Corredora agredida en Brooklyn presenta muerte cerebral tras un brutal ataque

La mujer de 28 años que fue acuchillada mientras estaba corriendo en un paseo marítimo de Brooklyn el viernes en la noche habló con su padre por teléfono minutos antes del ataque, informaron fuentes policiales, junto con otros detalles del caso.

La víctima identificada como Katie Suarez, cajera de banco que fue declarada con muerte cerebral y se encuentra con soporte vital en el Hospital NYU Langone desde el supuesto ataque al azar, se reunió en un principio con su madre poco después de que la hija saliera del trabajo cerca de las 6:30 de la tarde.

Ambas se reunieron cerca del banco TD donde Suárez laboraba en el centro comercial Bay Parkway en Gravesend, un encuentro que era una tradición familiar después de que la mujer terminaba su jornada laboral, y su padre solía unirse a ellos en ese momento, excepto que esa noche no llegó, indicaron las fuentes.

Las mismas fuentes indicaron que la hija se había cambiado de ropa de trabajo y se había puesto un conjunto deportivo; le había dado a su madre su uniforme para que se lo guardara y después se fue sola a correr por la Belt Parkway en dirección oeste hacia el puente Verrazano-Narrows.

El recorrido que siguió la joven mujer —quien, de acuerdo con las fuentes y sus parientes, podría haber estado entrenando para el maratón de Nueva York del domingo— inició en Bay Parkway y termina en la intersección de la 14th Avenue y Bay 8th Street.

Las fuentes dijeron que el padre de Suárez finalmente alcanzó a la madre y, cerca de las 8:00 de la noche, llamó por teléfono a su hija, graduada del Brooklyn College Kingborough Community College y proveniente de El Salvador, de acuerdo con su perfil de LinkedIn, para hablar sobre dónde podrían encontrarse.

Le dijo a su hija que él y su madre seguían cerca de su trabajo y le preguntó dónde estaba, explicaron las fuentes. Ella le dijo que estaba a una milla de distancia, lo que equivale a unos cinco minutos trotando. Las fuentes señalaron que no hubo ninguna señal de alerta en la conversación.

Poco después, cuando la víctima no apareció en el sitio acordado para la reunión, el padre la llamó de nuevo, pero esta vez ella no respondió, dijeron las fuentes cercanas al caso.

Los padres de la mujer se separaron para buscarla, y el padre terminó por encontrarla —apuñalada dos veces en el cuello, en ambos lados— cerca de la intersección de Bay 17th Street y Shore Parkway, y suplicó a otro peatón que llamara al 911, expresaron las fuentes.

Los detectives creen que el ataque fue aleatorio, sin que nada señale un móvil de delito sexual o robo, dado que su teléfono móvil y sus joyas todavía estaban con ella.

De acuerdo con las fuentes, Suárez logró correr otros 98 pies aproximadamente tras ser atacada antes de desplomarse. Las imágenes de la escena mostraban sangre salpicada en una barandilla cercana.

“Saldrá a la luz quién fue el verdadero culpable”, expresó el domingo al New York Post el primo de la víctima, Gianluca Frances, de 19 años, a las afueras del hospital.

Sugirió que su familiar podría haber estado entrenando para el maratón, denominando la situación de “un momento verdaderamente terrible” e instando a que le ocurriera “lo peor” al monstruo que atacó a su prima.

La policía inició una operación de búsqueda para dar con el culpable.

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