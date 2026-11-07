Aranceles, costo de vida e inflación pasaron factura a Trump en las elecciones intermedias

El aumento del costo de vida (alimentos, gasolina, vivienda y servicios) y los aranceles comerciales se convirtieron en factores centrales del voto en las elecciones intermedias del martes 3 de noviembre de 2026.

Aunque Estados Unidos mantuvo el crecimiento del empleo y un mercado bursátil sólido, esos indicadores no fueron suficientes para cambiar la percepción de quienes sienten que sus ingresos pierden capacidad de compra y decidieron dar su voto a los demócratas.

Cerca de dos tercios de los votantes consideraron que las políticas del presidente Donald Trump contribuyeron a la alta inflación del último año, mientras que casi nueve de cada 10 señalaron que los precios fueron un factor importante o decisivo al elegir a sus representantes en el Congreso, según una encuesta de Associated Press realizada a más de 100,000 electores.

El costo de vida pesó en las elecciones intermedias

La encuesta AP Voter Poll, elaborada por SSRS para Associated Press y otras organizaciones de noticias, encontró que aproximadamente nueve de cada 10 votantes consideraron que el costo de vida fue un factor importante o crucial para decidir su voto al Congreso.

Entre quienes dieron ese peso a los precios, cerca del 60% de los encuestados respaldaron a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes en sus respectivos distritos.

La situación económica también mostró diferencias según los ingresos. Entre los votantes que ganan menos de $50,000 al año, aproximadamente seis de cada diez dijeron estar peor económicamente que dos años antes, antes del regreso de Trump a la Casa Blanca.

En cambio, los electores de mayores ingresos mostraron más preocupación por la democracia y la corrupción gubernamental. Cerca de cuatro de cada 10 hogares con ingresos superiores a $200,000 en 2025 identificaron la democracia como su principal preocupación. A escala nacional, los votantes que priorizaron ese tema respaldaron mayoritariamente a los demócratas.

La inflación llegó a 3.7% en un año y presionó los presupuestos familiares

Los datos oficiales ayudan a explicar la preocupación por los precios. La Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) informó el miércoles 14 de octubre que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) aumentó 3.7% durante los 12 meses terminados en septiembre de 2026.

Lee también: Bolsa, gasolina e impuestos: ¿qué cambiará en tu economía tras las elecciones en EE.UU.?

El incremento mensual fue de 0.6%, después de subir 0.4% en agosto. Uno de los mayores impactos llegó de la gasolina, cuyo índice aumentó 9.1% en septiembre, lo que representó más de la mitad del incremento mensual de la inflación general.

Los alimentos subieron 2.5% en un año, mientras que los precios de los alimentos consumidos fuera del hogar aumentaron 3.5%.

Para quienes viven en Nueva York y Nueva Jersey, donde la vivienda y el transporte representan gastos importantes, el encarecimiento de estos productos y servicios reduce el dinero disponible para pagar deudas, ahorrar o cubrir otras necesidades.

La BLS programó el anuncio de su siguiente reporte para el martes 10 de noviembre.

Los aranceles de Trump también generaron rechazo

Los aranceles aplicados a productos importados fueron otro punto de desacuerdo entre los votantes. Según AP, electores de estados como California y Mississippi afirmaron que los aranceles comerciales habían provocado más perjuicios que beneficios.

La encuesta encontró que alrededor de dos tercios atribuyeron parte de la inflación a las políticas de Trump. En comparación, cerca de la mitad de los participantes en AP VoteCast durante las elecciones intermedias de 2022 había atribuido ese efecto a las políticas del entonces presidente Joe Biden.

Los aranceles pueden encarecer los productos importados y los insumos que utilizan las empresas estadounidenses para fabricar o distribuir mercancías. Parte de esos costos puede trasladarse a los consumidores mediante precios más elevados.

Sin embargo, el impacto también depende de los proveedores, los márgenes empresariales y las decisiones comerciales de cada compañía.

