelerado de SNAP.

En la ciudad, la Administración de Recursos Humanos (HRA) revisa automáticamente si los solicitantes reúnen las condiciones para este servicio, conocido también como SNAP de emergencia o E-SNAP.

La ayuda puede llegar mientras se evalúa la aprobación de los beneficios continuos.

Quiénes pueden recibir la ayuda acelerada

Existen tres situaciones que permiten acceder al procesamiento urgente. Basta con cumplir una de ellas, además de resultar elegible para SNAP.

La primera corresponde a hogares con ingresos brutos mensuales inferiores a $150 y recursos líquidos que no superen $100.

Los ingresos brutos son los que se reciben antes de impuestos; los recursos líquidos incluyen efectivo y dinero disponible en cuentas bancarias.

También pueden calificar los hogares cuyos ingresos brutos y recursos líquidos, sumados, sean menores que sus gastos mensuales de vivienda y servicios básicos.

Para esta evaluación se consideran la renta o hipoteca y la asignación de servicios que corresponda al hogar.

La tercera posibilidad comprende a hogares de trabajadores agrícolas migrantes o de temporada que se encuentren sin recursos suficientes y tengan como máximo $100 en recursos líquidos.

Cómo solicitar SNAP de emergencia

El primer paso es completar la solicitud en ACCESS HRA, con información sobre los integrantes del hogar, ingresos y gastos.

No es necesario realizar una evaluación previa de elegibilidad para presentar el trámite.

Después hay que completar una entrevista. Para que HRA considere el procesamiento acelerado, debe hacerse dentro de los siete días posteriores a la presentación de la solicitud.

La entrevista puede realizarse por teléfono llamando al 718-762-7669, de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5 p. m., excepto días festivos municipales.

No requiere cita y hay asistencia en distintos idiomas. También puede hacerse presencialmente en un centro SNAP.

Durante la conversación, que suele durar unos 30 minutos, un trabajador revisará la solicitud y explicará qué documentos hacen falta.

Qué documentos preparar y cómo recibir los alimentos

Entre los comprobantes que pueden solicitarse están una identificación, recibos de sueldo, facturas de servicios y el contrato de alquiler.

El estado del trámite puede consultarse en ACCESS HRA.

Los beneficios se entregan mediante una tarjeta EBT, que permite pagar alimentos elegibles en supermercados, mercados de agricultores y otros comercios autorizados.

La tarjeta puede tardar hasta cinco días hábiles en llegar por correo después de la aprobación.

Quienes la necesiten antes pueden recoger una tarjeta temporal en un centro SNAP.

El plazo de siete días corresponde a los hogares que califican para el servicio acelerado. Las solicitudes normales pueden tardar hasta 30 días.

Para mantener la ayuda después del pago inicial de emergencia, es necesario completar la evaluación y presentar los documentos pendientes.

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