Violencia doméstica: Reporte revela que línea estatal de ayuda dejó llamadas sin contestar

A pesar de los esfuerzos que en los últimos años han arreciado organizaciones y autoridades locales y estatales para poner freno a la problemática de violencia doméstica, la pandemia del abuso en los hogares de la Ciudad de Nueva York, no cesa. Y peor aun, se han disparado considerablemente desde 2020, hasta el punto que cada hora, en promedio, se registran 12 actos de violencia doméstica en la Gran Manzana, mayormente cometidos contra mujeres.

Así lo dejan ver datos del NYPD que revelan que tan solo en 2025, los diferentes comandos de policía desplegados alrededor de los cinco condados contabilizaron la preocupante suma de 109,924 reportes de violencia doméstica, es decir, unos 301 incidentes cada día. Los incidentes de violencia doméstica representaron alrededor del 41% de todos los casos de lesiones personales graves en 2025, buena parte de ellos ocurridos en hogares latinos, aunque el flagelo afecta a todas las comunidades.

Pero la problemática parece todavía más grave. Y es que miles de víctimas de abuso optan por no denunciar los casos, por diversas razones, como el temor de meterse en problemas con las autoridades, enfurecer más a sus agresores, perder el apoyo financiero de sus parejas e incluso el sentimiento de culpa de que se separen sus familias. La dureza en las medidas migratorias promovido por la administración federal actual, también le ha echado más leña al fuego, como asegura Claudia Lucero, una madre mexicana, de tres niños, quien ha optado por “tragarse el dolor sola”.

“La violencia en los hogares no es un cuento, es real, y no es tan fácil como ir a denunciar a mi marido al precinto y ya, no. No es tan fácil la cosa porque si lo reporto, lo pueden incluso deportar y yo no quiero dejar a mis niños sin papá. Además, yo sola no podría con todos los gastos. Prefiero tragarme esto solita”, asegura la inmigrante, quien habla bajo un nombre diferente por protección.

“Y no es como me dicen algunas amigas, que es como si me gustara que me anden pegando y humillando, es que es difícil ir a denunciar al hombre con el que uno ha vivido siempre. Me gustaría que más que ayudarnos a nosotras los ayuden a ellos para que entiendan que eso está mal”, dice la mujer con resignación.

Y aunque la administración municipal, a través de la Oficina de la Alcaldía para Erradicar la Violencia Doméstica y de Género (ENDGBV), lleva años promoviendo campañas educativas, apoyo de consejeros e incluso servicio sicológico y legal, a nivel estatal hay una queja.

A pesar de promover el mensaje de “ayuda”, con el que invita a que quienes sufren abuso doméstico llamen a la línea de apoyo del estado del OPDV, casi la cuarta parte de quienes llaman a ese sitio no estarían recibiendo respuesta.

Así lo denunció el Contralor del Estado de Nueva York, Thomas P. DiNapoli, luego de realizar una auditoría a la herramienta de ayuda, donde encontró que el 20% de las llamadas de prueba que se realizaron a la línea directa de violencia doméstica no fueron atendidas, lo que encendió las alertas.

“Cuando una víctima se comunica con la línea directa estatal de violencia doméstica, espera encontrar a alguien al otro lado que pueda ayudarla. Puede tratarse de una situación de vida o muerte, por lo que estas fallas resultan tan preocupantes”, afirmó DiNapoli.

El reporte destacó que hubo problemas significativos que limitaban la eficacia de la línea directa y revelaron que entre diciembre de 2024 y junio de 2025 realizaron 25 llamadas de prueba y enviaron 20 mensajes de texto y 20 mensajes a través de la web y el 20% de las llamadas nunca conectaron con un representante. El 15% de los textos no recibió respuesta y el 30% tardó más de 30 segundos en ser contestado.

La Contraloría destacó que “una revisión de los registros de llamadas de un periodo de 60 días mostró que, de las 2,814 llamadas realizadas a la línea directa, 170 (el 6%) no lograron conectarse con un asesor.

Asimismo, denunciaron que la auditoría develó problemas con la traducción adecuada.

