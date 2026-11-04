Elecciones de medio término 2026: los triunfos históricos que cambiaron la representación política en EE.UU.

Las elecciones de medio término del 3 de noviembre de 2026 dejaron una serie de hitos en la política de Estados Unidos.

Los resultados dibujan un cambio en la representación política del país, aunque no todos los avances ocurrieron en el mismo partido ni en el mismo nivel de gobierno. Hasta la mañana de este miércoles, varios medios nacionales y agencias de noticias daban por ganadores a los candidatos que protagonizaron estas primeras veces.

Keisha Lance Bottoms hace historia en Georgia

La demócrata Keisha Lance Bottoms, exalcaldesa de Atlanta, ganó la contienda por la gobernación de Georgia y se convirtió en la primera mujer afroamericana elegida gobernadora de un estado en Estados Unidos.

Bottoms derrotó al republicano Rick Jackson y puso fin a más de 2 décadas de control republicano de la gobernación.

Deb Haaland y Peggy Flanagan amplían la representación indígena

En Nuevo México, Deb Haaland ganó la elección para gobernadora y será la primera mujer indígena estadounidense elegida para dirigir un estado. Ciudadana del Pueblo de Laguna, Haaland ya había marcado un precedente nacional en 2021, cuando Biden la nombró secretaria del Interior y se convirtió en la primera persona indígena en encabezar ese departamento.

El resultado de Haaland tiene un paralelo en el Senado, aunque se trata de un cargo distinto. Peggy Flanagan, vicegobernadora de Minnesota y miembro de la comunidad Ojibwe de White Earth, ganó un escaño en la Cámara alta y será la primera mujer indígena estadounidense elegida al Senado federal.

Abdul El-Sayed y Chris Pappas rompen barreras en el Senado

Michigan eligió al demócrata Abdul El-Sayed, médico y exdirector de salud del condado de Wayne, para el Senado de Estados Unidos. Con su victoria, se convertirá en el primer musulmán en ocupar un escaño en esa cámara.

En Nuevo Hampshire, el representante demócrata Chris Pappas ganó la contienda por el Senado y será el primer hombre abiertamente gay elegido para integrar esa institución.

Gina Hinojosa y Xavier Becerra: dos hitos latinos

Texas eligió a Gina Hinojosa como gobernadora, lo que la convierte en la primera persona latina en alcanzar ese cargo en el estado. La demócrata derrotó al republicano Greg Abbott y, junto con la victoria de James Talarico en la contienda senatorial, contribuyó al cambio de partido en dos de las principales posiciones políticas de Texas.

El resultado tiene una dimensión particular para la población latina: por primera vez, una persona de ese origen encabezará el gobierno de un estado cuya vida económica, cultural y demográfica está profundamente vinculada con esa comunidad.

En California, Xavier Becerra también ganó la elección para gobernador. Será el primer latino en ocupar el cargo desde Romualdo Pacheco, quien gobernó en 1875.

Byron Donalds marca otro precedente en Florida

La lista de primeras veces no se limita a candidatos demócratas. El republicano Byron Donalds ganó la gobernación de Florida y se convertirá en el primer gobernador afroamericano del estado.

La victoria también amplía el número de gobernadores de este origen racial que asumirán el poder estatal en el país. En Wisconsin, David Crowley ganó igualmente la elección y será el primer hombre afroamericano en dirigir ese estado, según los resultados reportados tras la jornada electoral.

Un nuevo mapa político en Washington

Además de los hitos individuales, los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y del Senado, de acuerdo con los balances publicados durante la mañana del miércoles.

La recuperación de ambas cámaras constituye un giro político relevante, pero conviene separarla de los récords de representación.

También hubo avances en otros estados y cargos, una señal de que los resultados no se concentraron en una sola contienda. En conjunto, las victorias abrieron espacios de representación en el ámbito estatal y federal, con perfiles y trayectorias políticas distintas.

La jornada del 3 de noviembre no elimina las barreras que persisten en la política estadounidense. Sí deja una fotografía distinta de sus instituciones, ya que por primera vez, varias comunidades tendrán representación en gobernaciones y en el Senado a través de figuras que abrieron caminos que antes no existían.

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