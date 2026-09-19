Préstamo familiar o regalo; así puedes evitar problemas en casa y con el IRS

Un préstamo familiar de $20,000 sin intereses, calendario de pagos claro ni documentado legalmente puede parecer una ayuda sencilla, pero en realidad puede provocar disputas y activar las reglas fiscales sobre préstamos por debajo del mercado.

En 2026, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) permite excluir de los regalos hasta $19,000 por destinatario al año, mientras que los préstamos familiares por debajo de ciertas tasas pueden estar sujetos a reglas fiscales específicas.

¿Préstamo familiar o regalo? La diferencia importa

La diferencia no depende del parentesco ni del nombre que la familia dé al depósito. Un préstamo supone una obligación real de devolver el dinero, mientras que un regalo no espera reembolso. Además, si el préstamo tiene una tasa inferior a la aplicable o se perdona posteriormente, pueden entrar en juego las reglas del IRS sobre préstamos por debajo del mercado y los intereses imputados.

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Para tener una mayor tranquilidad, antes de enviar el dinero, ambas partes deben dejar por escrito cuánto se presta, cuándo se devolverá y qué tasa de interés se aplicará. También conviene revisar la tasa federal aplicable del mes y consultar a un profesional tributario cuando la cantidad sea elevada o la operación tenga implicaciones fiscales particulares.

Si el supuesto préstamo carece de interés suficiente o nunca se cobra, parte de la operación puede ser considerada como regalo y el prestamista tendría que reconocer intereses que no recibió en efectivo.

Antes de enviar el dinero, ambas partes deben decidir por escrito qué están acordando, cuánto se devolverá y en qué fechas. También conviene revisar la tasa federal aplicable del mes y consultar a un profesional tributario o abogado cuando la suma sea elevada, financie una vivienda o involucre familiares con situaciones migratorias o fiscales distintas.

La intención y la conducta definen si se trata de préstamo y regalo

La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) recomienda plantear una pregunta directa: “¿Me están pidiendo que haga un regalo que no será devuelto o que proporcione un préstamo que sí será pagado?”

La respuesta debe ser compartida por todos, porque llamar “préstamo” al dinero no basta si nadie espera realmente su devolución.

Un estudio de FinanceBuzz, publicado el 14 de enero de 2025, encontró que el 46% de los adultos encuestados había prestado o recibido al menos $250 de un familiar. Entre quienes prestaron dinero, el monto promedio fue de $2,676. La encuesta también mostró que 20% desarrolló resentimiento hacia el prestatario y 25% enfrentó interacciones incómodas o sentimientos heridos.

El contrato protege la relación

El acuerdo debe identificar al prestamista y al prestatario, el capital entregado, la tasa de interés, las fechas de pago, el vencimiento final y las consecuencias de un incumplimiento. También debe indicar si habrá garantía, si se permite pagar anticipadamente y qué sucederá ante desempleo, enfermedad u otra dificultad.

La confianza familiar no sustituye un acuerdo formal. Nichole Walker, planificadora patrimonial sénior de City National Bank, afirmó que el préstamo debe respaldarse con “un documento escrito que indique la fecha de vencimiento, el calendario de pagos, la garantía y los pagos de capital e intereses”.

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Otras medidas importantes para registrar fiscalmente el préstamo:

Transferir el dinero por cheque o banco , no en efectivo

, no en efectivo Guardar el contrato y los comprobantes de cada pago

de cada pago Registrar por separado capital e intereses

Documentar cualquier cambio y obtener las firmas de ambas partes

El IRS establece un interés mínimo

El IRS considera préstamo por debajo del mercado aquel que no cobra interés o aplica una tasa inferior a la tasa federal correspondiente, conocida como AFR. Su publicación 550 advierte que el interés no cobrado es la diferencia entre el que habría correspondido con la AFR y el que realmente debe pagarse y puede tener consecuencias fiscales.

