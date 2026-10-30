Darializa Avila Chevalier: “El Partido Demócrata entero debe de poner atención a la base”

Hasta hace unos meses Darializa Avila Chevalier era alguien desconocida para la mayoría de los neoyorquinos. Pero como si se tratara de un tsunami político, la joven socialista, de 32 años, hija de padres dominicanos, se puso en el verano pasado bajo los reflectores y está a punto de confirmar su boleto a la Cámara de presentantes, tras los comicios del 3 de noviembre.

Tras ganarle las primarias demócratas al congresista Adriano Espaillat, quien no la veía venir, la joven política, hija de padre camionero y madre trabajadora social, está a punto de llegar al Congreso en representación del Distrito 13, de El Alto Manhattan y partes de El Bronx.

Con una plataforma progresista, y con el apoyo de líderes de corte socialista, como la congresista Alexandria Ocasio y el actual alcalde de la Gran Manzana, Zohran Mamdani, Darializa se ha ido consolidando como una nueva voz proveniente de las comunidades, en sus propias palabras, lista para llegar a Washington y dar la pelea para que se promuevan legislaciones a favor de la gente del común.

Así lo aseguró en entrevista con El Diario, desde el complejo de viviendas públicas de NYCHA Polo Ground Houses, en el Alto Manhattan, donde aseguró que además de enfrentar al “fascismo de Trump” y promover piezas de ley que garanticen vivienda asequible, salud para todos, la abolición de ICE y evitar que se sigan enviando dólares para “matar a niños en el extranjero”, como en Gaza, su reto será plantarle el pecho a los propios miembros del Partido Demócrata.

La meta de Darializa, quien mueve masas cada vez que sale a lasa calles, según clama, es que el Partido Demócrata entero ponga atención a lo que piden las comunidades. “Que se acaben las guerras interminables”, “que sus impuestos no vayan a genocidios” y que se promueva una política nueva “que tenga una visión de vida y no de muerte, una visión de esperanza y no de resignarse a lo que hay”. Una política nueva que trabaje por la gente.

Candidata, ¿qué le dice a quienes no entienden muy bien en qué se diferencia usted con el actual congresista demócrata de este distrito, Adriano Espaillat, a quien usted está desbancando? y ¿por qué usted es una opción mejor?

“Yo estoy tan agradecida con todos los miembros de nuestra comunidad que han salido a hacer esta campaña una realidad. Ganamos en las primarias, porque muchos miembros de nuestra comunidad lucharon por esa victoria, y porque verdaderamente quieren ver un cambio en nuestra política. Es que no es suficiente con mandar a demócratas al Congreso sino que también lo que cuenta es qué tipo de demócratas son los que estamos mandando, y la lucha que están dando cuando están ahí. Entendemos que los problemas que más impactan a nuestras comunidades son problemas en los que no hemos visto mucho avance en la política y por eso fue que nos enfocamos en promover una plataforma de querer invertir nuestros impuestos en nuestros niños, y hacerlo aquí, donde la pobreza infantil es tan alta. Yo quiero asegurarme de que esos mismos impuestos no se usen en balear a niños en el extranjero. También necesitamos asegurarnos de que haya vivienda digna y asequible para todos y asegurarnos de que vamos a abolir a ICE. No necesitamos que nuestros impuestos se gasten en esa institución. Creo que lo que hemos visto es gente con hambre por una política nueva, que se enfoque en una visión hacia el futuro. Que tengan una visión de vida y no de muerte, una visión de esperanza y no de resignarse a lo que hay. Y eso soy yo. Merecemos una representación que luche por eso”.

¿Usted cree entonces que muchos demócratas no están haciendo la tarea de ayudar a sus comunidades y hay que removerlos?

