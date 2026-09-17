5 errores que debes evitar cuando la Fed sube las tasas: deber $5,000 puede costarte $1,047 adicionales

Mantener un saldo de $5,000 en una tarjeta de crédito puede generar unos $1,047 en intereses durante un año, tomando como referencia una tasa anual de 20.94%, el promedio registrado para las tarjetas en mayo de 2026. Además, luego de que la Reserva Federal elevó su tasa de referencia, es momento para revisar las deudas y evitar errores financieros que aumenten el monto a pagar.

Este miércoles 16 de septiembre, la Fed aumentó 0.25 puntos porcentuales su tasa de referencia, a un rango de 3.75% a 4%, mientras la inflación anual se mantuvo en 3.4% en agosto.

El escenario puede presionar el costo de tarjetas de crédito y otros préstamos de tasa variable, mientras los precios suben constantemente y reducen el poder de compra del hogar.

Para tener una idea clara, debes saber cuánto cuesta realmente cada deuda y qué tipo de tasa aplica. Identificar los créditos variables, priorizar los saldos más caros y revisar cuánto están generando los ahorros para que tomes decisiones antes de que llegue el siguiente estado de cuenta:

Prioriza: tarjetas y préstamos con las tasas más altas

tarjetas y préstamos con las tasas más altas Revisa: créditos con interés variable o fechas de ajuste

créditos con interés variable o fechas de ajuste Compara: rendimiento, comisiones y condiciones de las cuentas de ahorro

Error 1: pagar únicamente el monto mínimo

La tasa promedio de las tarjetas alcanzó 20.94% en mayo; las cuentas que generaban intereses promediaron 22.15% durante el segundo trimestre. Pagar únicamente el mínimo prolonga la deuda y te obliga a destinar más dinero al pago de intereses, sin reducir efectivamente el saldo.

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recomienda, después de cubrir todos los mínimos, aumentar el pago sobre la deuda que tenga la tasa más alta: “Concéntrate en la deuda no garantizada con la tasa de interés más alta y elimínala lo antes posible, porque es la que más te cuesta”.

Error 2: sumar deuda variable

Las tarjetas, las líneas de crédito sobre el valor acumulado de una vivienda y ciertos préstamos con tasa ajustable pueden reaccionar rápidamente a los movimientos de la Reserva Federal.

En su decisión, la Fed explicó que “decidió elevar el rango objetivo para la tasa de fondos federales en un cuarto de punto porcentual, hasta 3.75% a 4%”, para contener la inflación y acercarla al objetivo de 2%. Sin embargo, la medida tiende a encarecer el crédito.

Si bien la medida no significa que todas las tasas subirán exactamente 0.25 puntos ni lo harán de inmediato, antes de asumir una nueva deuda, debes verificar si el interés que te cobra es fijo o variable, también es conveniente revisar la tasa porcentual anual, sumar las comisiones y calcular el pago que podría enfrentar después de un ajuste.

Error 3: aceptar la primera oferta de hipoteca

La tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años subió a 6.95% este 17 de septiembre, desde 6.76% una semana antes y 6.26% hace un año, según Freddie Mac. El aumento puede elevar el pago mensual y reducir el precio de la vivienda que una familia puede financiar.

“Buscar la mejor tasa hipotecaria y obtener múltiples cotizaciones puede ahorrar miles de dólares”, afirmó Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac. También debes comparar la tasa porcentual anual, que incorpora los intereses y determinados costos del préstamo.

Error 4: dejar ahorros en cuentas con bajo rendimiento

El Índice de Precios al Consumidor (CPI) avanzó 0.4% en agosto y la inflación anual se mantuvo en 3.4% en agosto. La gasolina aumentó 3.9% e influyó en más de un tercio del incremento mensual. El Buró de Estadísticas Laborales (BLS) señaló que “el índice de energía aumentó 2.1% durante el mes”.

Mantener todos los ahorros en una cuenta con bajo rendimiento puede reducir tu poder adquisitivo. Tampoco conviene exponer el fondo de emergencia a inversiones volátiles. Es mejor comparar el rendimiento anual, las comisiones, las restricciones para retirar dinero y la cobertura del depósito.

Error 5: invertir por miedo

Las tasas y la inflación pueden provocar decisiones extremas: vender inversiones de largo plazo después de una caída o concentrar el dinero en un activo que promete ganancias rápidas.

Investor.gov define la ‘diversificación’ como “distribuir el capital entre distintas inversiones para reducir el riesgo general”. Esta estrategia no elimina la posibilidad de pérdidas.

Para muchas familias, la prioridad puede ser menos espectacular: conservar dinero accesible para emergencias y liquidar primero la deuda más costosa. La CFPB menciona entre $500 y $1,000 como un posible punto de partida para crear un fondo de emergencia, aunque la cantidad necesaria depende de cada hogar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la consecuencia de un alza en las tasas de la Fed

¿Qué deuda conviene pagar primero cuando suben las tasas?

Después de cubrir todos los pagos mínimos, liquidar primero la deuda con mayor tasa reduce el costo financiero con más rapidez. También deben priorizarse obligaciones esenciales como: renta, hipoteca y servicios.

¿Una subida de la Reserva Federal aumenta inmediatamente la hipoteca?

No necesariamente. Una hipoteca fija existente conserva su tasa; los créditos ajustables dependen de su índice y fecha de revisión. Las nuevas hipotecas también responden al mercado de bonos y a las condiciones del solicitante.

¿Conviene guardar efectivo cuando hay inflación?

Sí, cuando está destinado a emergencias y gastos próximos, pero conviene comparar el rendimiento de la cuenta con sus comisiones y restricciones. El dinero necesario a corto plazo no debe exponerse a pérdidas bruscas.

¿Por qué es peligroso pagar solo el mínimo de la tarjeta?

Porque el saldo tarda más en liquidarse y continúa generando intereses. Muchos emisores calculan esos cargos con base en el saldo diario promedio, según la CFPB.

Conclusión

Si la inflación permanece elevada y la Reserva Federal vuelve a subir las tasas, los hogares que tienen contratados créditos con tasa variable sentirán un mayor impacto. El resultado también dependerá de las decisiones tomadas antes del próximo estado de cuenta: reducir saldos caros, conservar liquidez y comparar contratos puede evitar que una presión temporal se convierta en una deuda de años.

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