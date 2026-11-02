Reese Witherspoon despidió a la mitad de los trabajadores de su empresa productora

La actriz Reese Witherspoon es una de las más populares de su generación, pero también ha valido en Hollywood como productora a través de la empresa Hello Sunshine.

Hace pocos días se informó que la actriz había recuperado la empresa productora. Aunque ella fundó Hello Sunshine en 2016, en 2021 tuvo que venderla a Candle Media por $900 millones de dólares.

Tras recuperar el control económico de la productora, una de sus primeras decisiones ha sido despedir un 50% de los empleados.

Según información dada por “Variety”, se despidió a 30 personas, lo que significa la mitad de la plantilla, pues esta es una productora pequeña que se ha centrado desde su creación en crear historias protagonizadas por mujeres.

Aunque nunca ha llegado a ser como los grandes conglomerados de medios, Hello Sunshine ya ha atravesado por otras rondas de despidos en los últimos años y en esas otras ocasiones fueron hechos por la empresa que le compró a Witherspoon la empresa en 2021.

También se tiene que destacar que esta fase de despidos en la empresa se da al mismo tiempo que grandes conglomeratos están haciendo lo mismo, aunque algunos pasan primero por la fase de ofrecer a los trabajadores jubilación anticipada voluntaria, como lo hizo David Ellison tras la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery.

¿Cuál es la historia de Hello Sunshine?

Esta productora fue fundada en 2016 por Reese Witherspoon y Seth Rodsky. El objetivo de la actriz desde la concepción de la productora era cambiar cómo se ve a las mujeres en los medios.

Durante años ha producido películas, series, podcasts y todo tipo de contenido que solo debe cumplir con la visión de la marca: las mujeres como protagonistas. Algunas de las producciones más importantes en estos años han sido “Big Little Lies” (HBO), “The Morning Show” (Apple TV) y “Little Fires Everywhere” (Amazon Prime Video).

Ahora que ha recuperado la empresa, Witherspoon compartió un comunicado en el que dice: “Invierto junto a Mediawan y me uno a Pierre-Antoine Capton y sus equipos porque este es el lugar perfecto para este nuevo panorama mediático. También es como volver a casa. Peter Chernin y Jesse Jacobs creyeron en Hello Sunshine desde el primer día. Estoy profundamente orgullosa de lo que nuestro increíble equipo ha construido y agradecida a Blackstone y Candle Media por su colaboración y apoyo incondicional”.

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