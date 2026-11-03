Muere corredora de 24 años tras sufrir una emergencia médica durante el Maratón de Nueva York

La muerte de Rachel Apa, una joven de 24 años que participaba en el Maratón de Nueva York, conmocionó a la comunidad de corredores después de que sufriera una emergencia médica durante la competencia del domingo.

De acuerdo con CBS News, la participante recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) por parte de una persona que se encontraba entre los espectadores, antes de que los equipos médicos se hicieran cargo de su atención.

Apa fue trasladada de urgencia a un hospital, donde posteriormente falleció, según confirmó New York Road Runners (NYRR), la organización responsable de la carrera. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó su muerte.

El fallecimiento ocurrió durante la edición 2026 del TCS New York City Marathon, uno de los acontecimientos deportivos más importantes de la ciudad y una competencia que cada año reúne a corredores profesionales y aficionados de distintos países.

La noticia también generó muestras de pesar en Bucknell University, institución en la que Apa estudió y de cuyo equipo universitario de hockey sobre césped formó parte durante cuatro temporadas.

24-year-old Rachel Apa dies after collapsing in Central Park just two miles from completing the New York City Marathon.



Her parents say they were tracking her on the marathon tracking app when she stopped moving at Mile 24.



"Final stretch," her father texted her at Mile 23,? pic.twitter.com/bK8aGNWXjm — Collin Rugg (@CollinRugg) November 3, 2026

La emergencia ocurrió a 2 millas de la meta

De acuerdo con información publicada por medios estadounidenses, Apa se desplomó cuando se encontraba cerca del marcador de la milla 24, en Central Park, aproximadamente a dos millas de completar el recorrido de 26.2 millas (42.195 kilómetros).

La emergencia ocurrió alrededor de las 1:30 p.m. (ET) del domingo 1 de noviembre. La joven estaba a punto de afrontar el último tramo de una competencia que había preparado durante varios meses y que representaba su primera experiencia en un maratón.

La intervención de una persona que presenció el incidente fue fundamental durante los primeros momentos. Según New York Road Runners, el espectador comenzó a practicarle RCP mientras llegaba el personal especializado.

Posteriormente, los equipos médicos de la organización continuaron las maniobras de reanimación y utilizaron un desfibrilador externo automático. Los servicios de emergencia trasladaron a Apa al Mount Sinai Medical Center, donde los médicos continuaron los esfuerzos para salvarle la vida.

Sin embargo, la joven murió horas después. Su padre, Steve Apa, explicó a medios estadounidenses que el fallecimiento ocurrió esa misma noche, alrededor de las 9:40 p.m.

La oficina del médico forense de Nueva York confirmó que abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Hasta ahora, no ha emitido una determinación oficial sobre la causa de muerte.

Su familia recibió mensajes de apoyo de la comunidad deportiva

La noticia tuvo un impacto especial en Bucknell University, donde Rachel Apa se graduó en 2024 con una licenciatura en Markets, Innovation and Design.

Durante su etapa universitaria también destacó como integrante del equipo femenino de hockey sobre césped, disciplina en la que compitió durante 4 temporadas.

La institución expresó su pesar mediante un comunicado en el que recordó a la exalumna y extendió sus condolencias a sus familiares, amigos y personas cercanas.

“La comunidad de Bucknell lamenta su pérdida y extiende sus más sinceras condolencias a todos los que la conocieron y quisieron”, señaló la universidad.

La joven también había mantenido una relación estrecha con el deporte después de terminar sus estudios. Según los testimonios compartidos por su familia, era una persona activa que había dedicado tiempo a entrenar y prepararse para afrontar el desafío de correr los 42 kilómetros.

Su padre describió el fallecimiento como un acontecimiento difícil de comprender, especialmente porque, según su relato, su hija se encontraba en buenas condiciones físicas.

Corría para apoyar la investigación del Parkinson

Además del reto deportivo, la participación de Rachel Apa tenía un significado familiar. La joven se había inscrito en el Maratón de Nueva York como integrante del equipo Parkinson’s Champions, vinculado a la Parkinson’s Foundation, con el propósito de recaudar fondos y crear conciencia sobre esta enfermedad.

Su motivación estaba relacionada con su abuelo, quien falleció en 2022 después de vivir con Parkinson.

En su página de recaudación de fondos, Apa explicó que su abuelo había sido uno de sus principales referentes durante la infancia y que le había transmitido el gusto por mantenerse activa, superar sus propios límites y aceptar nuevos desafíos.

La joven quería convertir su participación en la competencia en una oportunidad para contribuir a la investigación y al apoyo de quienes viven con esta enfermedad.

Su objetivo inicial de recaudación era de $4,000 dólares. Después de conocerse su fallecimiento, las aportaciones aumentaron y superaron esa cantidad, según los reportes publicados por medios estadounidenses.

Qué se sabe sobre la posible causa de su fallecimiento

Aunque la oficina del médico forense todavía investiga el caso, el padre de Rachel Apa comunicó a medios estadounidenses que los médicos les informaron que su hija había sufrido rabdomiólisis, una afección poco frecuente que provoca la descomposición del tejido muscular.

Esta condición puede aparecer después de un esfuerzo físico extremo y ocasionar que sustancias liberadas por las fibras musculares ingresen al torrente sanguíneo. En determinados casos, el proceso puede provocar daños renales y otras complicaciones potencialmente mortales.

De acuerdo con la Cleveland Clinic, los síntomas pueden incluir dolor muscular intenso, debilidad, hinchazón y cambios en el color de la orina. La afección requiere atención médica inmediata.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) también advierten que puede afectar incluso a personas físicamente activas y que sus manifestaciones pueden confundirse con las de otros problemas relacionados con el ejercicio.

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