¿Con quién se casó Lali Espósito?

La cantante y actriz argentina Lali Espósito se habría casado este fin de semana con el comediante Pedro Rosemblat. El casamiento fue bastante privado, aunque igualmente se han compartido algunas fotografías de la feliz pareja rodeada de algunos familiares y amigos cercanos.

Las primeras fotos que se obtuvieron de la boda fueron hechas por paparazzis, por lo que no se podían ver detalles de demasiadas cosas. Sin embargo, la noche del 1 de noviembre, la pareja hizo una publicación en Instagram en la que confirman su unión y comparten algunas fotos luciendo sus vestuarios y otros momentos importantes de la celebración.

En la publicación, Lali, quien comenzó su carrera artística siendo una niña, escribió: “Fuimos inmensamente felices. Gracias a quienes celebraron con nosotros. Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia”.

La boda se celebró en una casa en San Telmo, Argentina.

¿Cuándo comenzó su historia de amor?

Que la pareja escogiera en fin de semana de Halloween para casarse no es casualidad, pues Espósito y Rosemblat se conocieron en 2023 en una fiesta de disfraces. Parece que en ese encuentro tuvieron un “fechazo” y, meses después, en febrero de 2024, se hizo pública la relación.

El comediante y streamer le propuso matrimonio a la estrella pop argentina en enero de este año, durante unas vacaciones que estaban disfrutando en Brasil.

¿Quién es Pedro Rosemblat?

El hombre que se casó este fin de semana con Lali Espósito es Pedro Rosemblat, popularmente conocido en Argentina por ser humorista y conductor de streaming.

Se comenzó a hacer famoso en 2013 por un personaje satírico que creó que llamó “El Cadete”, con el cual “combinaba humor, militancia política vinculada al peronismo y análisis de la coyuntura de manera irreverente”.

Tiempo después, fundó el canal de streaming Gelatina, siendo un precursor de las nuevas formas de producir información y entretenimiento.

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