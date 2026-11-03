Nueva York tendrá 12 eventos de empleo en noviembre: fechas y requisitos

La ciudad de Nueva York tendrá 12 eventos de búsqueda de empleo durante el mes de noviembre de 2026, con oportunidades en los gobiernos estatal y municipal, hospitales, servicios de emergencia, educación, transporte y otras áreas.

En ellos podrás conocer vacantes y hablar directamente con reclutadores. Algunos incluyen filtros para entrevistas o requieren enviar tu currículum antes de acudir. Si buscas trabajo, revisa las condiciones de cada convocatoria para acudir a los eventos más adecuados para tu perfil profesional y puedas ahorrarte traslados y otros costos.

Los eventos no tienen el mismo funcionamiento. Algunos son gratuitos y están abiertos a mayores de 18 años, otros se dirigen a egresados universitarios y varios más se enfocan en encontrar perfiles para puestos específicos. También hay convocatorias que exigen registro previo y llegar sin cumplir ese paso podría dejarte fuera.

Ferias de empleo del 4 y 5 de noviembre: oportunidades en el Bronx y Manhattan

A partir de mañana miércoles 4 de noviembre, la Biblioteca Pública de Nueva York (NYPL) realizará una feria de oportunidades laborales en el gobierno estatal en Melrose Library, ubicada en 910 Morris Avenue, Bronx. El evento se realizará de 11:00 a.m. a 2:30 p.m. y participarán los departamentos estatales de Trabajo y Servicio Civil, junto con el equipo de orientación profesional de la biblioteca.

El evento es gratuito y abierto a personas de 18 años o más, sin necesidad de tener una tarjeta de biblioteca. La institución invita a los asistentes a conocer oportunidades en distintas agencias públicas y conversar con sus representantes. Puedes consultar la convocatoria y registrarte.

También este miércoles, en un horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., se realizará la feria NYC HRA Business Link Career Fair en CUNY New York City College of Technology (300 Jay Street, Brooklyn, NY 11201). En este caso, debes enviar tu currículum previamente a businesslinkrecruitment@hra.nyc.gov, con el asunto “Job Fair”. El Departamento de Servicio Civil advierte que el registro previo es obligatorio. Revisa los detalles oficiales.

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También este miércoles, Jobs NYC y NYC Children organizarán una sesión informativa y de contratación en el Jobs NYC Center, ubicado en 2 Lafayette Street, Manhattan. La actividad se desarrollará de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. y busca perfiles para los puestos de oficial especial (Special Officer) y especialista en desarrollo juvenil (Youth Development Specialist).

La sesión incluye una preselección para aspirantes interesados en entrevistas. Los candidatos deben registrarse, llevar identificación con fotografía y dos copias de su currículum, además de comprobantes de estudios y expedientes académicos. Quienes estudiaron fuera de Estados Unidos deben presentar una evaluación de sus estudios extranjeros. Consulta los requisitos y regístrate.

El jueves 5 de noviembre habrá otra alternativa en Manhattan: HireNewYork, una feria de empleo para egresados universitarios, estudiantes de posgrado y recién graduados. Se realizará de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. en Metropolitan Pavilion, 123 West 18th Street, Level 5, Manhattan. La organización espera reunir a unas 60 empresas de sectores como salud, finanzas, educación, tecnología y servicios profesionales.

El evento está dirigido a egresados universitarios, estudiantes de posgrado y recién graduados. El registro es obligatorio y el espacio es limitado. Consulta la información del evento.

Reclutamientos del gobierno de Nueva York: puestos en servicios juveniles y emergencias

El lunes 9 de noviembre, Jobs NYC y NYC Children organizarán otra sesión informativa y de contratación en el Jobs NYC Center, ubicado en 2 Lafayette Street, Manhattan, de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. La jornada ofrecerá información sobre los puestos de Special Officer y Youth Development Specialist.

Cada sesión durará aproximadamente 90 minutos: el registro para Special Officer será de 9:30 a 10:00 a.m., y para Youth Development Specialist, de 12:30 a 1:00 p.m. Los asistentes deberán llevar dos copias de su currículum, identificación oficial y comprobantes de estudios. Consulta la convocatoria oficial.

Ese mismo 9 de noviembre, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m., habrá un evento de contratación con el Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), también en 2 Lafayette Street. Habrá oportunidades para los puestos de Emergency Medical Specialist (EMT) y Emergency Medical Specialist Trainee, relacionados con los servicios médicos de emergencia.

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Para el puesto de EMT se requiere diploma de secundaria o equivalente y certificación EMT básica o de paramédico del Departamento de Salud del estado. Para el puesto de aprendiz se solicita diploma de secundaria y cumplir al menos una de las condiciones de experiencia laboral, servicio militar o estudios universitarios que establece la convocatoria. Es necesario registrarse en uno de los horarios disponibles y llevar identificación con fotografía. Revisa los requisitos del FDNY.

