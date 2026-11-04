Johnny Depp desea despedirse de Jack Sparrow con una nueva película de “Piratas del Caribe”

Mientras que Johnny Depp está promocionando el estreno de “Ebenezer”, una nueva versión de “A Christmas Carol” de Charles Dickens, el actor también habló sobre qué tan posible es que vuelva a dar vida a Jack Sparrow, uno de los personajes más importantes de su carrera.

En agosto de este año comenzaron a circular rumores sobre una posible producción de “Piratas del Caribe 6”, continuación de la saga que llegaría una década después del estreno de “Piratas del Caribe”. La venganza de Salazar” (2017). Al mismo tiempo que se habló sobre la nueva película, también se destacó el posible regreso de Depp.

En una entrevista que dio a “Entertainment Tonight”, el actor de 63 años explicó: “Si las cosas están exactamente como deben estar en cuanto a cómo van a culminar la franquicia”. En la misma conversación ha destacado que está interesado en volver a interpretar al personaje porque cree que debe “tener, sinceramente, un buen final”.

Esta no es la primera vez que se habla sobre la posibilidad de esta película. En 2025, por ejemplo, el director Jerry Bruckheimer dijo que ya había hecho una propuesta al actor para la sexta película de la franquicia que dio inicio en 2004 con el estreno de “Piratas del Caribe: La maldición de la Perla Negra”.

En ese momento, el director dijo: “Si le gusta cómo está escrito el personaje, creo que lo haría. Todo depende del guion, como todos sabemos… Seguimos trabajando en un guion. Queremos hacerla. Solo tenemos que dar con el guion adecuado. Aún no lo hemos logrado del todo, pero estamos cerca”.

Pese al interés mostrado por Depp en despedir al personaje, aún no es una certeza que se vaya a llevar a cabo esta sexta película, pues no se ha hecho el anuncio oficial por parte de Disney.

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