Clima de hoy en Nueva York para este martes 3 de noviembre

¿Qué ropa usar para salir a las calles de Nueva York este martes? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 70 grados Fahrenheit (21ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a sentir rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima.

La probabilidad de que se produzcan precipitaciones es del 4% durante el día y del 2% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% en el transcurso del día y del 15% en el curso de la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 2.49 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 06:28 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 16:50 h. En total, tendremos 10 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana tendremos nubes escasas. Las temperaturas variarán entre los 59 y los 72 grados Fahrenheit (15 y 22 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 5% por la mañana, 22% por la tarde y 5% por la noche.

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El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas durante épocas de verano y nevadas en invierno. La cercanía del océano Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la estación del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos calurosos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses de verano.

En el lado oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.