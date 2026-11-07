IRS anuncia nuevos tramos de impuestos para 2027 y aumenta la deducción estándar

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) anunció sus nuevos tramos de impuestos y aumentó la deducción estándar para el año fiscal 2027, una actualización que permitirá a millones de contribuyentes en Estados Unidos reducir una mayor parte de sus ingresos antes de calcular sus obligaciones tributarias.

Los cambios, publicados este jueves 5 de noviembre de 2026, elevan la deducción hasta $16,600 para personas solteras y $33,200 para matrimonios que presentan una declaración conjunta, aunque las nuevas cantidades se aplicarán a las declaraciones que se presenten en 2028.

El ajuste también modifica los límites de ingresos para cada tasa federal, por lo que algunos trabajadores podrían permanecer en un tramo impositivo inferior si sus salarios aumentan al mismo ritmo que los umbrales fiscales.

Sin embargo, esto no significa que todos recibirán automáticamente un reembolso mayor: el resultado dependerá de sus ingresos, deducciones, créditos y retenciones.

¿Cuánto aumenta la deducción estándar del IRS para 2027?

La deducción estándar es una cantidad que puedes restar de tus ingresos antes de calcular el impuesto federal. Su aumento permite que una mayor parte de tus ganancias quede fuera del ingreso sujeto a impuestos.

De acuerdo con el IRS, los nuevos montos para el año fiscal 2027 serán:

Personas solteras: $16,600, frente a $16,100 en 2026

$16,600, frente a $16,100 en 2026 Matrimonios que presentan una declaración conjunta: $33,200, frente a $32,200

$33,200, frente a $32,200 Jefes de familia: $24,925, frente a $24,150

$24,925, frente a $24,150 Personas casadas que presentan declaraciones por separado: $16,600

El incremento será de $500 para contribuyentes solteros, $1,000 para matrimonios que declaran conjuntamente y $775 para jefes de familia.

Lee también: IRS anuncia hasta $1,000 para jubilación por aportes de 2027, ¿quién califica?

En términos prácticos, si eres soltero y tienes un ingreso bruto ajustado de $60,000 durante 2027, podrías utilizar la deducción estándar de $16,600 para reducir a $43,400 la cantidad de ingresos antes de aplicar los tramos fiscales, siempre que no existan otros ajustes o circunstancias particulares.

Estos son los nuevos tramos de impuestos federales para 2027

El IRS mantendrá siete tasas marginales para los impuestos federales sobre los ingresos: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% y 37%.

Los límites aumentaron por los ajustes anuales relacionados con la inflación. Esto significa que una parte mayor de los ingresos puede permanecer en los tramos inferiores antes de alcanzar una tasa más elevada.

Te puede interesar: IRS: 103,730 declaraciones superan $1 millón en NY y NJ; ¿qué pasa con los servicios públicos si se van los contribuyentes de altos ingresos?

Para contribuyentes solteros, los límites de ingresos sujetos a impuestos serán:

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

Para matrimonios que presentan una declaración conjunta, los límites serán:

Crédito: Imagen generada con IA | Cortesía

La tasa marginal no se aplica a todos tus ingresos, sino únicamente a la parte que supera el límite del tramo anterior. Por ejemplo, si tus ingresos sujetos a impuestos alcanzan $60,000, no pagarás 22% sobre toda esa cantidad: los primeros segmentos se gravan con las tasas correspondientes.

El crédito tributario por hijos también aumenta

Las familias con hijos también encontrarán cambios en los beneficios fiscales para 2027.

El IRS estableció que el crédito tributario máximo por hijos (Child Tax Credit) aumentará a $2,300 por cada hijo que reúna los requisitos, frente a $2,200 en 2026.

La cantidad potencialmente reembolsable también subirá a $1,800, es decir, $100 más que durante el año anterior.

