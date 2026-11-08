Exagente policial imputado por el asesinato a puñaladas de una corredora en Brooklyn

Un exoficial del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) fue acusado de asesinar a una corredora de Brooklyn y salió esposado de la comisaría del distrito 62 el sábado.

Identificado como Sayed Mohassib, fue imputado por el asesinato en segundo grado por la muerte a cuchilladas de Katie Suarez, de 28 años, el pasado 30 de octubre en Shore Parkway Greenway. Además, se le acusa de posesión ilegal de pruebas físicas y de posesión de un arma.

Mohassib, que estaba vestido con una chaqueta roja de Van Dutch, una camiseta negra y vaqueros, se mostró impasible mientras era escoltado por los funcionarios de la policía.

De acuerdo con el medio New York Post, el hombre dijo a las autoridades que se despertó cubierto de sangre y sin recordar nada del ataque, y agregó que tiró el cuchillo usado para matar a Suarez a la basura.

La mujer estaba corriendo por un sendero junto al mar cerca de las 8:00 de la noche cuando fue atacada sin previo aviso.

Antes del acuchillamiento, ella había estado conversando por teléfono con sus padres y, cuando se cortó la comunicación, ellos salieron a buscarla por el camino donde su padre la encontró en estado crítico.

Posteriormente, murió en el hospital a causa de las heridas perpetradas por Mohassib, informó Fox News.

El Post señaló que Mohassib prestó servicio por poco tiempo en el NYPD antes de unirse a la infantería de Marina, donde fue declarado no apto para el servicio. Después fue empleado del Departamento de Educación.

El hombre de 27 años laboraba hace poco como auxiliar en una escuela pública, y contaba con supuestos problemas de salud mental documentados. En tanto, los legisladores se preguntan cómo se le permitió trabajar en una escuela de la ciudad de Nueva York.

El Departamento de Educación de la ciudad informó que Mohassib fue suspendido y será despedido dependiendo de si es declarado culpable.

“Estamos apoyando al Departamento de Policía de Nueva York en su investigación en todo lo que sea necesario”, dijo el departamento.

La oficina de prensa del distrito escolar no especificó en qué escuela trabajaba el acusado, pero señaló que estaban ofreciendo recursos y apoyo adicionales a la comunidad escolar, informó Gothamist.

El senador estatal Andrew Gounardes, la concejala Kayla Santosuosso y el asambleísta electo Chris McCreight dijeron en un comunicado conjunto que, si bien Mohassib carecía de antecedentes penales, su historial psiquiátrico previo “plantea serias dudas sobre cómo llegó a ser empleado en una escuela pública local”.

Los investigadores no han dado a conocer el móvil del crimen; no han dicho si Mohassib tenía alguna relación con Suarez.

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