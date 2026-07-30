Johnny Depp sorprende en un festival de San Diego con el personaje de Ebenezer Scrooge

El actor de Hollywood Johnny Depp tuvo una pausa de aproximadamente tres años fuera de las cámaras y recientemente reapareció en el Comic-Con Festival de San Diego, interpretando el personaje con el que destacará en la nueva película donde participará, “Ebenezer”, Ebenezer Scrooge.

Desde el juicio en el que estuvo involucrado junto a su expareja, Amber Heard, su vínculo en proyectos cinematográficos se vio un poco reducido. Sin embargo, en noviembre retomará un rol protagónico que significa otro gran reto en su carrera llena de personajes muy peculiares.

Johnny Depp comparte junto a sus fans

El actor salió con la caracterización de su personaje en el comercio “Scrooge and Marley” de Gaslamd en San Diego y pocas personas pudieron reconocerlo ante el magnífico trabajo que realizaron él y sus colaboradores para que estuviese lo más parecido posible a Ebenezer.

Como parte de la dramatización relacionada con la obra, sonaron unos villancicos cuando Depp apareció en escena y dio muestra de lo gruñón y grosero que puede ser el señor Ebenezer Scrooge.

Después de esa escenografía y estando un poco más tranquilo, el señor Scrooge compartió con un grupo de fans que estaban disfrazados de los distintos personajes que ha interpretado Johnny Depp en su trayectoria, incluyendo al emblemático capitán Jack Sparrow. Ese momento totalmente inesperado resultó un preámbulo de lo que será la cinta que se estrenará en el mes de noviembre, significando el primer protagónico de Johnny Depp desde el 2023, cuando actuó en “Jeanne Du Barry”.

“Ebenezer” significará el regreso de Johnny Depp a la pantalla

Inspirada en la novela de 1843 “Cuentos de Navidad de Charles Dickens”, “Ebenezer” se estrenará el próximo 13 de noviembre y su trama se basa en una fantasía oscura. Además del ya conocido protagonista Johnny Depp, el resto del reparto también es bastante conocido dentro del orbe cinematográfico.

Los actores que acompañarán a Depp son: Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Arthur Conti, Ellie Bamber, Henry Lloyd-Hughes, Charlie Murphy, Ian McKellen y Tramell Tillman

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