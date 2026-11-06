Mamdani amplía equipo que ya ayudó a 3,000 pequeños negocios en NYC

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció este jueves que la ciudad ha ayudado a más de 3,000 pequeños negocios a gestionar licencias y permisos, con un servicio que permite ahorrar tiempo y evitar multas costosas durante la apertura y operación de un establecimiento.

Desde el inicio de su administración, el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas (SBS) también ha acompañado a 97 negocios que abrieron sus puertas por primera vez.

Sin embargo, el trabajo de eliminar la burocracia municipal no está resuelto. La agencia ha recomendado más de 50 reformas para eliminar permisos obsoletos, documentos duplicados y sanciones innecesarias.

Si tienes un negocio con establecimiento físico en Nueva York, puedes solicitar asesoría gratuita mediante el equipo NYC BEST. El servicio conecta a los propietarios con un asesor que los orienta sobre los requisitos municipales y los trámites que necesitan completar, para operar legalmente.

Mamdani duplica el equipo que ayuda a pequeños negocios

Para tener una mayor capacidad, la administración de Mamdani amplió el personal del Equipo de Servicio Comercial Exprés de la Ciudad de Nueva York (NYC BEST) a 30 integrantes después de incorporar 17 nuevos asesores. Su trabajo consiste en acompañar a los empresarios en los procedimientos que deben cumplir ante distintas agencias municipales.

El servicio puede orientar sobre licencias, permisos, inspecciones y posibles infracciones. También ayuda a identificar requisitos y a resolver problemas que podrían retrasar la apertura de un establecimiento.

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En su anuncio, Mamdani destacó la necesidad de reducir las cargas administrativas que enfrentan los propietarios.

“Los pequeños empresarios ya trabajan muchas horas con márgenes reducidos. No deberían tener que dedicar esas horas a navegar por la burocracia municipal ni a pagar multas que no tienen nada que ver con mejorar sus negocios”, dijo.

Y agregó que la ciudad busca reducir el papeleo innecesario, eliminar normas obsoletas y hacer más accesible la apertura de negocios para los trabajadores.

La orden ejecutiva busca reducir los obstáculos entre agencias

El crecimiento de NYC BEST forma parte de la Orden Ejecutiva 18, firmada por Mamdani el 20 de julio de 2026 bajo la iniciativa OPEN (Simplificación de trámites y ampliación de la asistencia a pequeños negocios).

La disposición establece que SBS debe ofrecer un servicio de acompañamiento para los negocios que buscan abrir establecimientos. Cada empresa atendida puede tener un responsable de proyecto que la ayude a identificar los permisos necesarios, preparar solicitudes y coordinar inspecciones previas con las agencias correspondientes.

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También establece la creación de un grupo de trabajo interinstitucional que debe reunirse al menos cada tres meses para identificar problemas y proponer soluciones a los procedimientos municipales.

La vicealcaldesa de Justicia Económica, Julie Su, destacó la importancia de coordinar las dependencias. “Si tienes un pequeño negocio en esta ciudad, deberías poder obtener una respuesta clara del gobierno municipal, sin importar a qué agencia llames”, sostuvo.

La funcionaria explicó que la reunión trimestral busca resolver problemas que involucran a varias agencias y mantener las reformas dentro del calendario establecido.

Más de $8.4 millones en subvenciones y otras ayudas

El informe detalló otras acciones del Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas desde el inicio de la administración:

Más de $8.4 millones en subvenciones para organizaciones comunitarias que atienden a más de 20,000 pequeños negocios en los cinco distritos

para organizaciones comunitarias que atienden a más de 20,000 pequeños negocios en los cinco distritos Entrega de la versión actualizada de la Carta de Derechos del Propietario de Negocios a más de 4,000 empresas

Participación de la unidad móvil de SBS en 40 eventos , donde llegó a más de 1,300 neoyorquinos

, donde llegó a más de 1,300 neoyorquinos Recomendación de más de 50 cambios regulatorios para reducir trámites y cargas administrativas

Nueva York permitirá operar todo el año a cafés instalados en las calles

Entre las reformas respaldadas por SBS también figura la legislación que permite operar durante todo el año a los restaurantes con espacios de servicio instalados en carriles de estacionamiento.

El alcalde firmó la Ley Local 135 de 2026, correspondiente a la iniciativa Int. 0655, el 31 de agosto. La medida eliminó la restricción estacional que obligaba a retirar las estructuras de los restaurantes instaladas en las vías públicas durante el invierno.

La legislación permite el funcionamiento de estos espacios durante todo el año, sujeto a los permisos y requisitos municipales correspondientes. El Departamento de Transporte debe establecer las reglas para adaptar las estructuras a las condiciones invernales.

Cómo solicitar ayuda gratuita para tu pequeño negocio

NYC BEST ofrece atención individual a propietarios de establecimientos físicos que necesitan orientación para cumplir con las regulaciones municipales.

El servicio puede ayudarte a identificar los permisos necesarios, prepararte para inspecciones y entender cómo responder ante una infracción.

Para solicitar asistencia, puedes comunicarte con el Departamento de Servicios para Pequeñas Empresas:

Teléfono: 888-727-4692 (888-SBS-4NYC).

888-727-4692 (888-SBS-4NYC). Horario: lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Servicio: orientación gratuita y acompañamiento individual.

orientación gratuita y acompañamiento individual. Página oficial: NYC Business Express Service Team (BEST).

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la ayuda a pequeños negocios en la ciudad de Nueva York

¿Cuántos pequeños negocios han recibido ayuda de Mamdani?

La administración reportó que SBS ha ayudado a más de 3,000 pequeños negocios con licencias y permisos desde el inicio de su gestión, incluidos 97 que abrieron por primera vez.

¿La asesoría de NYC BEST tiene algún costo?

No. El programa ofrece orientación individual gratuita para ayudar a los establecimientos a navegar por los requisitos municipales.

¿Qué trámites puede ayudar a gestionar NYC BEST?

Puede orientarte sobre licencias, permisos, inspecciones, requisitos de distintas agencias y cómo responder ante infracciones.

¿Cómo puedes contactar al programa?

Puedes llamar al 888-727-4692, de lunes a viernes, entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., para solicitar asistencia.

¿Las más de 50 reformas propuestas para reducir la burocracia ya están aprobadas?

No necesariamente. La cifra corresponde a recomendaciones de SBS para modificar regulaciones y eliminar trámites, permisos y multas considerados innecesarios.

Conclusión

La ampliación del equipo de NYC BEST busca reducir uno de los obstáculos que enfrentan los pequeños negocios en Nueva York: tener que resolver trámites ante distintas agencias que no siempre ofrecen respuestas coordinadas.

El siguiente desafío será lograr que las más de 50 reformas recomendadas se traduzcan en menos tiempo de espera, menores costos administrativos y procedimientos más sencillos para quienes intentan mantener abierto un negocio en la ciudad y generar fuentes de empleo.

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