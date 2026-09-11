Estos 2 alimentos ayudan a bajar la presión arterial y no lo sabías: médicos

Las verduras de hoja verde, el pescado y los frutos secos suelen ser las opciones más sonadas para controlar la presión arterial desde la alimentación. Sin embargo, hay otras dos alternativas que son tan simples que la mayoría no lo toma en cuenta: plátanos y remolacha.

Aunque ninguno funciona como medicamento ni puede sustituir los fármacos indicados por un médico, en caso de que seas hipertenso, los nutrientes de ambos alimentos pueden contribuir al control cuando forman parte de una dieta equilibrada.

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¿Cómo actúan los plátanos para regular la presión arterial?

La doctora Stacy Roberts-Davis, dietista registrada y presidenta de Flavorful Nutrition, considera que el plátano es un alimento que puede tener un lugar importante en la alimentación de las personas con hipertensión.

“Son una buena fuente de potasio, que ayuda a equilibrar los niveles de sodio”, destaca la experta.

El mecanismo tiene sentido desde el punto de vista cardiovascular, ya que el potasio ayuda al organismo a eliminar más sodio a través de la orina y también contribuye a disminuir la tensión de las paredes de los vasos sanguíneos. La Asociación Estadounidense del Corazón (AHA) señala que ambos efectos pueden ayudar a controlar la presión arterial.

Roberts-Davis también explica que consumir plátanos con frecuencia “ayuda a que los vasos sanguíneos se dilaten y relajen, lo que luego puede reducir la presión arterial”.

Por su parte, la doctora Kristi Ruth, dietista registrada y creadora de Carrots & Cookies, añade que el plátano aporta fibra, un componente asociado con una alimentación favorable para la salud cardiovascular.

Un plátano al día puede ser una forma práctica de incorporarlo habitualmente, siempre dentro de una dieta variada. No obstante, las necesidades de potasio cambian de una persona a otra. Quienes tienen enfermedad renal o problemas para regular este mineral deben consultar con un profesional antes de aumentar considerablemente su consumo.

¿Y la remolacha?

La remolacha, también conocida como betarraga, funciona mediante un mecanismo diferente. Su interés para la presión arterial está relacionado principalmente con su contenido de nitratos naturales.

Después de consumirlos, parte de estos nitratos se transforma en nitritos y posteriormente en óxido nítrico. Esta molécula ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, facilitando el flujo de la sangre.

La evidencia científica es especialmente interesante con el jugo de remolacha. Una revisión y metaanálisis publicada en 2024, que reunió 11 ensayos con 349 personas con hipertensión, encontró una reducción promedio de 5,31 mmHg en la presión sistólica, aunque los investigadores calificaron la certeza de la evidencia como baja.

Otros metaanálisis también han encontrado reducciones de la presión sistólica asociadas con el consumo de jugo de remolacha rico en nitratos.

La remolacha puede consumirse regularmente como parte de la dieta, pero no existe una frecuencia establecida para comer el vegetal entero con el objetivo específico de reducir la presión. Los estudios han utilizado distintas cantidades y presentaciones, por lo que no conviene asumir que más cantidad significa mayor beneficio.

En ambos casos, el objetivo debe ser incorporarlos a un patrón alimentario saludable, reducir el exceso de sodio y mantener el tratamiento indicado

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