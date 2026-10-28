Halloween 2026: ofertas de comida desde $1 y cómo aprovecharlas

Cadenas como Chipotle, Wendy’s, Krispy Kreme y Shake Shack preparan promociones para Halloween 2026 en Estados Unidos, con descuentos en comida y postres que pueden ayudarte a ahorrar este sábado 31 de octubre. Sin embargo, algunas ofertas exigen disfraz, membresía en programas de recompensas, cupones o una compra mínima.

Chipotle ofrecerá platos principales por $6 este sábado 31 de octubre, mientras Wendy’s vende una cuponera de $1 que incluye cinco postres Jr. Frosty. Para aprovechar las promociones, debes revisar las condiciones: Chipotle requiere cumplir varios requisitos, mientras que debes presentar personalmente los cupones de Wendy’s para hacer válida la promoción.

Además, Chipotle cobrará por separado los impuestos y los complementos que correspondan, mientras que Shake Shack ofrece una hamburguesa gratis con una compra mínima de $10. Por eso, conviene revisar las restricciones antes de comprar.

Estas son las condiciones que debes conocer para aprovechar las ofertas de Halloween sin gastar más de lo previsto.

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Chipotle: comida a $6, pero solo con disfraz

La promoción Boorito te permite comprar un plato principal por $6 desde las 3:00 p.m., hora local, hasta el cierre del sábado 31 de octubre. Debes acudir disfrazado a un restaurante participante y escanear tu membresía Chipotle Rewards al pagar.

La cadena indicó en su anuncio del 20 de octubre: “Visita Chipotle después de las 3 p.m., hora local, en Halloween”.

Ten presentes estas restricciones:

Solo se permite un plato con descuento por persona disfrazada

No aplica a pedidos por aplicación, internet o entrega a domicilio

No incluye comidas infantiles y servicios para eventos

Guacamole, excepto en platos vegetarianos, queso, carne adicional y otros complementos cuestan extra

La oferta tampoco se acumula con otras promociones. Si buscas mantener el gasto cerca de los $6 anunciados, evita añadir ingredientes y acompañamientos que eleven la cuenta.

Krispy Kreme regala una dona sin compra obligatoria

Krispy Kreme regalará una dona Original Glazed o Classic Ring a quienes visiten una tienda participante con disfraz el viernes 30 o el sábado 31 de octubre de 2026. No necesitas comprar otro producto, de acuerdo con información de Newsweek.

La oferta no incluye las donas especiales de Looney Tunes. Esa colección se vende por separado y estará disponible hasta el 31 de octubre, sujeta a existencias.

Esta promoción permite disfrutar un antojo gratis, pero primero confirma las tiendas participantes antes de trasladarte.

Wendy’s: cinco Jr. Frosty por una cuponera de $1

Wendy’s venderá sus Boo! Books por $1 hasta el domingo 1 de noviembre de 2026, mientras haya existencias. Cada cuponera incluye cinco cupones para un Jr. Frosty y otro para una comida infantil de $1.99 con compra adicional.

La cadena señaló en su página oficial: “No es necesario realizar una compra para canjear tu postre”. Esa regla corresponde a los cupones individuales de Jr. Frosty, no a la comida infantil.

Puedes adquirir la cuponera en restaurantes participantes, autoservicio, quioscos y canales digitales de Wendy’s. Sin embargo, los cupones de postre deben presentarse en persona: no funcionan en pedidos móviles ni pueden combinarse con otras ofertas.

El plazo para utilizarlos termina el 31 de diciembre de 2026.

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Shake Shack: hamburguesa gratis con gasto mínimo de $10

Shake Shack ofrece una Single ShackBurger gratis hasta el sábado 31 de octubre con una compra mínima de $10 y el código SCARYGOOD. La promoción aplica en sucursales participantes mediante quioscos, aplicación o sitio web de la cadena.

Solo aplica una hamburguesa promocional por pedido y no incluye plataformas de terceros y autoservicio. Tampoco participan establecimientos en aeropuertos, estadios, arenas, áreas de servicio de carretera y museos.

La especialista en mercadotecnia Jeannie Assimos afirmó a Newsweek: “Halloween es una gran oportunidad para los restaurantes de comida rápida”, porque las familias buscan una comida rápida antes de salir a pedir dulces.

Aprovecha la oferta si ya pensabas comprar comida, no únicamente para conseguir el producto gratis.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ofertas de Halloween 2026

¿Necesitas disfraz para todas las promociones?

No. Chipotle y Krispy Kreme lo exigen para las ofertas descritas. Las promociones de Wendy’s y Shake Shack no piden ese requisito.

¿Puedes pedir el Boorito de Chipotle por internet?

No. El plato de $6 solo se canjea dentro del restaurante, con disfraz y membresía Chipotle Rewards, después de las 3:00 p.m.

¿Hasta cuándo puedes usar los cupones de Wendy’s?

Los cupones de Jr. Frosty pueden canjearse hasta el 31 de diciembre de 2026, aunque las cuponeras se venden únicamente hasta el 1 de noviembre, mientras duren.

¿Las ofertas aplican en Nueva York y Nueva Jersey?

Las promociones nacionales dependen de la participación de cada establecimiento. Confirma con tu sucursal; Shake Shack, además, excluye locales en aeropuertos y otros recintos especiales.

Conclusión

Antes de pagar una de estas promociones de Halloween, comprueba que el descuento aparezca en la cuenta y evita agregar productos únicamente para alcanzar una compra mínima. El ahorro depende del total final, no de cuántos artículos promocionales consigas.

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