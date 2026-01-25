Amber Heard hizo inusual comentario sobre su juicio con Johnny Depp: “Ya no quiero usar mi voz”

La actriz Amber Heard revivió su polémico juicio por difamación contra su exesposo, el actor Johnny Depp, durante su aparición en el documental ‘Silenced‘. La intérprete explicó las consecuencias psicológicas que ha enfrentado tras el juicio y cómo se ve limitada su capacidad para usar su voz.

El documental, que se proyectó en el Festival de Cine de Sundance 2026 el sábado 24 de enero, habla sobre cómo se utiliza las leyes contra difamación como arma contra los sobrevivientes de abuso. Amber Heard contó su experiencia al protagonizar uno de los juicios por difamación más polémicos de la industria del entretenimiento que terminó en 2022 cuando el jurado falló a favor de Depp.

Heard habló con la directora Selina Miles y confesó el impacto psicológico que tuvo el juicio. “Esto no se trata de mí. He perdido la capacidad de hablar. No estoy aquí para contar mi historia. No quiero contarla. De hecho, ya no quiero usar mi voz. Ese es el problema“, dijo Heard en el documental, según Variety

La abogada Jennifer Robinson, que defendió a Heard cuando Depp presentó una demanda contra el periódico británico The Sun. De acuerdo con su relato en el documental, Heard recordó cuando surgió la opción de hablar públicamente sobre la demanda ante la prensa.

“Recuerdo que al final del juicio surgió la idea de decir algo a la prensa. [Robinson] me preguntó si estaba segura. [Pensé]: ‘Si me lanzan cosas, esto se hará más evidente’. No entendía que la situación pudiera empeorar tanto para mí, como mujer, al usar mi voz”, dijo.

Tras 15 meses de matrimonio, Amber Heard solicitó el divorcio a Johnny Depp en 2016 y solicitó una orden de restricción en medio de acusaciones de violencia doméstica. El divorció se cerró tras un millonario acuerdo, pero en 2019 Depp demandó a su exesposa por difamación luego de que ella escribió un artículo sobre la violencia doméstica en ‘The Washington Post’.

En el documental, Amber Heard asegura que se siente inspirada por las víctimas que alzan su voz. “Me da fuerza ver a otras personas luchar. Mujeres lo suficientemente valientes como para abordar el desequilibrio de poder. Al ver el rostro de mi hija crecer y comenzar a vivir poco a poco… creo que puede ser mejor”, dijo.

Durante el juicio Amber Heard y Johnny Depp se acusaron mutuamente de abuso físico, emocional y mental. Tras seis semanas de un polémico juicio, Heard fue declarada responsable de los tres cargos de difamación por su artículo de opinión y tuvo que pagar $10 millones de dólares por daños. Depp fue declarado responsable de una de las tres reclamaciones en la contra demanda de Heard y tuvo que pagar $2 millones de dólares.

