Trabajo de temporada en EE.UU.: qué revisar antes de aceptar una oferta

Los trabajos de temporada en tiendas, almacenes, restaurantes y servicios de entrega pueden ser una buena opción para conseguir ingresos adicionales durante las fiestas de fin de año. Pero antes de aceptar cualquier oferta, necesitas comprobar cuánto ganarás realmente y cuánto tiempo durará el empleo.

En 2026, el salario mínimo general es de $17 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester, mientras que en Nueva Jersey es de $15.92 para la mayoría de los trabajadores.

En este último estado, también hay una tarifa especial de $15.23 por hora para los empleados de empleadores con menos de seis trabajadores y para quienes realizan trabajos de temporada.

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Estas son las condiciones que debes revisar antes de tomar cualquier oferta:

1. Comprueba cuánto te pagarán por hora

No te guíes únicamente por el salario anunciado. Comprueba que la oferta cumpla con el mínimo legal correspondiente al lugar y al tipo de empleador.

Las tarifas generales de 2026 son:

Nueva York: $17 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester; $16 en el resto del estado

$17 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island y Westchester; $16 en el resto del estado Nueva Jersey: $15.92 por hora para la mayoría de los empleados

$15.92 por hora para la mayoría de los empleados Nueva Jersey, pequeños negocios y empleos de temporada: $15.23 por hora, bajo las condiciones establecidas por el estado

Si la empresa te ofrece una cantidad inferior, consulta con el departamento laboral correspondiente antes de aceptar.

2. Calcula cuánto dinero recibirás después de impuestos

El salario anunciado representa normalmente el pago bruto. La cantidad que recibirás en tu cuenta será menor después de las retenciones correspondientes.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que los trabajadores temporales y de tiempo parcial están sujetos a las mismas reglas federales de retención que otros empleados, incluidos los impuestos del Seguro Social y Medicare.

Por eso, pregunta si recibirás tu pago semanal o quincenal y calcula cuánto ganarás después de las deducciones. También revisa el formulario W-4, que permite determinar cuánto impuesto federal se retendrá de tu salario.

3. Pregunta cuántas horas trabajarás

Una vacante puede anunciar jornadas de 30 o 40 horas semanales, pero debes confirmar si ese horario está garantizado o depende de la demanda.

Antes de aceptar, pregunta cuántos turnos tendrás, si pueden modificarte el horario y con cuánta anticipación te avisarán.

También comprueba cómo se pagarán las horas extras. El Departamento de Trabajo federal establece que los empleados cubiertos y no exentos deben recibir al menos una vez y media su tarifa regular por el tiempo que supere las 40 en una semana laboral. La agencia describe esta obligación como “time and one-half”.

4. Aclara cuándo termina el contrato

Los empleos de temporada suelen tener una duración limitada. Sin embargo, necesitas conocer las fechas exactas y saber si existe la posibilidad de continuar después del periodo de mayor actividad.

Antes de firmar o aceptar, pregunta:

¿Cuál es la fecha de inicio y terminación?

¿Existe la posibilidad de permanecer en la empresa?

¿Recibirás capacitación pagada?

¿Hay bonos o incentivos por cumplir objetivos?

¿Qué sucede si la empresa reduce tus turnos?

Tampoco des por hecho que trabajar durante Navidad o Año Nuevo implica recibir un pago adicional. La ley federal no exige, por regla general, una tarifa especial por trabajar en días festivos.

5. Comprueba si eres empleado o contratista independiente

Esta diferencia afecta tus impuestos y tus derechos laborales. Si recibes un formulario W-2, normalmente trabajas como empleado; si eres clasificado como contratista independiente, generalmente debes encargarte de tus propios impuestos.

El IRS determina la clasificación considerando factores como el control que ejerce la empresa sobre el trabajo y la independencia del trabajador.

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Si el empleador establece tus horarios, supervisa tus tareas y determina cómo debes realizarlas, pregunta por qué te clasifica como contratista independiente antes de aceptar.

6. Desconfía de las ofertas que te pidan dinero

La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte sobre la existencia de falsos reclutadores que utilizan nombres de empresas conocidas para ofrecer empleos y conseguir dinero o información personal.

La FTC advierte que nunca debes pagar para conseguir un empleo o recibir un salario.

Desconfía de las ofertas que solicitan dinero para capacitación, equipo o trámites de contratación. También evita depositar cheques de supuestos empleadores para después devolver una parte del dinero.

Antes de compartir tu número de Seguro Social o tus datos bancarios, verifica la vacante en el sitio oficial de la empresa.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre trabajos temporales en EE.UU.

¿Los trabajadores de temporada tienen derecho al salario mínimo?

Sí. En general, deben recibir el salario mínimo aplicable a su ubicación y categoría laboral, aunque existen tarifas especiales y excepciones.

¿Un empleo temporal debe pagar horas extras?

Los empleados cubiertos y no exentos tienen derecho a recibir una vez y media su tarifa regular por las horas que superen 40 en una semana.

¿Las empresas deben pagar más por trabajar en Navidad?

No existe una obligación federal general de pagar una tarifa adicional por trabajar durante días festivos.

¿Pueden descontarme impuestos de un empleo temporal?

Sí. Los trabajadores temporales están sujetos a las reglas federales de retención de impuestos, Seguro Social y Medicare.

¿Debo pagar para recibir capacitación o conseguir el empleo?

No entregues dinero a un reclutador para conseguir una vacante. La FTC advierte que esta práctica puede ser una señal de fraude.

Conclusión

Un empleo de temporada puede ayudarte a cubrir gastos y aumentar tus ingresos para terminar el año. Pero el salario por hora no cuenta toda la historia. Debes analizar los turnos, las deducciones y la duración del contrato para determinar cuánto dinero obtendrás y si es una alternativa que te convenga.

Antes de aceptar, solicita las condiciones por escrito y comprueba que la oferta sea legítima.

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