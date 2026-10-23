Medicare Advantage subirá en 19 estados: perderías hasta 40% del aumento en tu cheque del Seguro Social?

Las primas de Medicare Advantage aumentarán en 19 estados en 2027 y podrían reducir el dinero adicional de $75 dólares mensuales que recibirán millones de jubilados por el ajuste por costo de vida (COLA). Una parte podría desaparecer por el encarecimiento de la cobertura médica y de las primas de Medicare Parte B.

Los datos disponibles muestran que el impacto podría ser especialmente fuerte en estados como Wyoming, donde el aumento combinado de los costos podría absorber cerca del 40% del ajuste anual antes de que el dinero llegue al bolsillo de algunos beneficiarios.

El efecto final dependerá del plan contratado, las primas aplicables y los costos médicos de cada persona. Por eso, además de revisar cuánto aumentará el Seguro Social, conviene comparar las condiciones de cobertura para 2027.

El riesgo no termina en las primas. El deducible máximo de Medicare Parte D aumentará de $615 a $700 en 2027, mientras que los planes pueden modificar sus redes médicas, los medicamentos cubiertos y los copagos a partir del 1 de enero.

El aumento por el COLA no llegará completo al cheque mensual

La Administración del Seguro Social fijó en 3.6% el COLA para 2027. El beneficio promedio de un trabajador jubilado pasará de $2,095 a $2,170 mensuales a partir de enero.

“El propósito del COLA es garantizar que el poder adquisitivo de los beneficios del Seguro Social y SSI no sea erosionado por la inflación”, indicó la agencia. Sin embargo, ese ajuste se aplica al beneficio bruto, no al dinero que queda después de pagar Medicare.

La prima estándar de la Parte B está proyectada, no confirmada, en $209.50 mensuales: $6.60 más que en 2026. Si la cifra se concreta, un jubilado cuyo beneficio aumente $75 y que pague la prima estándar conservaría $68.40 adicionales al mes, antes de otros cambios en primas o deducciones.

Los 19 estados que tendrán alzas en su seguro médico

De acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) la proyección indica que la prima mensual promedio nacional de Medicare Advantage caerá 16.5%, de $14.37 a $12. Sin embargo, el promedio oculta aumentos en California, Connecticut, Florida, Idaho, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Nuevo México, New Hampshire, Oregon, Rhode Island, South Dakota, Texas, Vermont, Washington, West Virginia, Wisconsin y Wyoming.

Wyoming concentra el mayor golpe: su prima promedio subirá de $45.91 a $69.23, unos $23.32 más al mes. Al añadir el incremento aproximado de $24 para afiliados con cobertura de medicamentos y los $6.60 proyectados de la Parte B, se perderían cerca de $30.60 del COLA promedio de $75, de acuerdo con Investopedia.

Esto equivale a reducir cuatro de cada diez dólares del aumento.

CMS advirtió que “los costos y los beneficios cubiertos de distintas opciones pueden cambiar cada año”. En términos prácticos, una prima de $0 no garantiza el plan más barato si aumentan deducibles, copagos o gastos fuera de la red.

Nueva York y Nueva Jersey bajan

En los casos de Nueva York y Nueva Jersey no aparecen entre los 19 estados con alzas promedio. En Nueva York, la prima media bajará de $36.19 a $30.79; en Nueva Jersey, de $23.37 a $20.09, según las fichas estatales de CMS.

Eso no elimina el aumento proyectado de la Parte B ni los cambios de cada póliza. Si vives en Nueva York, puedes pedir asesoría gratuita a HIICAP al 1-800-701-0501; en Nueva Jersey, SHIP atiende en el 1-800-792-8820.

El deducible amenaza el ahorro

Por su parte, Investopedia calculó que el deducible promedio de la Parte D dentro de Medicare Advantage aumentará cerca de $135 al año. Medicare.gov confirma que ningún plan de medicamentos podrá fijar en 2027 un deducible superior a $700, aunque algunos ofrecerán uno menor o de $0.

La prima es el pago fijo mensual por la cobertura; el deducible de la Parte D es lo que desembolsas por los medicamentos sujetos a ese deducible antes de que el plan comience a pagar. Un plan de prima baja puede salirte más caro si tus recetas quedan en niveles costosos o fuera de la lista de medicamentos cubiertos.

Lo que debes revisar ahora

La inscripción abierta a Medicare termina el 7 de diciembre de 2026 y los cambios entran en vigor el 1 de enero. Mehmet Oz, administrador de CMS, instó a los beneficiarios a “revisar su cobertura, comparar opciones y elegir el plan” que responda a sus necesidades y presupuesto.

Antes de renovar:

Revisa el Aviso Anual de Cambios

Confirma que médicos, hospitales y farmacias sigan en la red

Añade tus recetas al comparador de Medicare para calcular el costo anual

Comprueba si calificas para Extra Help o un Medicare Savings Program

Consulta tu aviso del COLA en my Social Security a finales de noviembre

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los incrementos en Medicare Advantage para 2027

¿Cuánto subirá el Seguro Social en 2027?

El COLA será de 3.6%. El beneficio promedio de jubilación aumentará aproximadamente $75 mensuales.

¿Medicare Advantage subirá para todos?

No. La prima promedio nacional bajará, pero aumentará en 19 estados; tu costo depende del condado, la aseguradora y el plan.

¿Las primas se descuentan del Seguro Social?

La Parte B suele descontarse automáticamente. También puedes solicitar la deducción de primas de Medicare Advantage o Parte D.

¿Cuándo puedo cambiar de plan?

Puedes comparar, cambiar o abandonar planes hasta el 7 de diciembre de 2026. La nueva cobertura empezará el 1 de enero de 2027.

¿Cómo puedo proteger mi aumento?

Compara el gasto anual completo, no solo la prima. Revisa deducibles, copagos, recetas y red médica; solicita orientación gratuita si la necesitas.

Conclusión

La prima definitiva de la Parte B permitirá completar el cálculo de cuánto conservarás del aumento del Seguro Social. Si no revisas tu cobertura antes del 7 de diciembre, podrías comenzar enero con mayores gastos o cambios que no habías previsto. Si ya tienes Medicare Advantage, también podrás realizar determinados cambios del 1 de enero al 31 de marzo de 2027, sujetos a las reglas de ese periodo.

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