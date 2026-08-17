Johnny Depp podría volver como Jack Sparrow en “Pirates of the Caribbean 6”

El productor Jerry Bruckheimer afirmó que están en conversaciones para que Johnny Depp retome el papel del capitán Jack Sparrow en “Pirates of the Caribbean 6”.

“Estamos hablando con Johnny [Depp], estamos trabajando en un guion y esperamos poder llevarlo a cabo”, dijo Bruckheimer a Deadline durante el D23: The Ultimate Disney Fan Event.

De acuerdo con Deadline, para esta nueva versión de la exitosa saga, los escritores plantean una evolución de la franquicia que se centrará en la protagonista interpretada por Margot Robbie, con Sparrow como personaje secundario.

Johnny Depp interpretó al capitán Jack Sparrow en la exitosa franquicia de Disney que comenzó en 2003 con “Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl”. Este fue el papel más icónico en la carrera de Depp e incluso le valió una nominación al Óscar a mejor actor.

La franquicia ha estado en pausa desde hace casi una década. La quinta entrega fue “Dead Men Tell No Tales” en 2017. La nueva entrega se mantuvo en desarrollo durante todos estos años. En paralelo, Johnny Depp enfrentó una serie de problemas legales que lo pusieron en el centro del ojo público y su carrera se vio seriamente afectada.

En 2022, un jurado falló a su favor en una demanda por difamación contra su exesposa, la actriz Amber Heard, luego de que ella lo señalara de presunta agresión sexual y violencia doméstica.

Este fue uno de los juicios más polémicos del entretenimiento en lo que va de siglo. El conflicto se originó tras la publicación de un artículo de opinión en 2018 en The Washington Post, donde Heard se describía como una figura pública que representaba el abuso doméstico. Aunque nunca mencionó explícitamente a Johnny Depp, la acusación afectó seriamente la carrera del actor. Por esta razón, el famoso intérprete procedió con la demanda por difamación exigiendo $50 millones de dólares. Heard respondió con una contrademanda por $100 millones de dólares.

El juicio duró seis semanas que estuvieron marcadas por testimonios y declaraciones cruzadas de los involucrados, incluyendo grabaciones de audio, fotografías de lesiones y extensos interrogatorios. Expusieron episodios marcados por el consumo de sustancias, agresiones verbales y episodios de violencia física.

El jurado determinó que Heard había actuado con malicia y mentido en sus acusaciones de abuso, condenándola a pagar $10,35 millones de dólares en daños. Por su parte, Heard obtuvo una victoria parcial de 2 millones de dólares por las declaraciones difamatorias realizadas por uno de los abogados de Depp.

En medio de este polémico juicio, Depp fue descartado para interpretar a Jack Sparrow nuevamente. El propio actor aseguró que esta era una medida de Disney para protegerse. Durante el juicio, Depp testificó sobre un artículo de Daily Mail que aseguraba que el actor había abandonado su papel como Jack Sparrow.

“No estaba al tanto, pero no me sorprende. Habían pasado dos años de constantes rumores a nivel mundial sobre mí como un maltratador de mujeres. Así que estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar lazos para estar a salvo”, dijo en el juicio.

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