“Lo que pasa es que muchos de ellos, en ambos partidos, están tomando donaciones de muchas corporaciones que nos están haciendo la vida más difícil a las personas del común, a la gente que trabaja. Y pienso que candidatos como yo tenemos una oportunidad de hacer una política para luchar por la gente común, para la gente que trabaja y que es la que hace las riquezas del país más rico del mundo. Por eso creo que esas personas deben beneficiarse de eso, porque trabajan por esas riquezas. Y cuando vemos tanta desigualdad, vemos que pasan los días y estamos trabajando más y ganando menos y viviendo en peores condiciones, es cuando decimos que algo tiene que cambiar. Tenemos que luchar para promover políticas en el Congreso que verdaderamente le den dignidad a las personas comunes. Y eso tiene que ver con cuidado infantil, acceso a vivienda digna, acceso a la salud, y luchar por Medicaid para todos, porque la salud es un derecho humano. También pienso que la vivienda es un derecho humano. Estamos hablando de las cosas más básicas que le dan dignidad a nuestra comunidad y esas son las cosas por las que debemos estar luchando”.

Darializa Avila Chevalier, candidata socialista quien busca llegar al Congreso por el Distrito 13 del Alto Manhattan y El Bronx Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

¿Y cómo ve al liderazgo demócrata actual en el Congreso y el Senado?

“Yo lo que pienso es que el Partido Demócrata entero debe de poner atención a la base demócrata. Creo que la base demócrata ya ha sido muy clara en mostrar las cosas que quieren en la política. Quieren ver sus impuestos regresar a casa. No quieren ver estas guerras interminables, no quieren ver que sus impuestos vayan a genocidios. Quieren vivienda asequible, quieren Medicaid para todos. Por eso necesitamos que el liderazgo demócrata ponga atención a eso. Y la razón por la cual fue tan importante para nosotros lanzar la campaña en las primarias fue porque queríamos mandarle un mensaje al partido de que si nosotros vamos a ser el partido de la gente común, de la gente trabajadora, la legislación que se ponga en la Cámara tiene que ser progresista, y en el caso mío, socialista. Tiene que coincidir con el mundo que estamos ambicionando y el que merecemos. Por eso tenemos que empezar a construir ese mundo y también tener esa visión”.

¿La lucha en el Congreso de políticos progresistas como usted entonces también va a tener que ser fuerte contra los propios demócratas?

“Obviamente, tenemos a un fascista en la Casa Blanca y la primera batalla es combatir el fascismo de Trump. Pero también creo que también tenemos que organizar a los miembros de nuestro partido para que ellos entiendan la importancia de este momento y de esta lucha y que sepan que si no nos enfocamos en las cosas que necesitan las personas común y corrientes, estamos abriéndole la puerta a otro Trump, y no merecemos eso. Merecemos un liderazgo que se alinee con lo que quiere su base. Y lo que quiere la base son esos programas socialistas, progresistas que nos de dignidad a las personas del común”.

¿Pero, cómo hacerle entender a líderes como el senador Chuck Schumer y el congresista Hakeem Jeffries que el socialismo es parte del nuevo llamado de los electores? Pues ellos parecen seguir por otra línea y que el fenómeno Mamdani y el suyo en NYC no es la realidad nacional

“También tiene que ver con la energía y el trabajo que se siga haciendo dentro de las comunidades, porque cuando dijeron que aquí en Nueva York eso era una cosa aislada, a la semana ganó Melat Kiros, por el Congreso en Denver. Y eso lo que nos dice es que gente en todas partes del país quieren ver cambios y es una lucha por la cual ellos quieren trabajar. Entonces necesitamos que el trabajo siga en las calles, con nuestras comunidades, con organizaciones que hacen campaña día tras día por la comunidad, sea sobre vivienda, inmigración y otros temas, porque ese trabajo es el que va a mandar el mensaje verdaderamente. Yo no creo que yo sola voy a cambiar las cosas de este país. Yo siempre he creído que la única forma en la que podemos cambiar las cosas es empoderando a nuestras comunidades. Y por eso fue tan importante para mi que nuestra campaña fuera un vehículo para que nuestras comunidades se activaran y que la gente saliera a tocar puertas, a unirse a organizaciones y no solamente en una elección sino todos los días del año”.