Este beneficio puede ser especialmente importante para hogares hispanos con hijos dependientes. Sin embargo, debes revisar los requisitos de edad, parentesco, identificación y límites de ingresos para determinar cuánto puedes reclamar.

El organismo también elevó el crédito máximo por ingreso del trabajo (EITC) a $8,496 para contribuyentes que califican y tienen tres o más hijos calificados, frente a $8,231 en 2026.

¿Qué significa el aumento para tu declaración de impuestos?

Los ajustes fiscales no representan una reducción general de las tasas impositivas. Las siete tasas federales permanecen iguales, pero los límites de ingresos aumentan para reflejar la inflación.

Esto puede ayudar a evitar que un incremento salarial nominal empuje automáticamente una mayor proporción de tus ingresos hacia un tramo superior.

Si trabajas en Nueva York o Nueva Jersey, debes tener presente que estos cambios corresponden al impuesto federal. Los estados mantienen sus propios sistemas tributarios, deducciones y reglas, por lo que el aumento de la deducción federal no significa que tu factura estatal también disminuirá.

Además, puedes comparar la deducción estándar con las deducciones detalladas si tienes gastos hipotecarios, donaciones u otros conceptos que puedan resultar deducibles. No puedes utilizar ambas modalidades simultáneamente.

¿Cuándo entran en vigor los nuevos tramos del IRS?

Los nuevos límites corresponden a los ingresos obtenidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027.

Por tanto, no debes confundirlos con la próxima temporada de impuestos. Las declaraciones que se presenten durante 2027 corresponderán al año fiscal 2026 y utilizarán los límites establecidos para ese periodo.

El IRS explicó que los ajustes para 2027 se aplicarán a las declaraciones presentadas en 2028.

El director ejecutivo del organismo, Frank J. Bisignano, sostuvo que los contribuyentes continuarán beneficiándose de los cambios fiscales aprobados por el Congreso y señaló: “Los particulares y empresas estadounidenses verán mayores beneficios fiscales en el próximo año fiscal”.

La agencia también indicó en su comunicado que los nuevos ajustes abarcan cerca de 70 disposiciones tributarias.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los impuestos del IRS para 2027

¿Cuánto será la deducción estándar para una persona soltera en 2027?

Será de $16,600, un aumento de $500 respecto a los $16,100 establecidos para 2026.

¿Cuánto podrá deducir un matrimonio que presenta impuestos conjuntamente?

La deducción estándar será de $33,200 para el año fiscal 2027, frente a $32,200 durante 2026.

¿Cuál será la tasa máxima del impuesto federal en 2027?

La tasa máxima permanecerá en 37% para personas solteras con ingresos sujetos a impuestos superiores a $661,375 y matrimonios con más de $793,650.

¿Los nuevos tramos fiscales se aplican a los impuestos que se presentan en 2027?

No. Los ajustes corresponden a los ingresos obtenidos durante 2027 y generalmente se utilizarán en las declaraciones presentadas en 2028.

¿El aumento de la deducción estándar garantiza un reembolso mayor?

No. El resultado depende de tus ingresos, retenciones, créditos fiscales y deducciones. Un aumento de la deducción puede reducir tus ingresos sujetos a impuestos, pero no garantiza un reembolso.

Conclusión

Los nuevos límites fiscales ofrecen un margen adicional para los contribuyentes durante 2027, pero el beneficio real dependerá de cómo evolucionen sus salarios y de los créditos a los que tengan derecho.

Si recibes aumentos salariales, cambias de empleo o modificas tu situación familiar, te conviene revisar tus retenciones y planificar con anticipación para evitar sorpresas cuando llegue la temporada de impuestos de 2028.

Sigue leyendo:

– IRS anuncia hasta $1,000 para jubilación por aportes de 2027, ¿quién califica?

– Préstamo familiar o regalo; así puedes evitar problemas en casa y con el IRS

– Cómo evitar pagar impuestos sobre el Seguro Social: estos son los requisitos