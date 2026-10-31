Halloween hoy: cómo controlar los gastos de última hora en disfraces, dulces y decoración

Los estadounidenses que celebran Halloween gastarán un promedio de $115.14 por persona este año, según una estimación de la Federación Nacional de Minoristas (NRF). Si todavía necesitas disfraces, dulces o decoración, establece un límite antes de salir de compras y evita que los preparativos de la fiesta afecten el dinero destinado a tus gastos habituales.

El riesgo de las compras de última hora no está solo en gastar de más. Los establecimientos temporales pueden cerrar después de Halloween y complicar las devoluciones. Por eso, la División de Asuntos del Consumidor de Nueva Jersey recomienda preguntar cómo contactar al negocio después de que cierre y consultar las condiciones de reembolso antes de comprar.

Antes de gastar, revisa qué disfraces y adornos puedes reutilizar, prepara una lista de lo que realmente necesitas y establece un máximo que incluya impuestos y cargos adicionales. Las autoridades de Nueva Jersey también aconsejan planificar las compras para reducir las decisiones impulsivas. Comparar precios por unidad, especialmente en dulces, puede ayudarte a reducir gastos.

El promedio de Halloween no debe convertirse en tu meta

Para este Halloween, la encuesta de NRF y Prosper Insights & Analytics, publicada el 22 de septiembre de 2026, proyecta un gasto nacional de $13,500 millones, luego de consultar a 7,889 consumidores del 1 al 9 de septiembre.

“Los consumidores siguen dando prioridad al gasto en Halloween, pero también afrontan la temporada teniendo en cuenta la asequibilidad”, afirmó Allison Zeller, vicepresidenta de Información sobre la Industria y el Consumidor de NRF.

La referencia práctica es tu capacidad de pago. El Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (DCWP) lo resume en su guía: “No deje que los gastos de las fiestas lo endeuden”.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Disfraces y decoración: compra solo lo que falta

La NRF encontró que el 34% buscaría artículos reutilizables o adaptables a otras ocasiones si los precios resultaran mayores de lo esperado. Reutilizar forma parte de las estrategias declaradas para aprovechar mejor el dinero.

Para aplicar ese criterio a tus compras de última hora:

Revisa ropa, accesorios y adornos guardados antes de buscar reemplazos

Considera intercambiar o pedir prestadas piezas que usarás una sola noche

Compara un disfraz completo con el costo de adaptar prendas disponibles

Elige qué espacio decorar, en lugar de comprar para toda la vivienda

Algunas promociones buscan atraer compradores para venderles productos que no tenían previsto adquirir. Antes de añadir otro adorno, comprueba si sigue dentro de tu lista.

Dulces: compara cantidades, no solo bolsas

Para decidir qué bolsa conviene, divide su precio entre el número de piezas y compara productos equivalentes. Si los tamaños son diferentes, revisa también el peso: un paquete más grande no necesariamente ofrece el menor costo por porción.

Define primero cuánto puedes destinar a repartir dulces. Después elige la cantidad compatible con ese límite, sin convertir una promoción en una obligación de comprar más.

“Nunca supongas que el primer precio que encuentras es el mejor”, señala la guía de Nueva Jersey. La agencia recomienda comparar el total, incluidos impuestos, envío y manejo, no únicamente el precio anunciado.

Si compras en línea, confirma la entrega o recogida antes de pagar. La cercanía de Halloween no sustituye una fecha de entrega acordada; el DCWP recomienda obtenerla por escrito.

Nueva York y Nueva Jersey: revisa antes de pagar

En la ciudad de Nueva York, el DCWP recuerda que las tiendas deben publicar sus políticas de reembolso. Además, deben entregar recibos por compras superiores a $20 y, si los solicitas, por compras de $5 a $20. Guarda el comprobante y revisa las condiciones antes de usar el disfraz.

Su guía también indica: “Es ilegal: Cobrar más de lo que se indica en el precio”. Comprueba la pantalla de la caja y señala cualquier diferencia antes de terminar la operación.

En Nueva Jersey, pregunta en las tiendas temporales:

Cuándo cerrarán y cómo contactarlas después

Si ofrecen reembolso o únicamente crédito

Si ese crédito podrá utilizarse cuando termine la temporada

Si existen cargos por devolución o reposición

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre gastos de última hora para Halloween

¿Debes gastar $115.14 para celebrar Halloween?

No. Es un promedio de gasto previsto de la encuesta nacional de NRF, no un mínimo necesario ni una recomendación para tu hogar.

¿Cómo puedes reducir el gasto en disfraces?

Revisa primero las prendas y accesorios disponibles. Compara el costo de completar un personaje con comprar un conjunto nuevo y evita duplicar piezas que ya tienes.

¿Una bolsa grande de dulces siempre conviene más?

No necesariamente. Compara el precio por pieza o por peso entre productos equivalentes y compra según la cantidad que realmente necesitas.

¿Puedes devolver el disfraz después de usarlo?

No lo des por hecho. Revisa la política antes de pagar: las condiciones de devolución dependen del comercio y pueden incluir restricciones.

Conclusión

La decisión que puede proteger tu presupuesto para Halloween ocurre antes de entrar a la tienda: define qué compra dejarás fuera si el total supera tu límite. Terminar Halloween con menos decoración es preferible a comenzar noviembre teniendo que recortar dinero destinado a otros gastos.

Sigue leyendo:

– Halloween 2026: ofertas de comida desde $1 y cómo aprovecharlas

– NYC es la mejor ciudad de Estados Unidos para celebrar Halloween en 2026

– Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 28 de octubre al 4 de noviembre