Candidata, usted dice cosas que suenan muy bonitas, pero muchos votantes creen que los políticos siempre dicen lo mismo y cuando llegan arriba se les olvida todo. ¿Qué le dice a quienes piensan así y ya no creen en la política?

“Hay que empezar con la empatía. Les digo que yo misma me sentí abandonada por el partido. Y por la política en general. Y por eso fue que lanzamos esta campaña, porque nadie merece sufrir eso. Nosotros merecemos representantes que estén presentes, que escuchen a su comunidad y que luchen por las cosas que la comunidad necesita. Y mientras más y más personas estén ganando estas elecciones y haciendo el trabajo para ganarse la confianza de las personas del común, vamos a ver a más personas participando en las elecciones políticas. Y eso también es parte del mensaje. Cuando hablamos con diferentes políticos en todo el país recordamos que la gente se anima a votar cuando se ven representados en la plataforma que promovemos. Así es como se ganan elecciones. Y sí, necesitamos que los que compitan tengan esa visión. No es suficiente decir que Trump es malo. También necesitamos una visión hacia el futuro y ya hemos visto el efecto de eso, porque cuando varios candidatos socialistas ganaron, a las pocas semanas vimos un voto en el Congreso donde 103 demócratas votaron a favor de dejar de mandar armas a un estado que está cometiendo genocidio (Israel), algo que nunca me hubiera imaginado antes de esta campaña. Ya estamos cambiando lo que se siente posible en la política lanzando nuestras campañas”.

Usted ha promovido acabar con ICE, una agencia que ha impactado la vida de miles de familias inmigrantes ¿Si es algo que ve posible que ocurra pronto?

“Claro. Claro que sí. ICE es una agencia que se creó por el Congreso. Y todo lo que ha creado el Congreso, lo podemos acabar. Este año es donde verdaderamente empieza esa lucha. No sé si va a pasar en dos años o en cuatro, pero sí sé que vamos a poder abolirlos. Yo he vivido en un mundo donde no existía ICE y tengo esperanza de que en poco tiempo podemos cambiar nuestro sistema migratorio. No puedo dar una fecha exacta, porque no sé el futuro, pero vamos a luchar por eso”.

Darializa Avila Chevalier, candidata socialista quien busca llegar al Congreso por el Distrito 13 del Alto Manhattan y El Bronx, apoyada por el alcalde Mamdani Crédito: Cortesía campaña Darializa Avila | Cortesía

Candidata, debido a sus posturas sobre Gaza y el estado de Israel hay quienes la tachan de antisemita ¿Qué dice sobre eso?

“Yo soy alguien quien mi orientación política está basada en la dignidad humana. Y cuando yo veo algo tan horrorifico como lo que está pasando en Gaza, no me puedo quedar callada. Y creo que eso debe dar esperanza a todos. Que si veo que si mis vecinos están pasando por alguna indignidad, voy a luchar por ellos, porque para mi es importante alzar la voz cuando se ven atrocidades. Y cuando veo tanta injusticia en mi propia comunidad, donde tengo el poder de cambiar las cosas, siempre voy a actuar con ese poder para promover cambios”.

El presidente Trump no es muy a fin de políticos como usted ¿Si puede reunirse con él que le va a decir?

“Le diría que sus políticas han sido tan dañinas para los neoyorquinos. Entiendo que él es alguien que salió de aquí, de esta ciudad y creo que es alguien que le tiene cariño a Nueva York, pero sus políticas han sido muy dañinas y creo que tenemos que cambiar el curso. Tenemos que abolir ICE, porque a ICE tiene que dejar de usarlo como su milicia propia. Necesitamos invertir verdaderamente en las cosas que merecen estas comunidades. Tenemos que erradicar la pobreza infantil, promover el cuidado infantil y la vivienda. Esos son los temas que importan. Tenemos que asumir responsabilidad hacia las comunidades, donde su corrupción ha destruido tanto la confianza que tiene el público en la democracia y en el gobierno. Le diría qué ya, que deje su falta de tomar responsabilidad por sus actos y que tenga verdadera responsabilidad por las comunidades”.

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