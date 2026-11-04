Demócratas le arrebatan a los republicanos gobernaciones y escaños del Senado en estados clave

Los resultados de las elecciones de medio mandato de 2026 reflejaron un triunfo cuantioso y significativo para el Partido Demócrata, que pudo arrebatar el control de los republicanos en varios estados y escaños del Senado.

En Texas, los demócratas consiguieron victorias dobles en las principales boletas, destacando el gran triunfo de Gina Hinojosa tras superar al republicano Greg Abbott, para así convertirse en la primera mujer latina en ocupar este cargo en el estado.

Asimismo, en la carrera legislativa, James Talarico derrotó a Ken Paxton por el escaño del Senado, logrando un 58.4% de los votos frente al 39.9% de su rival, según los cortes preliminares. Este resultado representa la primera victoria demócrata al Senado en Texas en 38 años, según las proyecciones de The Associated Press.

Vuelco electoral en Iowa y Ohio

El estado de Iowa también registró un cambio de partido a favor de los demócratas en ambas instancias. Rob Sand conquistó la gobernación, mientras que Josh Turek arrebató el escaño republicano en el Senado.

Por su parte, en Ohio, la candidata demócrata Amy Acton ganó la elección para gobernador. A su vez, Sherrod Brown logró obtener el escaño del Senado que se encontraba bajo control republicano.

Otros escaños arrebatados a los republicanos

Fuera de la doble victoria en esos tres estados, el Partido Demócrata sumó otros escaños senatoriales previamente republicanos en Kansas (con Adam Hamilton, marcando la primera victoria demócrata en el estado desde 1932), Maine (con Troy Jackson, quien derrotó a Susan Collins), Carolina del Norte (con Roy Cooper) y Carolina del Sur (con Annie Andrews). En cuanto a las gobernaciones individuales, Keisha Lance Bottoms ganó en Georgia, consolidando una ganancia adicional para su partido.

Ante la confirmación de la pérdida de control republicano en el Congreso, el presidente Donald Trump se pronunció sobre el desempeño de su agrupación política.

“Estoy un poco sorprendido. Pensé que lo haríamos mejor”, señaló el mandatario, quien posteriormente declaró que “estoy absolutamente dispuesto a aceptar esos resultados”.

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