IRS: 103,730 declaraciones superan $1 millón en NY y NJ; ¿qué pasa con los servicios públicos si se van los contribuyentes de altos ingresos?

Nueva York y Nueva Jersey registraron 103,730 declaraciones de impuestos con ingresos de $1 millón o más en 2023, según los datos más recientes del Servicio de Impuestos Internos (IRS). Nueva York concentró $254,646 millones en ingreso bruto ajustado (AGI) declarado por este grupo, mientras Nueva Jersey sumó otros $84,867 millones, para un total que supera los $339,000 millones.

Esta concentración de riqueza es relevante para las finanzas estatales porque los ingresos de este grupo incluyen fuentes como salarios, negocios, inversiones y ganancias de capital. En cambio, millones de hogares de la clase trabajadora en la región enfrentan costos elevados de vivienda, transporte y alimentos, lo que ilustra la brecha económica que hay en miles de hogares en ambos estados que enfrentan altos costos de vida.

Este análisis es relevante porque no solo es indicador de riqueza: si estos contribuyentes de altos ingresos cambian de residencia o reducen sus ingresos de inversión, los gobiernos estatales pueden perder una base fiscal que financia servicios públicos que benefician al resto de los habitantes, que tienen ingresos considerablemente menores.

El dato actualizado del IRS para Nueva York y Nueva Jersey

El IRS clasificó 71,680 declaraciones de Nueva York y 32,050 de Nueva Jersey en la categoría de ingreso bruto ajustado de $1 millón o más durante el año tributario 2023. En conjunto, suman 103,730 declaraciones, tanto de contribuyentes individuales como de parejas que presentan sus impuestos en conjunto.

Nueva York concentró el mayor volumen absoluto: sus 71,680 declaraciones de siete cifras equivalen a 0.73% de sus 9.79 millones de declaraciones federales. En Nueva Jersey, las 32,050 declaraciones representan 0.69% de un total de 4.65 millones. Si bien la proporción de declaraciones en esta categoría es similar, Nueva York cuenta con una base de contribuyentes mucho mayor.

Más de $339,000 millones en ingreso declarado

Los 71,680 declarantes de siete cifras de Nueva York reportaron en conjunto $254,646 millones de dólares de ingreso bruto ajustado (AGI). Eso equivale a aproximadamente 24.2% de los $1.05 billones de AGI declarados en todo el estado, aunque este grupo representa menos de 1% de las declaraciones.

En Nueva Jersey, las 32,050 declaraciones con al menos $1 millón en AGI acumularon $84,867 millones de dólares, cerca de 16.3% de los $520,625 millones de ingreso bruto ajustado que sumaron todos los declarantes estatales.

Estos datos evidencian una concentración relevante de ingresos: los contribuyentes de alto ingreso tienen un peso desproporcionado en la economía fiscal regional. Sus movimientos financieros, que incluyen ganancias de capital, dividendos, ventas de negocios o cambios de residencia, pueden afectar de manera importante la recaudación anual.

Nueva York concentra más ingresos; Nueva Jersey aplica una tasa mayor

La diferencia también se aprecia en la obligación tributaria federal reportada. Las declaraciones con AGI de al menos $1 millón en Nueva York sumaron $73,825 millones en impuesto federal total, frente a $24,198 millones en Nueva Jersey, según las tablas estatales del IRS. Estas cantidades no representan la recaudación estatal ni local, sino el impuesto federal declarado por esos contribuyentes.

A escala estatal, Nueva Jersey fijó una tasa máxima de impuesto sobre la renta de 10.75% para ingresos superiores a $1 millón. La tasa, conocida como el “impuesto a los millonarios”, quedó establecida de forma permanente en 2020.

Nueva York también aplica tasas progresivas a los ingresos altos, y el debate sobre gravar más a los millonarios permanece abierto. La gobernadora Kathy Hochul se ha resistido a nuevos aumentos argumentando que una carga fiscal adicional puede acelerar la mudanza de residentes de altos ingresos a otros estados.

Connecticut, un caso aparte

El entorno regional es aún más complejo. Connecticut informó que sus declaraciones de residentes con más de $1 millón de AGI aumentaron de manera significativa: de 15,944 en 2023 a 18,686 en 2024, un salto de 17%, según su Departamento de Servicios de Ingresos.

Daniel Friedman, director ejecutivo de WMGNA y planificador fiscal en Farmington, atribuyó parte del cambio a “mercados financieros sólidos y la creación de riqueza”, pero también resaltó una mudanza sostenida de ejecutivos desde Nueva York hacia Connecticut.

Esto confirma que hay una fuerte competencia entre los gobiernos estatales por conservar esta base de contribuyentes para mantener sus ingresos vía recaudación, que son relevantes para cualquier familia, ya que se utilizan en transporte, educación, salud y vivienda asequible.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los ingresos de $1 millón declarados en estados como NY y NJ

¿Cuántas declaraciones con ingresos de $1 millón o más hubo en Nueva York?

El IRS registró 71,680 declaraciones en la categoría de $1 millón o más de ingreso bruto ajustado para el año tributario 2023.

¿Cuántas hubo en Nueva Jersey?

Nueva Jersey registró 32,050 declaraciones con ingreso bruto ajustado de al menos $1 millón en 2023.

¿Qué porcentaje de las declaraciones de Nueva York supera $1 millón?

Aproximadamente 0.73% de las 9.79 millones de declaraciones federales presentadas en Nueva York para 2023.

¿Qué proporción del ingreso estatal concentran?

Las declaraciones de siete cifras representaron cerca de 24.2% del AGI total de Nueva York y 16.3% del de Nueva Jersey.

Conclusión

Nueva York y Nueva Jersey reúnen más de 103,000 declaraciones con ingresos de siete cifras y representan una porción considerable de su ingreso gravable. En los próximos años, los gobiernos estatales enfrentarán el reto de preservar una base tributaria sólida sin agravar el costo de vida de los hogares trabajadores ni desalentar la permanencia de contribuyentes de altos ingresos.

Sin embargo, estas estrategias deberán ajustarse ante la encrucijada de un alto costo de vida que sigue presionando a los hogares trabajadores.

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