Para septiembre de 2026, las tasas AFR con capitalización anual son 4.18% para préstamos de hasta tres años, 4.49% para plazos mayores de tres y hasta nueve años, y 5.12% para plazos superiores a nueve años. El IRS actualiza estos porcentajes cada mes, por lo que debe utilizarse la tabla correspondiente al momento de formalizar el préstamo.

“El interés no cobrado” puede tratarse como si el prestamista lo hubiera recibido y luego lo hubiera regalado al prestatario. En consecuencia, el familiar que presta podría tener que declarar ingreso por esos intereses, aunque el dinero no haya entrado efectivamente en su cuenta.

Los $19,000 no son un impuesto

En 2026, una persona puede entregar hasta $19,000 a cada destinatario dentro de la exclusión anual. Una pareja que elija dividir correctamente sus regalos puede alcanzar $38,000 por destinatario, aunque esa elección puede requerir declaraciones separadas de regalo.

Superar los $19,000 no significa automáticamente que el receptor deba pagar impuestos ni que el donante entregue dinero al IRS de inmediato. Generalmente obliga al donante a presentar el Formulario 709 y reduce la exclusión básica vitalicia disponible del donante. En 2026, la exclusión básica federal asciende a $15 millones por persona.

La distinción es decisiva: el límite de $19,000 corresponde a regalos, no al capital de todo préstamo familiar legítimo. Perdonar posteriormente una parte de la deuda sí puede convertirse en regalo durante el año en que se concede la condonación.

Qué hacer ante un impago

La familia debe hablar del incumplimiento antes de que ocurra. El CFPB recomienda que el acuerdo establezca cuánto se pagará, cuándo terminará, con qué frecuencia revisarán el arreglo y qué sucederá si cambian las circunstancias.

Si el prestamista decide perdonar la deuda, debe dejarlo por escrito y revisar si el monto condonado supera la exclusión anual. Si pretende cobrarla, debe aplicar las medidas previstas en el contrato de manera coherente; ignorar todos los pagos atrasados puede debilitar la apariencia de que existía una deuda auténtica.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre las implicaciones fiscales de hacer préstamos familiares

¿Qué diferencia un préstamo familiar de un regalo?

El préstamo crea una obligación real de devolución y debe incluir condiciones comprobables. El regalo transfiere dinero sin esperar que el receptor lo pague.

¿Un préstamo familiar debe cobrar intereses?

Generalmente, debe cobrar al menos la AFR correspondiente a su duración para evitar las reglas de préstamos por debajo del mercado. Existen excepciones limitadas, por lo que conviene asesorarse.

¿Recibir un regalo se declara como ingreso?

Por regla general, recibir un regalo no lo convierte en ingreso federal ordinario. La posible obligación de reportar el regalo recae normalmente en quien lo entrega.

¿Qué ocurre si el regalo supera $19,000?

El donante normalmente debe presentar el Formulario 709. Eso no significa necesariamente que pagará impuesto, pues puede aplicarse parte de la exclusión acumulada.

¿Puede perdonarse un préstamo poco a poco?

Sí, pero cada condonación puede constituir un regalo en el año correspondiente. La familia debe documentarla y revisar los límites aplicables con un asesor.

Conclusión

El verdadero problema de hacer un préstamo familiar sin establecer lineamientos claros aparece meses después, cuando una parte recuerda un regalo y la otra espera recuperar su dinero.

Un contrato firmado, una tasa adecuada y pagos rastreables no eliminan una dificultad económica, pero evitan que el desacuerdo se transforme en una ruptura familiar o una explicación costosa ante el IRS para quien prestó de buena voluntad.

Si desde el principio no existe intención real de cobrar, lo más transparente es tratar la transferencia como regalo y revisar sus requisitos fiscales. Si el dinero debe volver, la familia tendrá que administrarlo como cualquier otra deuda, incluso cuando resulte incómodo exigir el siguiente pago.

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