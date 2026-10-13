Nueva Jersey ofrece ayudas de hasta $6,500 que vencen el 2 de noviembre

El gobierno de Nueva Jersey cerrará el lunes 2 de noviembre de 2026 el plazo para solicitar beneficios de alivio de impuestos a la propiedad correspondientes al año tributario 2025. La ayuda puede alcanzar $1,500 mediante ANCHOR o hasta $6,500 anuales mediante Stay NJ. Sin embargo, los montos a entregar dependen de factores como los ingresos, la edad, el tipo de vivienda, los impuestos pagados y las condiciones de cada programa.

El plazo es especialmente importante para propietarios de 65 años o más y personas que reciben beneficios por discapacidad, ya que deben revisar si necesitan completar un formulario PAS-1 para solicitar el apoyo. Los menores de 65 años y los inquilinos también deben comprobar el estado de su beneficio.

Si esperabas recibir ANCHOR automáticamente, conviene revisar si recibieron una carta de confirmación o si necesitan realizar algún trámite adicional antes de la fecha límite. No todos los beneficiarios siguen el mismo procedimiento, por lo que es importante verificar las instrucciones oficiales correspondientes a cada caso.

Tres programas comparten el plazo

La solicitud permite determinar la elegibilidad para los principales programas estatales de alivio de impuestos a la propiedad: ANCHOR, Senior Freeze y Stay NJ. Una persona puede calificar para más de un programa si cumple los requisitos correspondientes. Los inquilinos solo pueden recibir ANCHOR, mientras que determinados propietarios mayores pueden calificar para los tres.

Los adultos mayores y residentes que reciben pagos por discapacidad del Seguro Social o del Retiro Ferroviario deben presentar el formulario combinado PAS-1, incluso si solo buscan el beneficio de ANCHOR. Puedes enviarlo por internet o correo.

ANCHOR paga hasta $1,500

ANCHOR está disponible para propietarios e inquilinos que tenían su residencia principal en Nueva Jersey el 1 de octubre de 2025 y cumplen los límites de ingresos. El programa también reconoce que los inquilinos pagan indirectamente parte de los impuestos a la propiedad mediante la renta.

Los propietarios pueden recibir:

$1,500 si tuvieron ingresos brutos de hasta $150,000 en 2025

si tuvieron ingresos brutos de hasta $150,000 en 2025 $1,000 si reportaron entre $150,001 y $250,000

si reportaron entre $150,001 y $250,000 Ningún beneficio si sus ingresos superaron $250,000

Los inquilinos califican con ingresos de hasta $150,000. El beneficio es de $450 para menores de 65 años y $700 para quienes tenían 65 años o más al 31 de diciembre de 2025.

La División de Impuestos presentó automáticamente las solicitudes de la mayoría de los propietarios menores de 65 años sin discapacidad y de muchos inquilinos. Sin embargo, el estado advierte: “Si no recibió una carta de confirmación del beneficio ANCHOR, puede presentar una solicitud por su cuenta” antes del 2 de noviembre.

Stay NJ puede superar $6,000

Stay NJ está dirigido a propietarios que tuvieron 65 años o más durante 2025, habitaron su vivienda principal durante los 12 meses del año y registraron ingresos de hasta $200,000. Los inquilinos y propietarios de casas móviles no califican para este programa.

El beneficio reembolsa hasta 50% de los impuestos a la propiedad, sujeto a límites que cambian según el ingreso:

Hasta $6,500 para ingresos de $100,000 o menos

para ingresos de $100,000 o menos Hasta $5,000 para ingresos entre $100,000.01 y $150,000

para ingresos entre $100,000.01 y $150,000 Hasta $4,000 para ingresos entre $150,000.01 y $200,000

Esos máximos están expresados de forma anualizada y dependen de que el programa no cambie en el presupuesto del año fiscal 2028. Los beneficios relacionados con la solicitud de 2025 comenzarán a pagarse en febrero y mayo de 2027.

Senior Freeze exige continuidad

Senior Freeze reembolsa a propietarios mayores o personas con discapacidad los aumentos en sus impuestos a la propiedad respecto de un año base. Para calificar, debes cumplir los requisitos de edad o discapacidad, propiedad, residencia e ingresos de manera continua.

Los límites de ingresos son $168,268 para 2024 y $172,475 para 2025. Además, el solicitante debe haber poseído y ocupado la vivienda desde el 31 de diciembre de 2022 o antes.

El beneficio también cubre determinados propietarios de casas móviles por los aumentos en las tarifas del terreno donde se encuentra la vivienda.

Revisa si debes solicitar el apoyo por tu cuenta

La directora de la División de Impuestos de Nueva Jersey, Marita Sciarrotta, recordó que el periodo para propietarios mayores comenzó en febrero y subrayó: “La fecha límite para presentar la solicitud es el 2 de noviembre”.

Antes de enviar el formulario:

Confirma si recibiste la carta de confirmación del beneficio ANCHOR

Busca información de la propiedad en tus facturas de impuestos

Revisa tus declaraciones NJ-1040 de 2024 y 2025

Conserva el número de referencia si presentas la solicitud en línea

Llama al 1-888-238-1233 si necesitas asistencia

Las solicitudes electrónicas pueden tardar hasta tres semanas en aparecer en el sistema; las enviadas en papel, hasta 12 semanas.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la solicitud de los programas ANCHOR, Senior Freeze y Stay NJ

¿Cuál es la fecha límite para solicitar el alivio?

El plazo vence el lunes 2 de noviembre de 2026 para las solicitudes correspondientes al año tributario 2025.

¿Los adultos mayores deben presentar una solicitud?

Sí. Los propietarios de 65 años o más deben presentar el formulario PAS-1; el estado no lo tramita automáticamente por ellos.

¿Los inquilinos pueden recibir ANCHOR?

Sí. Pueden calificar si su vivienda principal cumple los requisitos y sus ingresos de 2025 no superaron $150,000.

¿Puedes obtener los tres beneficios?

Sí, si cumples los requisitos de ANCHOR, Senior Freeze y Stay NJ. El total no puede superar los impuestos pagados sobre la vivienda principal.

Conclusión

La solicitud PAS-1 simplifica el proceso para propietarios mayores y determinados beneficiarios por discapacidad, porque permite evaluar en un solo trámite su elegibilidad para ANCHOR, Senior Freeze y Stay NJ. El estado determinará cuáles beneficios corresponden según las reglas de cada programa.

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