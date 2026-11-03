Cómo hacer un presupuesto cuando tu salario no alcanza para llegar a fin de mes

Las facturas, la renta y los gastos básicos pueden consumir el salario antes de que llegue el siguiente día de pago. Si tu dinero no alcanza para cubrir todo el mes, puedes preparar un presupuesto para el siguiente mes.

El primer paso es calcular cuánto recibes realmente después de impuestos y deducciones, identificar las fechas de vencimiento y comparar tus ingresos con tus obligaciones. La Comisión Federal de Comercio (FTC) recomienda restar los gastos de los ingresos para detectar si existe un déficit y qué ajustes puedes hacer antes de atrasarte.

El problema no siempre se resuelve gastando menos. Si la renta, los alimentos y el transporte superan tus ingresos, reorganizar las facturas no elimina el faltante. Sin embargo, establecer prioridades y negociar fechas de pago puede ayudarte a evitar recargos y conservar dinero para las necesidades esenciales.

Puedes comenzar con tus recibos de nómina, estados de cuenta y facturas. Anota cuánto dinero tienes disponible, cuándo recibirás tu próximo salario y qué obligaciones vencen antes de esa fecha. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) ofrece un calendario gratuito de facturas en español para organizar ingresos y pagos por semana.

Calcula tu presupuesto con el dinero que sí recibes

La planilla de la FTC utiliza como punto de partida los “salarios después de impuestos”. Revisa el depósito neto de tu nómina, no el salario bruto anunciado por tu empleador. Añade otros ingresos disponibles, sin contar dos veces el mismo dinero.

Si tus horas o propinas cambian, distingue entre lo que ya recibiste y lo que esperas cobrar. En el calendario, registra las cantidades previstas y actualízalas cuando llegue el pago; así evitarás comprometer dinero que finalmente no entre.

Incluye también gastos que no aparecen cada mes, como seguros o pagos anuales. La CFPB advierte que olvidarlos puede dejar incompleto el cálculo de tus obligaciones.

Protege vivienda, comida y transporte antes de recortar

Identifica cuánto necesitas para vivienda, alimentos, servicios, medicamentos y transporte al trabajo. Añade otras obligaciones indispensables según tu situación, como cuidado infantil necesario para trabajar. La CFPB recomienda evaluar las consecuencias de dejar una cuenta sin pagar y proteger los gastos que permiten conservar tus ingresos.

No todas las facturas tienen la misma consecuencia inmediata.

La guía de la CFPB señala: “Si no puede pagarlos todos a la vez, piense en qué orden los va a pagar”. Eso implica revisar riesgos concretos, no ignorar las deudas que queden después.

Cambia fechas y divide el dinero hasta el próximo cobro

Coloca en un calendario cada ingreso, vencimiento y débito automático. Si varias facturas coinciden antes de cobrar, solicita cambiar alguna fecha. La CFPB recomienda considerar esa opción cuando una semana concentra más cuentas que ingresos.

Pregunta desde cuándo aplicaría el cambio y mantén el vencimiento original hasta que la empresa confirme el nuevo.

Después, reserva los pagos que saldrán antes del siguiente ingreso y distribuye el resto entre los días o semanas pendientes. Ejemplo: si quedan $240 para dos semanas, el límite sería $120 por semana y debe cubrir todos los gastos todavía no apartados.

Revisa el saldo durante el periodo, especialmente si tienes pagos automáticos.

Reduce gastos sin trasladar el problema al mes siguiente

La CFPB recomienda registrar los gastos y buscar categorías que puedas reducir, especialmente las compras que responden a deseos y no a necesidades. Revisa suscripciones, comidas fuera y compras aplazables antes de tocar gastos esenciales.

Puedes organizar los ajustes así:

Cancela servicios que no utilizas

Reduce gastos variables que admitan alternativas

Aplaza compras no indispensables

Contacta a tus acreedores para negociar fechas si anticipas un atraso

Aplazar una compra reduce el gasto actual; aplazar una factura deja una obligación pendiente. Anótala para que no desaparezca de tu presupuesto.

Busca ayuda cuando ya no alcanzas a cubrir ni los gastos básicos

Si el resultado sigue siendo negativo, necesitas generar recursos adicionales, no solamente seguir recortando. La CFPB incluye entre las opciones revisar beneficios públicos y otras fuentes de apoyo para las que puedas calificar.

En Nueva York, los Centros de Poder Financiero ofrecen asesoramiento gratuito y confidencial. Su folleto indica: “Los ingresos y el estado migratorio no importan”. Debes tener al menos 18 años y vivir o trabajar en la ciudad; puedes solicitar una cita mediante el 311.

En Nueva Jersey, llama al 211 para localizar recursos de alimentos, vivienda, servicios públicos y atención médica. La línea es gratuita, confidencial, multilingüe y funciona las 24 horas; orienta hacia programas, pero no garantiza que recibirás una ayuda.

Preguntas frecuentes (FAQ) para ajustar el presupuesto mensual a tu gasto

¿Debes usar tu salario bruto o neto?

Haz el cálculo con el dinero que te queda después de pagar impuestos y deducciones. Es la cantidad disponible para pagar tus gastos.

¿Cambiar vencimientos reduce lo que debes?

No. Puede ayudarte a coordinar facturas e ingresos, pero no elimina el importe pendiente.

¿Debes dividir el ingreso mensual entre cuatro semanas?

No automáticamente. Organiza el dinero según tus fechas reales de cobro y las obligaciones que vencen antes del siguiente pago.

¿Qué haces si no puedes pagar todo?

Evalúa las consecuencias de cada atraso, protege necesidades esenciales y contacta a los acreedores y servicios de asistencia.

Conclusión

Si el mismo faltante reaparece cada mes en tus gastos, registra cuánto falta antes de asumir otra obligación. Ese cálculo te permitirá solicitar ayuda o negociar pagos con una cifra concreta, en lugar de descubrir el problema cuando ya no quede dinero para lo indispensable.

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