“Los auditores enviaron 12 textos y ocho mensajes web en seis idiomas distintos al inglés; su análisis determinó que el 25 % de los mensajes presentaban errores de traducción o carecían de ella por completo”, dijeron al referirse a la línea manejada por la OPDV (Oficina de Prevención contra la Violencia Doméstica del estado).

Toman los correctivos necesarios

La buena noticia, según el Contralor estatal es que tras conocer las fallas reportadas “la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica respondió positivamente a la auditoría” y puso en práctica recomendaciones emitidas. Sin embargo, esa oficina insistió en que la línea de apoyo “debe seguir fortaleciendo los programas y servicios fundamentales para garantizar que los neoyorquinos reciban la ayuda oportuna que necesitan”.

El Diario consultó a la Gobernadora Kathy Hochul sobre las quejas hacia la línea de ayuda a víctimas de violencia doméstica manifestadas por la Contraloría estatal y recalcaron que esa herramienta debe realizar las mejoras necesarias para poder ofrecer apoyo a todos los que llamen.

“Toda persona sobreviviente de violencia doméstica en Nueva York merece tener acceso a la ayuda y los recursos que necesita, independientemente de quién sea o dónde viva. Esperamos que la OPDV lidere esta iniciativa y confiamos plenamente en que están tomando en serio las conclusiones del Contralor y trabajando para fortalecer los servicios destinados a nuestras comunidades más vulnerables, incluidas las comunidades de inmigrantes, las comunidades de color, las personas LGBTQ+, las personas mayores y las personas con discapacidad”, aseguró la mandataria estatal.

“La OPDV cuenta con una unidad dedicada específicamente a colaborar con proveedores que ofrecen servicios culturalmente adaptados, y ha intensificado la supervisión de su línea directa de violencia doméstica, incluyendo el acceso en idiomas distintos al inglés”, agregó la Gobernadora. “La misión de la OPDV siempre ha sido garantizar que ninguna persona superviviente quede desatendida, y sé que seguirán colaborando con socios comunitarios para generar confianza, ampliar el alcance y asegurar que cada neoyorquino reciba el apoyo que necesita”.

Datos suministrados por la Gobernación del Estado sobre la línea de apoyo dejan ver también que en los últimos cinco años, el número de llamadas y mensajes de texto que atienden se ha reducido considerablemente. Entre el 2021-2022, la línea asistió 8,230 llamadas y 568 mensajes de texto, mientras que el año pasado la cifra fue de 3,995 y 509, respectivamente.

La administración Mamdani, por su parte, que también cuenta con una línea de apoyo a víctimas de violencia doméstica, distinta a la del Estado, reveló que el año pasado atendieron más de 96,000 llamadas y cerca de 7,000 chats, y destacaron que ayudar a quienes padecen ese flagelo es número uno.

“Para esta administración, proteger a cualquier persona afectada por la violencia doméstica es una prioridad. Nadie en Nueva York debería vivir con miedo en su propio hogar. Queremos que cada sobreviviente sepa que la Ciudad está de su lado y que los servicios son gratuitos, confidenciales y están disponibles sin importar su estatus migratorio ni el idioma que hablen”, dijo Ivonne Rodríguez, vocera de la Alcaldía de la Gran Manzana, quien hizo un llamado a que se denuncie.

“A la comunidad latina le decimos con claridad que buscar ayuda no pone a nadie en peligro, sino que ofrece protección. Quien lo necesite puede llamar a la Línea de Ayuda Hope de 24 Horas de NYC (NYC’s 24-Hour Hope Hotline) al 1-800-621-HOPE, con servicios de traducción disponibles tanto para llamadas como para chats, o acudir a cualquiera de nuestros Centros de Justicia Familiar en los cinco condados”, agreggó la funcionaria.

También pueden llamar al 1-866-604-5350 o hablar a través del chat en línea en on.nyc.gov/hotlinechat, si desean recibir ayuda inmediata y ubicación en refugios o referencias a otros servicios, a cualquier hora.

Violencia doméstica en datos