Paola Dalay terminó su relación con José Eduardo Derbez e inició un nuevo romance

Esta semana, Paola Dalay y José Eduardo Derbez hicieron pública su separación. En el video donde hicieron el anuncio, dejaron claro que había terminado la relación en buenos términos y que seguirían siempre conectados por su hija.

Poco tiempo después también se confirmó que la modelo e influencer inició una nueva relación. Esta noticia la dio en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, donde habló por primera vez de su ruptura.

Durante la conversación con Infante, se le preguntó directamente si tenía una relación con César Romo. Ella respondió: “Sí, estamos saliendo”.

La nueva pareja de Dalay es un futbolista mexicano de 30 años que juega como defensa en Raniza FC, equipo que participa en la Kings League Américas.

Hay que destacar que, al anunciar la separación en redes sociales, la pareja explicó que habían terminado la relación hace tiempo, pero que fue hasta ahora que se sintieron preparados para hacerlo público. Sobre cómo continuar con su vida, dijo: “Aunque no era público, yo seguí con mi vida, así como él también lo hizo, y está perfecto. No somos novios, no tenemos una relación, pero nos estamos conociendo, estamos saliendo y está fluyendo bastante bien”.

La entrevista también la aprovechó para dejar desmentir rumores sobre la razón por la que terminó la relación, incluso habló muy bien en todo momento del hijo de Eugenio Derbez y de Victoria Ruffo.

Sobre el tema, apuntó: “Hay cosas que nos guardamos para nosotros, pero lo único que sí les puedo decir es que no hubo infidelidades de parte de ninguno de los dos. Los dos estamos muy tranquilos por ese lado. Creo que siempre dentro de la relación nos respetamos mucho. Es lo único que te puedo decir”.

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