Esta fruta tropical regula la presión arterial y cuida tu corazón: médicos

El tomate de árbol, también conocido como tamarillo orgánico, es una fruta tropical originaria de sudamérica y que se importa a Estados Unidos. Es conocida por sus múltiples beneficios, entre ellos el apoyo a la salud del corazón y al control de la presión arterial.

Un estudio publicado por la Biblioteca Nacional de Medicina (NIH) de Estados Unidos arrojó que su aporte de fibra, potasio, vitamina A y C, carotenoides y compuestos fenólicos convierten este alimento en un aliado para la salud.

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¿Cómo el tomate de árbol puede ayudar a la presión arterial?

Su alto contenido de potasio, un mineral que participa en el equilibrio de líquidos del organismo hace que favorezca la eliminación de sodio mediante la orina. En este sentido, una alimentación adecuada en potasio puede contribuir al mantenimiento de una presión arterial saludable.

Asimismo, contiene compuestos fenólicos, entre ellos el ácido clorogénico y el ácido rosmarínico. Ambos han mostrado efectos relacionados con la vasodilatación, es decir, con la capacidad de favorecer la relajación de los vasos sanguíneos.

En particular, el ácido clorogénico, uno de los compuestos fenólicos más abundantes de esta fruta, se ha asociado con reducciones de la presión arterial sistólica y diastólica en estudios científicos.

Cabe destacar que esto no significa que comer tomate de árbol sustituya los medicamentos indicados para la hipertensión, sino más bien como ayuda extra o prevención. Si una persona tiene la presión arterial elevada, debe seguir las recomendaciones de su profesional de salud.

Un aliado para cuidar el corazón

El beneficio para el corazón que ofrece el tomate de árbol está relacionado con sus antioxidantes. La vitamina C, los carotenoides y los compuestos fenólicos ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Además, su contenido de fibra puede formar parte de una alimentación que favorezca niveles saludables de colesterol. Estos componentes pueden ayudar a disminuir el colesterol LDL, conocido habitualmente como colesterol “malo”.

Mantener niveles adecuados de colesterol y presión arterial es importante porque ambos factores están relacionados con enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, los accidentes cerebrovasculares e infartos.

¿Es mejor comerlo entero o tomarlo en jugo?

Si tienes la posibilidad de elegir, comer el tomate de árbol entero es una opción más recomendable. De esta manera se aprovecha mejor su fibra y se pueden consumir también componentes presentes en la cáscara y las semillas.

Esta fruta puede incorporarse a la alimentación en trozos, ensaladas o preparaciones como salsas. En el caso de preparar jugo de tomate de árbol, conviene evitar añadir azúcar, especialmente si se busca mantener una alimentación saludable para el corazón.

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