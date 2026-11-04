Bolsa, gasolina e impuestos: ¿qué cambiará en tu economía tras las elecciones en EE.UU.?

Los mercados financieros de Estados Unidos reaccionaron con fuertes ganancias este miércoles 4 de noviembre, después de que los demócratas obtuvieran el control de la Cámara de Representantes y el Senado en las elecciones de medio término de 2026. El resultado podría modificar las decisiones actuales sobre impuestos, energía, gasto público y regulación, impactando tus inversiones, el precio de la gasolina y otros gastos cotidianos.

Sin embargo, los precios no bajarán inmediatamente ni habrá nuevas reglas fiscales desde ahora. La nueva composición del Congreso comenzará a operar en enero de 2027, mientras Donald Trump conservará la presidencia hasta enero de 2029 y, tras conocer los primeros resultados, advirtió que podría vetar proyectos de ley que considere extremos.

En este contexto, estos son los principales impactos económicos que puedes esperar para los siguientes meses.

Wall Street sube tras las elecciones, pero no todos los sectores ganan

La bolsa de valores registró un fuerte repunte después de conocerse los resultados electorales. Según Reuters, a las 9:46 a.m. del miércoles, hora del Este, el Dow Jones avanzaba 2.3%, el S&P 500 subía 1.72% y el Nasdaq ganaba 2.13%.

Los inversionistas interpretaron que un Congreso dividido entre demócratas y la Casa Blanca republicana limitará la aplicación de cambios bruscos en las políticas económicas que aplicó Trump tras su regreso a la Presidencia.

Scott Chornert, responsable de estrategia de renta variable estadounidense de Citi Research, describió el resultado como un acontecimiento que despeja la incertidumbre electoral. “La incertidumbre relacionada con las elecciones ya quedó atrás”, señaló, según Reuters.

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Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Pero las ganancias no alcanzaron a todos los sectores:

Amazon subía 7.1% y Alphabet avanzaba 3.4%

Las compañías First Solar y Enphase Energy registraron fuertes ganancias en la jornada

Los operadores de centros de datos vinculados con inteligencia artificial retrocedieron entre 1.2% y 13%

Las acciones de empresas de defensa también bajaron

El estratega de Citi también advirtió que una regulación más estricta podría frenar la expansión de los centros de datos vinculados con la inteligencia artificial. Si tienes inversiones en fondos o acciones tecnológicas, sigue de cerca el debate, sin tomar decisiones apresuradas por una sola jornada bursátil.

La agencia Associated Press recordó que los resultados empresariales siguen siendo determinantes para Wall Street. Brian Jacobsen, estratega jefe de economía de Annex Wealth Management, resumió esa idea con una frase: “Las ganancias empresariales pesan más que las elecciones”.

La gasolina sigue cara y el Congreso no puede controlar el precio del petróleo

El precio del combustible es otro de los gastos que más preocupa entre las familias, especialmente en Nueva York y Nueva Jersey.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), el promedio nacional de la gasolina regular se ubicó en $4.12 por galón este miércoles. En Nueva York alcanzó $4.32, mientras que en Nueva Jersey llegó a $4.11.

Es decir, las cifras muestran que el combustible continúa considerablemente más caro que hace un año. En Nueva York, el promedio pasó de $3.11 a $4.32 por galón, un incremento cercano al 39%.

Sin embargo, la Administración de Información Energética (EIA) explica que el precio de la gasolina depende principalmente del petróleo crudo, además de los costos de refinación, distribución y los impuestos federales y estatales.

La nueva mayoría demócrata podría impulsar cambios en las políticas de energía y los incentivos para fuentes renovables, pero cualquier modificación legislativa necesitará negociaciones entre ambas facciones y el visto bueno del presidente.

Impuestos y aranceles podrían entrar en una nueva etapa de negociaciones

El resultado electoral también cambia el panorama para la agresiva política comercial de Trump.

Con los demócratas al frente de ambas cámaras, la administración tendrá mayores dificultades para aprobar nuevas reducciones de impuestos, ampliar determinados gastos o impulsar cambios legislativos sin negociar con la oposición.

Los aranceles también estarán bajo mayor escrutinio. Actualmente, las tarifas comerciales pueden encarecer productos importados y trasladar costos a empresas y consumidores, aunque su aplicación no depende exclusivamente del Congreso.

Reuters informó que los legisladores demócratas buscarán utilizar su nueva posición para exigir concesiones en asuntos económicos y presupuestarios, incluidas algunas de las medidas comerciales impulsadas por Trump a partir de 2025.

No obstante, Trump conservará su autoridad ejecutiva y podrá vetar proyectos aprobados por el Congreso. Por eso, la victoria demócrata no implica una eliminación automática de los aranceles ni una reducción inmediata de impuestos.

Los seguros médicos también se encarecerán para 2027

Otro asunto relevante para el presupuesto familiar es el costo de la cobertura médica. La organización de investigación sanitaria KFF informó que las primas de referencia de los planes del mercado de seguros del Affordable Care Act (Obamacare) aumentarán en promedio 13% en 2027, por el encarecimiento de la atención médica y la expiración de los créditos fiscales ampliados que ayudaban a reducir las primas, entre otros factores.

La nueva composición del Congreso podría abrir negociaciones sobre subsidios y cobertura médica, pero no hay una garantía de que se restablezcan las ayudas anteriores.

Si compras un seguro vinculado con el programa Obamacare, compara las primas, deducibles y beneficios de los planes disponibles durante el período de inscripción abierta. No te quedes únicamente con el precio mensual.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el impacto económico de las elecciones

¿Por qué subió la bolsa después de las elecciones de medio término?

Los inversionistas anticiparon que un Congreso dividido podría limitar cambios bruscos en las políticas económicas y reducir la incertidumbre sobre algunas decisiones federales.

¿Bajará la gasolina por la victoria demócrata?

No. El precio depende principalmente del petróleo, la refinación, la distribución y los impuestos. El resultado electoral no garantiza una reducción en las estaciones de servicio.

¿Cambiarán mis impuestos en 2027?

Es posible. Cualquier modificación federal deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente y enfrentar las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca.

¿Qué pasará con los seguros médicos del Obamacare?

Las primas de referencia aumentarán en promedio 13% en 2027. El nuevo Congreso podría debatir los subsidios, pero todavía no hay una decisión que garantice su restitución.

¿Cuándo comenzará a funcionar el nuevo Congreso?

Los legisladores electos asumirán sus funciones en enero de 2027, cuando comenzará la nueva etapa de control demócrata de ambas cámaras.

Conclusión

El resultado de las elecciones abre un nuevo escenario para la economía estadounidense, pero no representa un cambio inmediato en el presupuesto de los hogares.

Los próximos meses serán determinantes para saber si el Congreso logra modificar las políticas fiscales, energéticas y sanitarias. Mientras tanto, conviene que revises tus gastos, compares las opciones de seguro médico y mantengas una estrategia prudente para tus ahorros e inversiones.

La principal incógnita será si el nuevo equilibrio político consigue aliviar el costo de vida o si las diferencias entre el Congreso y la Casa Blanca terminan retrasando las decisiones que esperan millones de familias.

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