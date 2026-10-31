Trabajadores de EE.UU. reciben solo el 52.8% de lo que produce la economía: el mínimo desde 1947

Los trabajadores de Estados Unidos reciben una proporción cada vez menor del valor que genera la actividad empresarial, incluso cuando las empresas consiguen producir más por cada hora de trabajo. La participación de los empleados cayó a 52.8% en el segundo trimestre de 2026, su nivel más bajo desde que comenzó el registro en 1947, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS).

En términos sencillos, por cada $100 de producción del sector empresarial no agrícola, $52.80 corresponden a la remuneración que recibieron los trabajadores, incluyendo salarios y prestaciones. Hace un año, esa proporción era de $54.70. La diferencia refleja un cambio en cómo se distribuye el valor generado por las empresas, aunque no significa que cada empleado haya sufrido un recorte salarial.

La situación tiene otra señal preocupante: entre abril y junio, la productividad aumentó 2.2% frente al mismo trimestre de 2025, pero la compensación real por hora disminuyó 0.1%. Es decir, los trabajadores produjeron más por hora trabajada, pero la remuneración, descontando la inflación, no avanzó al mismo ritmo.

Tu salario puede subir y alcanzar para menos

Una de las formas más sencillas de entender el problema es comparar lo que recibes en tu cheque con lo que puedes comprar: si recibes un aumento de 3% en tu pago por hora, pero los precios de los productos y servicios que consumes suben 3.7%, tu dinero pierde capacidad de compra.

Eso ocurrió en septiembre de 2026. El salario promedio por hora aumentó 3% en términos nominales frente al mismo mes de 2025, pero los precios subieron 3.7%. Como resultado, el salario real promedio por hora disminuyó 0.7%.

Cuando tienes que pagar renta, supermercado, transporte, electricidad y seguro médico, la diferencia se traduce en una situación concreta: puedes ganar más dólares que el año anterior, pero necesitarás una mayor proporción de tu ingreso para cubrir los mismos gastos.

La caída del salario real no significa que todos los empleados hayan perdido dinero ni que sus empresas les hayan reducido el sueldo. Es un promedio nacional que muestra cuánto poder de compra conserva la remuneración después de considerar la inflación.

Las empresas producen más, pero cae la participación de los trabajadores

La participación laboral mide qué proporción del valor generado por las empresas se destina a compensar a quienes trabajan. La estadística del BLS incluye salarios, beneficios y otras formas de remuneración.

El indicador ha perdido terreno durante décadas. Estos son algunos de sus niveles:

Primer trimestre de 2000: 63.8%

63.8% Segundo trimestre de 2025: 54.7%

54.7% Primer trimestre de 2026: 53.6%

53.6% Segundo trimestre de 2026: 52.8%

En comparación con el segundo trimestre de 2025, la participación laboral perdió 1.9%. Frente al primer trimestre de 2000, la reducción alcanza el 11%.

La tendencia significa que una porción menor del valor generado por las empresas se registra como compensación laboral y muestra que el crecimiento de la producción no se está reflejando proporcionalmente en la remuneración que recibe el conjunto de trabajadores.

¿La inteligencia artificial está afectando los salarios?

El avance de la inteligencia artificial aparece entre los factores que podrían acelerar esta tendencia, aunque los datos no confirman que sea la causa principal de la caída histórica.

La economista Heather Long, jefa de economistas de Navy Federal Credit Union, advirtió a CNN que los beneficios financieros de la nueva etapa tecnológica podrían concentrarse cada vez más en accionistas y propietarios del capital, en lugar de llegar a los trabajadores.

La preocupación es que las empresas puedan aumentar su producción mediante automatización y nuevas herramientas tecnológicas sin necesitar incrementos proporcionales en su plantilla o en la remuneración de sus empleados.

Sin embargo, el descenso de la participación laboral comenzó mucho antes de la expansión reciente de la inteligencia artificial. Por eso, también deben considerarse factores como la automatización, la concentración empresarial, el poder de negociación de los trabajadores y los cambios en la estructura de las empresas.

