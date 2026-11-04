Ya está disponible la preventa para el concierto de Wisin en Nueva York con su Universidad del Perreo

La Universidad del Perreo es un proyecto liderado por Wisin que sigue creciendo y sorprendiendo. Ahora, el reguetonero puertorriqueño anunció que se presentará en el United Palace el próximo 3 de diciembre.

Se pensaba que el experimentado boricua solamente tendría funciones en el Coliseo de Puerto Rico con su nuevo repertorio, que hace recordar los comienzos del movimiento. Sin embargo, este lunes compartió el anuncio a través de sus plataformas digitales.

Wisin llegará a Nueva York con puro “perreo intenso”

“Llegó el momento de las clases presenciales; la Universidad del Perreo abre nueva sede en una de las primeras ciudades que le dijo que sí al movimiento. Nueva York, ¿Están listos para el perreo intenso? Yo estoy ready“, les dejó saber Wisin a sus seguidores a través de su video para confirmar su concierto.

La preventa para ese espectáculo garantizado estará disponible a partir de las 10:00 a. m. de este 4 de noviembre y se espera que, tal como ocurrió con su show en el Coliseo, las entradas se agoten en cuestión de horas. Además, el boricua asegura que Nueva York será la única ciudad en la que se presentará fuera de Puerto Rico.

Por esa razón, no sería descabellado que en los próximos días el reguetonero anuncie una nueva fecha o habilité una nueva función en otra zona del país. Todo dependerá del movimiento de la taquilla.

Wisin es garantía de fiesta y disfrute

Si hay un cantante, sin importar el género, que ha demostrado que en sus conciertos nadie se aburre y pasa toda la noche de pie, ese es justamente Wisin con su energía inigualable.

Además, cada una de las ocasiones en las que se ha presentado en Nueva York, el escenario se ha convertido en una fiesta total con cada uno de sus éxitos, bien sea de sus temas como solista o sus canciones con su excompañero, Yandel. Ahora, Wisin mezclará su nuevo repertorio con varios de sus sencillos más recordados por el público.

Sigue leyendo: