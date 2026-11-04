CVS se dividirá en dos empresas para 2028; ¿qué pasará con tus recetas y seguro médico?

La corporación CVS Health anunció este miércoles 4 de noviembre que planea separarse en dos compañías independientes. La reorganización dividirá sus aproximadamente 9,000 farmacias minoristas de su negocio de soluciones de salud, que incluye los seguros Aetna, la administración de beneficios de medicamentos de CVS Caremark y otras unidades de atención médica.

La empresa asegura que el proceso no interrumpirá tus recetas, cobertura médica ni servicios de atención. La operación está prevista para el primer semestre de 2028, siempre que cumpla las condiciones regulatorias y corporativas.

Sin embargo, la noticia puede generar dudas entre quienes utilizan las farmacias CVS para comprar medicamentos, reciben cobertura de Aetna o tienen un plan de recetas administrado por CVS Caremark.

Por ahora, no necesitas cambiar de farmacia, contratar otro seguro ni modificar tus tratamientos por este anuncio. Los posibles efectos posteriores dependerán de cómo funcionen las dos compañías una vez que se complete la separación.

CVS creará dos empresas: ¿qué servicios conservará cada una?

De acuerdo con el comunicado oficial de CVS Health, la primera compañía conservará el nombre CVS Health y aglutinará los negocios relacionados con seguros médicos, administración de medicamentos y servicios de atención.

La separación busca que cada negocio tenga una dirección propia y mayor independencia para tomar decisiones comerciales y financieras.

El presidente y director ejecutivo de CVS Health, David Joyner, explicó que la intención es mejorar la experiencia de quienes utilizan sus servicios. “Planeamos crear dos compañías enfocadas para mejorar la relación con los consumidores, la asequibilidad y la coordinación de la atención”, sostuvo.

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Entre sus principales unidades estarán:

Aetna: seguros médicos y beneficios de salud

seguros médicos y beneficios de salud CVS Caremark: administración de beneficios de medicamentos recetados

administración de beneficios de medicamentos recetados CVS Specialty: servicios de farmacia especializada

servicios de farmacia especializada Oak Street Health: atención primaria

atención primaria Signify Health: servicios de atención médica en el hogar y evaluación de salud

La segunda compañía se llamará CVS Pharmacy y concentrará aproximadamente 9,000 establecimientos, además de las farmacias por correo, las clínicas MinuteClinic, incluida la atención virtual, y la plataforma tecnológica Health100.

¿Qué pasará con tus recetas y seguro médico después de la separación?

CVS aseguró que la reorganización no interrumpirá la atención durante el proceso y afirmó que los clientes, pacientes y socios comerciales “seguirán recibiendo sus medicamentos, atención, beneficios y servicios sin interrupciones”.

La compañía también adelantó que continuará funcionando como hasta ahora hasta que la separación se complete. Es decir, por el momento, no hay ningún cambio relacionado con:

La compra o recogida de medicamentos en las farmacias CVS

La cobertura médica de los afiliados de Aetna

La administración de beneficios de recetas mediante CVS Caremark

Los servicios de las clínicas MinuteClinic

Tampoco se han anunciado modificaciones generales en los copagos, las primas de seguros, los precios de medicamentos o las redes de farmacias como consecuencia de la separación.

Si utilizas alguno de estos servicios, revisa los avisos oficiales de tu aseguradora y de tu administrador de beneficios, especialmente cuando llegue el momento de renovar tu plan.

CVS Caremark podría ser importante para el costo de tus recetas

Uno de los negocios que permanecerá como parte de CVS Health será Caremark, un administrador de beneficios de medicamentos recetados, conocido como PBM. Estas empresas gestionan los beneficios farmacéuticos para aseguradoras, empleadores, sindicatos y otros planes de salud.

Estas compañías negocian descuentos, administran redes de farmacias, procesan reclamaciones y elaboran listas de medicamentos cubiertos por los planes. Por ello, Caremark puede influir qué medicamentos están incluidos en tu cobertura y cuánto pagas de tu bolsillo por una receta, dependiendo de las condiciones de tu plan.

Por eso, la separación resulta relevante para quienes tienen seguros médicos o beneficios de medicamentos vinculados con Aetna y otros proveedores que utilizan los servicios de Caremark.

¿Por qué CVS decidió separar sus negocios?

De acuerdo con el corporativo, la reorganización implica un giro importante en la estrategia empresarial de CVS, que durante años buscó integrar farmacias, seguros médicos y servicios de atención bajo una misma estructura.

Uno de los movimientos más importantes fue la adquisición de Aetna en 2018, en una operación valorada en aproximadamente $78,000 millones, incluida la deuda asumida, según los documentos corporativos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Sin embargo, la integración de distintas actividades del sistema sanitario ha generado cuestionamientos de legisladores y reguladores estadounidenses, especialmente por el poder que pueden ejercer los administradores de beneficios farmacéuticos y los posibles conflictos de interés en el mercado.

Reuters señaló que la separación se produce en medio de una mayor supervisión de las compañías que controlan varias partes de la cadena de atención médica.

La analista de Morningstar Julie Utterback consideró que la mejora financiera de los negocios ayudó a elegir el momento de esta operación. CVS, por su parte, sostiene que las dos compañías tendrán mayor capacidad para concentrarse en sus respectivas actividades y desarrollar nuevas alianzas.

La separación podría concretarse hasta 2028

CVS espera completar la operación durante el primer semestre de 2028, aunque la fecha depende de varias condiciones. Entre ellas, la aprobación definitiva de la junta directiva, la entrada en vigor de un registro de separación ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y las confirmaciones necesarias para que la transacción tenga el tratamiento fiscal previsto.

La empresa también indicó que los accionistas actuales tendrán participaciones en las dos compañías una vez concluida la reorganización.

La empresa considera que la división permitirá a cada negocio operar con mayor independencia, aunque todavía deberá demostrar que esa estructura puede traducirse en mejores servicios y costos más competitivos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la división corporativa de CVS

¿Cuándo se dividirá CVS en dos empresas?

CVS Health espera completar la separación durante el primer semestre de 2028. El proceso todavía depende de aprobaciones corporativas y otros requisitos regulatorios.

¿Aetna dejará de pertenecer a CVS Health?

Aetna permanecerá dentro de la compañía de servicios de salud que conservará el nombre CVS Health. No pasará a formar parte de CVS Pharmacy.

¿Tendré que cambiar de farmacia por la separación?

No. CVS aseguró que los servicios continuarán sin interrupciones y no anunció que los clientes deban cambiar de establecimiento por esta decisión.

¿Qué pasará con CVS Caremark?

Caremark permanecerá dentro de CVS Health, junto con Aetna y otros servicios de salud. Seguirá formando parte del negocio encargado de administrar beneficios de medicamentos recetados.

¿Cambiarán los precios de los medicamentos o las primas de Aetna?

No se han anunciado cambios de precios, primas o copagos derivados de la separación. Cualquier modificación futura deberá comunicarse a los clientes y afiliados afectados.

Conclusión

La división de CVS podría modificar la estructura de uno de los mayores corporativos de salud de Estados Unidos, pero el verdadero impacto se conocerá conforme avance el proceso hacia 2028.

La cuestión clave será comprobar si las dos empresas crean una nueva estructura que permita conectar farmacias, seguros y beneficios de medicamentos sin encarecer los tratamientos ni complicar el acceso a la atención. Mientras tanto, lo importante será seguir los avisos de tu plan médico y verificar cualquier cambio en la cobertura antes de renovar el seguro o surtir una receta.

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