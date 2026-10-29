Sexualidad vs hipertensión: cuándo es altamente es peligroso

Considera esto desde ahora: tener presión arterial alta no significa que debas abandonar tu vida sexual. Sin embargo, el problema aparece cuando tu hipertensión no está controlada, por lo que el corazón o los vasos sanguíneos no están en condiciones de soportar el esfuerzo físico y emocional que implica la sexualidad.

La actividad sexual generalmente representa un esfuerzo físico moderado, comparable con caminar a paso rápido o subir dos tramos de escaleras. Durante la excitación pueden aumentar temporalmente la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Según explica el portal médico Mayo Clinic, en una persona estable, esos cambios normalmente no representan una amenaza. Pero en alguien con una enfermedad cardiovascular grave o descompensada, sí pueden desencadenar complicaciones.

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¿Cuándo las relaciones sexuales representan un riesgo para alguien con hipertensión?

Uno de los escenarios más delicados es la hipertensión no controlada. Cuando la presión permanece muy elevada, el corazón trabaja con mayor esfuerzo y las arterias están sometidas a una tensión adicional. El aumento temporal que acompaña a la actividad sexual puede agravar una situación cardiovascular ya comprometida.

También deben evitar las relaciones sexuales, hasta recibir una evaluación médica, quienes presentan angina de pecho inestable, es decir, dolor u opresión en el pecho que aparece incluso en reposo o con esfuerzos mínimos.

Lo mismo aplica para personas con insuficiencia cardíaca grave y síntomas importantes, arritmias peligrosas sin controlar o enfermedades valvulares severas, como una estenosis aórtica avanzada.

Otro grupo que necesita autorización del cardiólogo es el de quienes han sufrido un infarto recientemente. La Asociación Americana del Corazón (AHA) señala que el momento para retomar la actividad sexual depende de la gravedad del episodio, el tratamiento recibido y la recuperación de cada paciente. No existe una fecha universal que sea segura para todos.

En estas circunstancias, el esfuerzo puede favorecer la aparición de dolor de pecho, alteraciones graves del ritmo cardíaco y, en pacientes especialmente vulnerables, un infarto o un accidente cerebrovascular.

Cuidado con el Viagra y otros medicamentos

Uno de los riesgos más importantes está relacionado con los tratamientos para la disfunción eréctil. Medicamentos como sildenafil (Viagra), tadalafil (Cialis) y vardenafil (Levitra) pertenecen al grupo de inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5.

Aunque pueden utilizarse en muchos hombres con hipertensión controlada, Mayo Clinic advierte que están contraindicados cuando se combinan con nitratos, como la nitroglicerina o el dinitrato y mononitrato de isosorbida, empleados para tratar determinados problemas cardíacos y episodios de angina.

Ambos tipos de fármacos dilatan los vasos sanguíneos. Al tomarlos juntos, el efecto puede ser excesivo y provocar una caída brusca de la presión arterial, con mareos, desmayos y una reducción peligrosa del flujo sanguíneo hacia órganos vitales.

Las recomendaciones médicas establecen que deben transcurrir al menos 24 horas desde la última dosis de sildenafil o vardenafil antes de administrar nitratos. En el caso del tadalafil, el intervalo recomendado es de 48 horas. Pero esto tampoco significa que una persona pueda decidir por su cuenta cuándo suspender o combinar sus tratamientos: debe consultarlo con su médico.

Si durante el encuentro aparecen dolor u opresión en el pecho, molestias que se extienden al cuello, la mandíbula o los brazos, dificultad intensa para respirar, palpitaciones acompañadas de malestar, mareos fuertes o sensación de desmayo, se debe detener la actividad y solicitar atención médica de emergencia.

También requiere atención inmediata un dolor de cabeza repentino y extremadamente intenso, especialmente si se acompaña de alteraciones visuales, debilidad de un lado del cuerpo, confusión o dificultad para hablar.

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