El empleo creció, pero no disipó el malestar económico

El mercado laboral ofreció una señal más favorable. El viernes 6 de noviembre, la BLS informó que Estados Unidos creó 165,000 empleos no agrícolas durante octubre y que la tasa de desempleo se ubicó en 4.1%.

Los mayores avances se registraron en servicios profesionales y empresariales, atención médica y transporte y almacenamiento.

El salario promedio por hora también aumentó 0.4% durante el mes. Sin embargo, un mercado laboral con más contrataciones no garantiza que los trabajadores puedan recuperar el poder adquisitivo perdido cuando los precios avanzan con mayor rapidez.

Esa diferencia entre los indicadores nacionales y la experiencia de los hogares fue uno de los elementos centrales del debate electoral.

Inteligencia artificial y desigualdad ampliaron las preocupaciones

La encuesta de AP identificó otros factores que influyeron en la percepción económica. Cerca del 60% de los votantes encuestados consideraron que la inteligencia artificial podría perjudicar a la sociedad, ante el temor de que la automatización reduzca oportunidades laborales o afecte los ahorros para la jubilación.

Además, aproximadamente siete de cada 10 encuestados dijeron que la economía favorece a las personas más ricas, mientras que solo tres de cada 10 consideraron que el sistema económico es justo para los ciudadanos comunes.

Los gastos médicos también aparecieron entre las preocupaciones: alrededor de seis de cada diez participantes dijeron que el Gobierno debería asumir un papel más importante para reducir los costos de atención médica. La mayoría consideró que las políticas de Trump habían empeorado esos gastos.

Trump defendió su gestión frente al aumento de precios

Pese al entorno, el presidente defiende sistemáticamente su desempeño económico. Durante uno de sus últimos actos de campaña en Iowa dijo: “He hecho un gran trabajo” e incluso sostuvo que “los precios están bajando mucho”.

Sin embargo, después de las elecciones, Trump reconoció el efecto del conflicto con Irán sobre los combustibles. El 4 de noviembre dijo a periodistas que la guerra “elevó un poco los precios de la gasolina a corto plazo”.

Posteriormente, defendió su decisión militar y afirmó: “Si tuviera que hacerlo de nuevo, tendría que hacerlo de nuevo”.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la economía de Trump y las elecciones

¿Cuánto aumentó la inflación en Estados Unidos en septiembre de 2026?

El Índice de Precios al Consumidor subió 3.7% durante los 12 meses terminados en septiembre, según la BLS.

¿Cuántos votantes relacionaron las políticas de Trump con la inflación?

Cerca de dos tercios de los participantes en AP Voter Poll consideraron que las políticas del presidente contribuyeron al aumento de los precios.

¿Cuánto subió la gasolina en septiembre?

El índice de precios de la gasolina aumentó 9.1% durante septiembre de 2026, según la BLS.

¿Cuántos empleos creó Estados Unidos en octubre?

La economía sumó 165,000 empleos no agrícolas y la tasa de desempleo se ubicó en 4.1%.

¿Qué otros problemas económicos preocuparon a los votantes?

La desigualdad, los gastos médicos, los aranceles comerciales y los posibles efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo también aparecieron entre las principales inquietudes.

Conclusión

El costo de vida seguirá siendo el termómetro de las decisiones económicas del Gobierno y la relación entre la Casa Blanca y el Congreso. La evolución de los precios, los salarios y los gastos de vivienda permitirá medir si los hogares perciben una mejora real durante los próximos meses.

Para millones de trabajadores, el desafío no consiste únicamente en conservar un empleo o recibir un aumento salarial, sino en conseguir que sus ingresos alcancen para cubrir los gastos sin recurrir a más deuda y en elegir el gobierno que mejor pueda ayudarlos a obtener ese beneficio.

Sigue leyendo:

– Histórico aumento de socialistas democráticos transforma la bancada del Congreso estadounidense

– Trabajadores de EE.UU. reciben solo el 52.8% de lo que produce la economía: el mínimo desde 1947

– Gasolina en Nueva York subió 41% en 2026: ¿cuándo bajará y por qué sigue cara?