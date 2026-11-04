Familias de Nueva York esperan hasta 8 meses en promedio para salir de los refugios; los errores que retrasan las ayudas

Miles de familias que viven en refugios de Nueva York pueden tardar varios meses en conseguir una vivienda permanente, incluso después de recibir autorización para buscar un apartamento mediante el programa CityFHEPS.

El proceso tarda un promedio de 236 días, casi ocho meses, desde que una persona obtiene la aprobación para buscar vivienda hasta que consigue mudarse, según datos presentados por funcionarios municipales a Gothamist este martes 3 de noviembre.

El retraso no siempre se debe a la falta de apartamentos. Errores tipográficos, documentos incompletos, inspecciones que no superan pequeños requisitos y revisiones administrativas pueden obligar a repetir trámites y prolongar la estancia en los refugios.

Un vale de vivienda no garantiza una mudanza rápida

El programa CityFHEPS es uno de los principales mecanismos que tiene la ciudad de Nueva York para ayudar a personas y familias de bajos ingresos a abandonar los refugios y acceder a una vivienda. El Departamento de Servicios Sociales (DSS) administra esta asistencia, que cubre una parte del alquiler.

De acuerdo con las autoridades municipales, más de 74,000 hogares dependen del programa. Quienes reciben el beneficio generalmente destinan hasta el 30% de sus ingresos al alquiler, mientras la ciudad cubre la parte restante, de acuerdo con las condiciones del programa. Sin embargo, conseguir la aprobación para buscar un apartamento no significa que la familia pueda mudarse inmediatamente.

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Erin Dalton, comisionada del DSS, explicó ante el Concejo Municipal que el tiempo promedio entre la aprobación para buscar vivienda y la mudanza alcanza los 236 días.

Además, aproximadamente 14,200 personas que viven en refugios ya habían sido declaradas elegibles para recibir un vale y estaban autorizadas a buscar apartamento, según el reporte.

Una inspección fallida puede retrasar la entrega del apartamento

Uno de los principales obstáculos ocurre cuando la vivienda seleccionada debe superar las inspecciones de seguridad y habitabilidad.

Según el DSS, 44% de las inspecciones que realiza la agencia no obtiene la aprobación. Entre los motivos figuran problemas como la temperatura del agua, enchufes eléctricos, protectores de ventanas, detectores de humo y temperaturas del refrigerador o congelador.

Roxy Shweky, especialista en preparación y reparaciones de viviendas de la organización Anthos Home, explicó la rigurosidad de estas revisiones: “La temperatura del agua debe estar entre 120 y 128 grados Fahrenheit. Si es demasiado baja, no pasa. Si es demasiado alta, tampoco”.

Chris Mann, vicepresidente de políticas públicas y estrategia de WIN, organización que administra refugios y servicios de vivienda, cuestionó la complejidad del procedimiento. “Cada día en un refugio es un día demasiado largo para una familia”, advirtió.

Un error de escritura puede obligar a presentar todo otra vez

La documentación también puede convertirse en un problema. El expediente completo puede incluir entre 70 y 100 páginas, incluyendo comprobantes de ingresos, cartas del refugio, formularios sobre las condiciones del apartamento y el contrato de alquiler.

Un dato que no coincida puede provocar que la solicitud sea devuelta. Por ejemplo, si la dirección de una vivienda aparece como 1A en un documento y A1 en otro, la ciudad puede rechazar el expediente y exigir que se presente nuevamente.

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También existe una condición que puede afectar a quienes trabajan por hora: si los ingresos de una persona cambian en más de $125 al mes durante el proceso, debe entregar nuevamente sus comprobantes de pago para que se recalcule el presupuesto.

Jackie Mallon, directora de operaciones de Anthos Home, comparó el procedimiento con el juego de mesa Serpientes y Escaleras: “Hay muchos puntos del proceso en los que puedes quedarte atascado, tener que regresar al principio y comenzar todo otra vez”.

La revisión de alquileres ha tardado hasta 53 días

Los controles sobre los pagos a propietarios también generaron demoras. En abril de 2026, la ciudad comenzó a revisar los alquileres para evitar que el programa pagara cantidades superiores a las correspondientes.

Jade Vasquez, directora de políticas e investigación de WIN, indicó que un procedimiento que antes tardaba dos días ha tomado hasta 53 días en promedio.

Para evitar estas esperas tan largas, en septiembre la administración municipal trasladó esa revisión para después de la mudanza en los apartamentos con renta estabilizada. Sin embargo, según los proveedores de vivienda citados por Gothamist, los apartamentos de mercado todavía pueden enfrentar retrasos antes de que sus inquilinos reciban autorización para ocuparlos.

¿Qué puede hacer una familia mientras espera CityFHEPS?

Aunque buena parte del procedimiento depende de las autoridades, los propietarios y los administradores del programa, hay aspectos que puedes revisar para evitar devoluciones innecesarias.

Si ya recibiste autorización para buscar vivienda o tienes un expediente en trámite:

Revisa los documentos: comprueba que el nombre, la dirección y los datos del apartamento coincidan en todos los formularios

comprueba que el nombre, la dirección y los datos del apartamento coincidan en todos los formularios Actualiza tus ingresos: si cambian en más de $125 mensuales, prepara los comprobantes de pago que solicite la ciudad

si cambian en más de $125 mensuales, prepara los comprobantes de pago que solicite la ciudad Consulta las inspecciones: pregunta a tu especialista de vivienda si el apartamento tiene observaciones pendientes

pregunta a tu especialista de vivienda si el apartamento tiene observaciones pendientes Mantén contacto con tu administrador de caso: solicita información sobre el estado de tu expediente y los documentos que todavía necesitas entregar

La página oficial de CityFHEPS del Departamento de Servicios Sociales también ofrece información sobre el programa. O bien puedes consultar los requisitos y las opciones de asistencia mediante NYC 311.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los vales CityFHEPS

¿Cuánto tarda una familia en salir de un refugio con CityFHEPS?

El promedio es de 236 días, casi ocho meses, desde que obtiene autorización para buscar vivienda hasta que logra mudarse.

¿Cuánto paga una familia que recibe CityFHEPS?

Generalmente, aporta hasta el 30% de sus ingresos al alquiler. La ciudad cubre el resto, conforme a las condiciones del programa.

¿Por qué pueden rechazar una inspección de vivienda?

Por problemas como temperatura incorrecta del agua, enchufes defectuosos, protectores de ventanas faltantes o incumplimientos relacionados con detectores de humo.

¿Un cambio de salario puede retrasar la ayuda?

Sí. Si los ingresos cambian en más de $125 al mes durante el proceso, la persona debe presentar nuevamente sus comprobantes de pago.

¿Dónde puedo consultar el estado de mi asistencia?

Puedes comunicarte con tu especialista de vivienda o administrador de caso y consultar la información oficial del programa CityFHEPS.

Conclusión

La espera de casi ocho meses para obtener los vales CityFHEPS muestra que este programa no resuelve por sí solo el problema de vivienda. Para las familias que llevan meses en un refugio, cada inspección fallida o expediente devuelto representa más tiempo sin una residencia permanente.

El desafío para Nueva York será conseguir que las reformas administrativas reduzcan las demoras sin debilitar los controles que garantizan que los apartamentos sean seguros y habitables.

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