Gasolina en Nueva York subió 41% en 2026: ¿cuándo bajará y por qué sigue cara?

Desde inicios del año, el precio de la gasolina en Nueva York ha golpeado el presupuesto de millones de conductores. El precio promedio en la ciudad llegó a $4.37 por galón durante la última semana de octubre, frente a los $3.10 registrados un año antes, un aumento cercano al 41%, de acuerdo con datos de GasBuddy citados por Gothamist.

Esta subida está relacionada con la guerra con Irán, que generó las dificultades en el transporte internacional de petróleo. Sin embargo, este martes 3 de noviembre de 2026, estamos ante la perspectiva de un posible descenso en las próximas semanas, aunque no está garantizado.

De cualquier forma, en este momento la diferencia ya se nota al llenar el tanque: en uno de 15 galones, pagar $4.37 por cada uno representa unos $19 más que hacerlo al precio promedio de hace un año. Aunque el cambio de temporada suele favorecer una reducción en los precios, una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente podría frenar el alivio.

¿Por qué subió tanto la gasolina en Nueva York?

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán alteró el mercado internacional de petróleo desde fines de febrero de 2026. Desde entonces, los ataques y las amenazas contra embarcaciones complicaron el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta estratégica por la que normalmente circula más del 20% del comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), las interrupciones en los flujos de crudo y productos petroleros durante el segundo trimestre elevaron la volatilidad de los precios internacionales. También obligaron a compradores a buscar suministros alternativos y presionaron los márgenes de las refinerías estadounidenses.

Las consecuencias de estos enfrentamientos alcanzan a las estaciones de servicio porque el petróleo es la materia prima de la gasolina. Cuando su suministro se encarece o se vuelve más incierto, las refinerías y los distribuidores enfrentan mayores costos que pueden trasladarse al precio que pagas en la bomba.

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

En Nueva York la gasolina es más cara que en otros estados

El costo también está relacionado con la ubicación. Nueva York suele registrar precios superiores a los de estados como Texas y Louisiana, que están más cerca de zonas de producción de petróleo y refinerías.

Los datos de la agencia estatal NYSERDA muestran la magnitud del aumento. En la semana del 26 de octubre, la gasolina regular en el área metropolitana de Nueva York promedió $4.178 por galón, frente a $2.918 en el mismo periodo del año anterior: una diferencia de 43.2%. Esa región incluye la ciudad y condados cercanos de Connecticut y Nueva Jersey.

La cifra no es idéntica al promedio de la ciudad publicado por GasBuddy, porque las fuentes utilizan distintas muestras y coberturas geográficas. Sin embargo, ambas reflejan el fuerte encarecimiento que enfrentan los conductores de la región.

¿Cuándo podría bajar el precio de la gasolina?

La llegada del invierno suele ayudar a moderar los precios. Patrick De Haan, responsable de análisis petrolero de GasBuddy, explicó a Gothamist que la demanda tiende a disminuir cuando termina la temporada de viajes de verano.

“Generalmente, vemos que los precios de la gasolina bajan en otoño”, señaló De Haan y explicó que muchas personas conducen menos cuando llega el frío y se quedan más cerca de casa.

También influye el cambio de combustible de verano al de invierno. La gasolina utilizada durante los meses cálidos requiere una formulación más costosa para reducir la evaporación. Según la EIA, las especificaciones de verano elevan los costos de producción, mientras que la formulación de invierno suele ser más barata.

De Haan resumió ese factor como “un cambio estacional a una gasolina de invierno más barata”, que normalmente ocurre en septiembre. Por eso, el descenso podría continuar durante las próximas semanas.

Sin embargo, el experto advirtió que el alivio depende de lo que ocurra en Medio Oriente, ya que una intensificación de los ataques contra Irán después de las elecciones de medio término podría volver a presionar los mercados petroleros.

Este lunes, De Haan también señaló que el promedio nacional podría bajar de $4 por galón durante la semana siguiente, siempre que los precios del petróleo siguieran cayendo y no hubiera un cambio en el escenario, aunque esa previsión no establece cuándo podría alcanzar ese nivel Nueva York.

El diésel también puede afectar el transporte público

El encarecimiento de los combustibles no se limita a la gasolina. De Haan indicó que los precios del diésel alcanzaron nuevos máximos durante el último mes en casi todos los estados, en parte por los ataques ucranianos contra refinerías de petróleo rusas.

Esto también puede afectar a quienes no conducen. La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) utiliza diésel para parte de sus autobuses y trenes de trabajo. Aunque suele comprar combustible con anticipación y fijar precios durante varios meses, una etapa prolongada de costos elevados podría afectar sus presupuestos.

De Haan advirtió que el aumento del diésel podría generar desequilibrios financieros en las agencias de transporte y obligarlas a buscar ingresos adicionales o considerar ajustes.

Cómo puedes gastar menos mientras bajan los precios

Mientras se confirma si llega el alivio, puedes reducir el impacto de la gasolina en tu presupuesto con algunas medidas:

Compara precios antes de cargar: revisa estaciones cercanas y evita elegir automáticamente la más próxima

revisa estaciones cercanas y evita elegir automáticamente la más próxima Calcula el costo por galón: una diferencia de 10 centavos representa $1.50 en un tanque de 15 galones

una diferencia de 10 centavos representa $1.50 en un tanque de 15 galones Agrupa tus recorridos: combinar diligencias puede reducir los kilómetros que manejas

combinar diligencias puede reducir los kilómetros que manejas Mantén las llantas infladas: la presión adecuada ayuda a evitar un consumo innecesario de combustible

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el precio de la gasolina en Nueva York

¿Cuánto cuesta actualmente la gasolina en Nueva York?

Gothamist reportó un promedio de $4.37 por galón en la ciudad durante la última semana de octubre, frente a $3.10 un año antes. Los precios varían entre estaciones.

¿Por qué subió 41% en un año?

El aumento está relacionado con el conflicto en Medio Oriente, las dificultades para transportar petróleo por el estrecho de Ormuz y los costos de refinación y distribución.

¿Cuándo comenzará a bajar la gasolina?

El cambio estacional y una menor demanda durante el otoño pueden impulsar descensos en las próximas semanas. Sin embargo, una escalada de la guerra podría revertir esa tendencia.

¿La gasolina bajará de $4 por galón en Nueva York?

No hay una garantía. La previsión de GasBuddy sobre un promedio inferior a $4 se refiere al país, no específicamente a la ciudad de Nueva York.

¿El aumento del diésel puede afectar el precio del transporte público?

Podría presionar los presupuestos de agencias como la MTA si se mantienen durante mucho tiempo.

Conclusión

El descenso estacional en el precio de la gasolina puede dar un respiro a los conductores de Nueva York, pero no necesariamente devolverá la gasolina a los precios de hace un año. La evolución del conflicto con Irán y la recuperación del transporte internacional de petróleo serán determinantes para saber cuánto durará el alivio.

Por ahora, conviene planificar los gastos de combustible con precios todavía elevados y no contar con una reducción rápida hasta que se confirme una mejora sostenida en el mercado.

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