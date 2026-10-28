David Ellison inicia movimiento para reducir la plantilla de Skydance

A inicios de mes, David Ellison cerró la fusión entre Paramount y Warner Bros. Discovery. Este negocio de $111,000 millones de dólares ha sido protagonista durante todo un año, pues se traduce en la fusión de dos de los conglomerados de medios más importantes de Hollywood.

El resultado de esta fusión es un megaconglomerado con el nombre de Skydance. Desde siempre, la fusión tuvo preocupados a los trabajadores de ambas marcas, porque desde el inicio se habló de reducción de personal.

Pocas semanas después de la fusión se ha informado que los líderes de Skydance han comenzado a ofrecer “jubilación anticipada voluntaria”, esta acción la toman antes de despedir a un gran porcentaje de la plantilla.

A través de un comunicado firmado por Ellison y por el codirector ejecutivo, Ynon Kreiz, explicaron: ““Al integrar a nuestros equipos, reconocemos que no todos verán su futuro aquí, y lo respetamos. Para brindar a los empleados elegibles la opción de seguir adelante de una manera que les convenga, estamos implementando un Programa de Compra Voluntaria (VBO, por sus siglas en inglés)”.

Pese a las malas noticias, en el mismo comunicado quieren despreocupar sobre la calidad y cómo seguirán trabajando en próximos proyectos: “Queremos que sepan que no nos tomamos nada de esto a la ligera. Tenemos claro lo que estamos construyendo: una empresa que cuenta las historias que apasionan a personas de todo el mundo, que adopta nuevas formas de conectar con el público y que lidera la próxima era de los medios y el entretenimiento. Contamos con el talento, la capacidad creativa y la ambición para lograrlo, y lo conseguiremos juntos”.

Este no ha sido el único anuncio que la directiva de Skydance ha hecho en los últimos días, pues también informaron a los trabajadores que se comenzaría a trabajar con un régimen de presencialidad de cinco días a la semana.

En la comunicación que compartieron para hacer ese anuncio, justificaron la decisión diciendo: “Estamos convencidos de que esto beneficia a nuestra empresa y a nuestros empleados. Hemos visto los beneficios de primera mano en Paramount y queremos que todos en Skydance también los disfruten”.

Sigue leyendo:

• CNN estará en manos de Paramount desde octubre de este año

• Celebridades judías apoyan a Mark Ruffalo tras acusaciones de Paramount

• El fiscal Rob Bonta exige a Paramount “actuar con sinceridad y buena fe”