La inteligencia artificial representa un posible factor adicional, pero no explica todo el fenómeno.

¿El 47.2% restante se lo quedan las empresas?

No necesariamente. Este es uno de los puntos que requiere mayor cuidado al interpretar el dato del BLS.

Si los trabajadores reciben el 52.8% de la producción contabilizada, eso no significa que el 47.2% restante se convierta directamente en utilidades para los propietarios de las empresas.

Richard DiSalvo y Erica York, economistas de Tax Foundation, cuestionaron en un análisis publicado el 3 de septiembre de 2026 la interpretación de esta estadística como una división directa entre trabajadores y capital.

Su argumento es que el cálculo también incluye conceptos como depreciación, impuestos y otros componentes que no representan necesariamente dinero recibido por los propietarios o accionistas.

Al utilizar una metodología distinta, basada en el ingreso neto y otros ajustes, estimaron que la participación del capital se encuentra entre 22.6% y 31.7%, dependiendo del tratamiento del ingreso de los propietarios de negocios.

Esta diferencia metodológica no elimina el mínimo histórico registrado por el BLS y explica que el 47.2% no debe presentarse como una cantidad de la que las empresas se embolsan en ganancias.

¿Qué significa para los trabajadores de Nueva York y Nueva Jersey?

Para quienes trabajan en Nueva York y Nueva Jersey, el indicador nacional no significa que su empleador pueda reducirles el salario ni modificar unilateralmente sus condiciones de pago.

La estadística describe una tendencia económica general, mientras que los derechos individuales dependen de las leyes salariales y laborales aplicables.

Por eso, conviene revisar tres aspectos:

Salario por hora: comprueba que tu pago cumpla con el mínimo legal correspondiente a tu ubicación y ocupación

comprueba que tu pago cumpla con el mínimo legal correspondiente a tu ubicación y ocupación Horas trabajadas: conserva registros de tus turnos y revisa que recibas el pago por todas las horas laboradas

conserva registros de tus turnos y revisa que recibas el pago por todas las horas laboradas Prestaciones y horas extra: verifica que recibas los beneficios y pagos adicionales que correspondan a tu categoría de empleo

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos ofrece orientación gratuita sobre derechos salariales y laborales. Su línea de atención es 1-866-487-9243.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la participación laboral en EE.UU.

¿Qué significa que los trabajadores reciban el 52.8% de lo producido?

Significa que la compensación laboral representa el 52.8% del valor de la producción del sector empresarial no agrícola. Incluye salarios, beneficios y otras formas de remuneración, no solamente el dinero que aparece en los cheques de pago.

¿Significa que las empresas se quedan con el 47.2% restante?

No. La parte que no se contabiliza como compensación laboral también incluye depreciación, impuestos y otros componentes. No equivale automáticamente a ganancias empresariales.

¿Por qué aumenta la productividad, pero los salarios no avanzan al mismo ritmo?

La productividad mide cuánto se produce por hora trabajada. Su crecimiento no garantiza que los empleados reciban un aumento proporcional, porque también influyen los costos, la distribución del ingreso, las decisiones empresariales y el poder de negociación laboral.

¿La inteligencia artificial es responsable de la caída?

No se le puede atribuir toda la reducción. El descenso comenzó hace décadas, aunque algunos economistas advierten que la automatización y la IA podrían profundizarlo.

¿Cómo afecta la inflación al salario de los trabajadores?

Cuando los precios suben más rápido que los salarios, disminuye el poder de compra. Por eso, un aumento nominal no necesariamente mejora la capacidad de pagar alimentos, vivienda y transporte.

Conclusión

El mínimo histórico de la participación laboral no significa que todos los trabajadores estén cobrando menos, pero sí muestra que reciben una proporción menor del valor generado por las empresas.

Cuando se combinan una menor participación laboral, una productividad creciente y una pérdida reciente de poder adquisitivo, cabe cuestionar cuánto de ese crecimiento económico beneficia realmente a quienes trabajan.

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