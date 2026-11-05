Salvador Zerboni habló sobre las traiciones que vivió en “Juego de Villanos”

El más reciente eliminado de “Juego de Villanos” fue el actor mexicano Salvador Zerboni, quien conversó este miércoles con el portal Hoy Día, tras su salida del reality.

En el nuevo reality de Telemundo se está demostrando que la maldad sí puede ser la principal protagonista de ciertas cosas, aunque Zerboni aseguró que su corazón ya no es el mismo de antes y a eso pudo deberse su pronta salida.

Salvador Zerboni admite que ya no es tan malo

Aunque fue eliminado tras ser considerado uno de los competidores más fuertes, según el testimonio de sus propios excompañeros, el mexicano manifestó que no considera tan malo como antes.

“Creo que soy un villano con corazón y eso fue lo que me jugó en contra. Esto de andar en Top Chef y estos realities me ablandó mucho el corazón, lo tengo que aceptar porque hay muchos que no querían que yo estuviera ahí”, destacó Zerboni.

Salvador Zerboni habla sobre la traición de Sergio Mayer

Para el actor mexicano no hay nadie dentro de la villa villana que tenga más maldad que Sergio Mayer, quien fue justamente uno de los excompañeros que lo traicionó.

“Nunca me esperé esa traición. Debo confesar que entre villanos se tenía permitido hacer trampas o decir mentiras; por ende, acepté una llamada fuera del aire de este señor que me dijo para hacer una alianza”, confesó Salvador, quien añadió que estaba arrepentido por haber tropezado con Mayer y haber confiado en él porque le pagó bastante caro.

“Creo que queda una que otra escoria por ahí“, señaló Zerboni para finalizar. El actor mexicano se convirtió en el cuarto eliminado después de: Yina Calderón, Sandra Itzel y Álex Ghita.

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