Aseguran que Eric Dane vivió en una casa de Johnny Depp en Los Ángeles

Recientemente, fuentes cercanas a Eric Dane y a Johnny Depp han revelado que ambos llegaron a un acuerdo poco después de que Dane fuera diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el año pasado. La intención de Depp fue aliviar la carga financiera de la que el actor se tuvo hacer cargo luego del diagnostico.

Esta información ha sido difundida pocos días después de que confirmara la muerte de Dane. Según ‘Page Six’, la propiedad de Depp que fue habitada por Dane está ubicada en Sunset Strip, California,

Las fuentes le dijeron al medio: “Vivía prácticamente sin pagar alquiler en una de las casas que Johnny tiene sobre Sunset Strip. Le dijo a Eric que pagara lo que pudiera, o no, de alquiler“. Otra fuente también declaró que “Johnny quería hacer lo que pudiera para aliviar la carga financiera”.

No se tienen detalles por los momentos de las características que tienen la casa de Depp donde se hospedó, aunque seguramente le ofreció tranquilidad y muchas comodidades.

El ELA, enfermedad con la que fue diagnosticado Dane, es del tipo neurodegenerativa. Ataca las neuronas motoras, provocando debilidad muscular, parálisis y dificultades para hablar, tragar y respirar. El actor tuvo que hacerse cargo de pagar tratamientos, al mismo tiempo que se convirtió en una imagen de conscientización y de promover la investigación sobre la enfermedad.

Dane y Depp nunca trabajaron juntos en los mismos proyectos, ni para cine ni para televisión, pero tras la muerte de Dane se ha revelado que durante años mantuvieron una immporatante relación de amistad. Ambos se conocieron por amigos en común y así comenzó su cercana amistad.

Durante todos estos días varios de los excompañeros de trabajo de Dane han compartido su apoyo a su familia y su dolor por la perdida. Incluso, algunos de ellos han creado una campaña de GoFundMe para poder ayudar económicamente a sus dos hijas adolescentes.