El lunes 16 de noviembre, el FDNY repetirá su jornada de contratación en el mismo lugar, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m. Los puestos disponibles y las condiciones de participación corresponden a las oportunidades de Emergency Medical Specialist (EMT) y Emergency Medical Specialist Trainee. Consulta el evento del 16 de noviembre.

Ese mismo lunes, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., Jobs NYC realizará una jornada dedicada a puestos de desarrollo juvenil y educación. Será en el Jobs NYC Center. La actividad busca aspirantes para empleadores de la ciudad y otras organizaciones que trabajan con jóvenes y comunidades. Consulta el evento y sus opciones de registro.

El martes 17 de noviembre, NYC Children tendrá una tercera sesión de contratación en el Jobs NYC Center, de 9:30 a.m. a 3:30 p.m. Los puestos considerados son oficial especial y especialista en desarrollo juvenil. La convocatoria requiere preselección de candidatos, registro previo y presentación de identificación, currículum y documentos académicos. Consulta la sesión del 17 de noviembre.

Hospitales y salud: dos jornadas de contratación en noviembre

NYC Health + Hospitals tiene programadas dos actividades de reclutamiento durante el mes. La primera será el martes 10 de noviembre en South Brooklyn Health, ubicado en 2601 Ocean Parkway, Brooklyn. Habrá dos horarios disponibles: de 10:00 a.m. a mediodía y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. La convocatoria es para puestos de oficial especial y requiere registro previo. Consulta el formulario de inscripción.

La segunda jornada será el jueves 12 de noviembre, de 10:30 a.m. a 3:30 p.m., en NYC Health + Hospitals/Sea View, 460 Brielle Avenue, Staten Island. Está enfocada en la contratación de asistentes de enfermería certificados (CNA).

Debes enviar tu currículum a PACRecruitment@nychhc.org con el asunto “November 12th CNA Hiring Event”. El registro debe completarse antes del 11 de noviembre y es obligatorio para participar. Consulta los detalles de la convocatoria.

Empleos industriales y de transporte en el Bronx

El jueves 19 de noviembre habrá una jornada de contratación para empleos industriales y de transporte en el Bronx. El evento se realizará de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. en el Bronx Industrial & Transportation Career Center, 90 Lincoln Avenue, tercer piso.

La convocatoria de NYCHA y Workforce1 incluye vacantes para trabajadores de almacén, operadores de montacargas y equipos eléctricos para mover mercancía, mensajeros, repartidores en bicicleta eléctrica y conductores con licencia comercial o regular, según el puesto.

También ofrece información sobre capacitación gratuita para obtener una licencia de conducir comercial (CDL). Si te interesa esta opción, debes llevar un historial de conducción emitido en los últimos 30 días para que puedan revisar si calificas para la capacitación.

El registro se realiza en el portal de autoservicio de NYCHA. Consulta los requisitos y pasos de inscripción.

Qué debes llevar antes de acudir a una feria de empleo

No todas las convocatorias tienen los mismos requisitos. Antes de salir de casa, revisa si necesitas reservar un horario, enviar tu currículum o completar un formulario previamente.

Como preparación general, lleva:

Varias copias de tu currículum actualizado

Una identificación vigente con fotografía

Información de contacto y referencias laborales, si las solicitan

Documentos académicos o licencias profesionales cuando el puesto los requiera

Comprobantes de autorización para trabajar en Estados Unidos, cuando sean parte de los requisitos

No entregues información personal a reclutadores cuya identidad no hayas comprobado. Utiliza los enlaces de las instituciones organizadoras para confirmar cualquier cambio de fecha, horario o lugar.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las ferias de empleo en Nueva York

¿Puedo acudir sin currículum?

Algunas sesiones permiten conocer oportunidades, pero otras requieren enviar el currículum previamente. Para la feria de HRA Business Link y la contratación de CNA en Sea View, el envío anticipado es obligatorio. NYC Children solicita dos copias del currículum y otros documentos.

¿Estos eventos garantizan conseguir trabajo?

No. Son oportunidades para conocer vacantes, hablar con reclutadores o participar en procesos de selección. La contratación depende de los requisitos del puesto y de la evaluación del empleador.

¿Hay oportunidades para personas sin experiencia universitaria?

Sí. Las convocatorias incluyen puestos de almacén, transporte y algunas posiciones de servicios de emergencia. Sin embargo, algunos requieren certificaciones, experiencia o formación específica.

¿Es necesario registrarse antes de asistir?

Depende del evento. HRA Business Link exige enviar el currículum previamente; NYC Children solicita registro y documentación; y NYCHA requiere completar el proceso en su portal.

Conclusión

Noviembre ofrece varias oportunidades de empleo para distintos sectores de Nueva York, pero las fechas y condiciones varían según el organizador y el puesto. Si buscas trabajo, es un buen momento para preparar tu solicitud porque los eventos comienzan a partir de mañana.

Revisa los requisitos, registra tu participación cuando sea necesario y prioriza las convocatorias que correspondan a tu experiencia. Una buena preparación puede marcar la diferencia entre asistir a una feria y avanzar realmente en un proceso de contratación.

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